https://uz.sputniknews.ru/20260705/v-230-maxallyax-tashkenta-za-polgoda-ne-zafiksirovali-ni-odnogo-prestupleniya-58837340.html

В 230 махаллях Ташкента за полгода не зафиксировали ни одного преступления

В 230 махаллях Ташкента за полгода не зафиксировали ни одного преступления

Sputnik Узбекистан

На видеоселекторном совещании под председательством главы РУз обсудили эффективность новых подходов к обеспечению общественной безопасности в городе

2026-07-05T12:15+0500

2026-07-05T12:15+0500

2026-07-05T12:15+0500

президент узбекистана

видеоселекторное совещание

безопасность

махалля

сергелийский район

ташкент

общество

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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Из 585 махаллей Ташкента в 230 за первые 6 месяцев этого года не зафиксировали ни одного преступления, в 332 махаллях преступность резко сократилась. Такие данные озвучили на видеоселекторном совещании под председательством президента РУз Шавката Мирзиёева по вопросам социально-экономического развития столицы, в частности Сергелийского района, а также создания безопасной среды в махаллях.Речь шла о создании столичного образца по обеспечению безопасной среды в махаллях. Отмечалось, что закрепление республиканских руководителей за районами столицы дает свои результаты.Сергели показал один из лучших результатов среди районов Ташкента в части создания безопасной среды. 29 махаллей, ранее оценивавшихся как имеющие сложную криминогенную обстановку, перешли в "зеленую" категорию. В 17 махаллях не было совершено преступлений.Глава государства поручил ответственным лицам распространить опыт профилактической работы в махалле Узгариш, перевести оставшиеся 46 махаллей района в "зеленую" категорию, сократить теневую экономику и внедрить новые подходы в работе с молодежью.

сергелийский район

ташкент

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президент узбекистана, видеоселекторное совещание, безопасность, махалля, сергелийский район, ташкент, общество