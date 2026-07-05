https://uz.sputniknews.ru/20260705/v-230-maxallyax-tashkenta-za-polgoda-ne-zafiksirovali-ni-odnogo-prestupleniya-58837340.html
В 230 махаллях Ташкента за полгода не зафиксировали ни одного преступления
В 230 махаллях Ташкента за полгода не зафиксировали ни одного преступления
Sputnik Узбекистан
На видеоселекторном совещании под председательством главы РУз обсудили эффективность новых подходов к обеспечению общественной безопасности в городе
2026-07-05T12:15+0500
2026-07-05T12:15+0500
2026-07-05T12:15+0500
президент узбекистана
видеоселекторное совещание
безопасность
махалля
сергелийский район
ташкент
общество
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Из 585 махаллей Ташкента в 230 за первые 6 месяцев этого года не зафиксировали ни одного преступления, в 332 махаллях преступность резко сократилась. Такие данные озвучили на видеоселекторном совещании под председательством президента РУз Шавката Мирзиёева по вопросам социально-экономического развития столицы, в частности Сергелийского района, а также создания безопасной среды в махаллях.Речь шла о создании столичного образца по обеспечению безопасной среды в махаллях. Отмечалось, что закрепление республиканских руководителей за районами столицы дает свои результаты.Сергели показал один из лучших результатов среди районов Ташкента в части создания безопасной среды. 29 махаллей, ранее оценивавшихся как имеющие сложную криминогенную обстановку, перешли в "зеленую" категорию. В 17 махаллях не было совершено преступлений.Глава государства поручил ответственным лицам распространить опыт профилактической работы в махалле Узгариш, перевести оставшиеся 46 махаллей района в "зеленую" категорию, сократить теневую экономику и внедрить новые подходы в работе с молодежью.
сергелийский район
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президент узбекистана, видеоселекторное совещание, безопасность, махалля, сергелийский район, ташкент, общество
президент узбекистана, видеоселекторное совещание, безопасность, махалля, сергелийский район, ташкент, общество
В 230 махаллях Ташкента за полгода не зафиксировали ни одного преступления
На видеоселекторном совещании под председательством главы РУз обсудили эффективность новых подходов к обеспечению общественной безопасности в городе.
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Из 585 махаллей Ташкента в 230 за первые 6 месяцев этого года не зафиксировали ни одного преступления, в 332 махаллях преступность резко сократилась. Такие данные озвучили на видеоселекторном совещании
под председательством президента РУз Шавката Мирзиёева по вопросам социально-экономического развития столицы, в частности Сергелийского района, а также создания безопасной среды в махаллях.
Речь шла о создании столичного образца по обеспечению безопасной среды в махаллях. Отмечалось, что закрепление республиканских руководителей за районами столицы дает свои результаты.
“За шесть месяцев в 230 махаллях не было совершено ни одного преступления, в 332 махаллях преступность резко сократилась. Число махаллей с тревожной криминогенной ситуацией уменьшилось с 60 до 23. Это показывает эффективность новых подходов к обеспечению общественной безопасности в городе”, — говорится в сообщении.
Сергели показал один из лучших результатов среди районов Ташкента в части создания безопасной среды. 29 махаллей, ранее оценивавшихся как имеющие сложную криминогенную обстановку, перешли в "зеленую" категорию. В 17 махаллях не было совершено преступлений.
Глава государства поручил ответственным лицам распространить опыт профилактической работы в махалле Узгариш, перевести оставшиеся 46 махаллей района в "зеленую" категорию, сократить теневую экономику и внедрить новые подходы в работе с молодежью.