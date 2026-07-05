https://uz.sputniknews.ru/20260705/v-tashkente-poyavyatsya-shkoly-novogo-tipa-proekt-predstavili-prezidentu-58835122.html
В Ташкенте появятся школы нового типа: проект представили президенту
В Ташкенте появятся школы нового типа: проект представили президенту
Sputnik Узбекистан
Цель — в 2 раза увеличить количество ученических мест. В этом году поручено внедрить такой подход по одной школе и одному детскому саду в каждом районе Ташкента и создать "столичный опыт"
2026-07-05T10:04+0500
2026-07-05T10:04+0500
2026-07-05T10:04+0500
общество
проект
школы
ташкент
совещание
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили проект строительства школ нового типа, цель — в 2 раза увеличить количество ученических мест, сообщает пресс-служба главы государства.Так, некоторые школы в Сергелийском районе работают с нагрузкой, превышающей их мощность в 1,5-2 раза.Согласно новому проекту, спортзал, столовую и мастерскую разместят в подвале, а верхние этажи будут использовать как учебные классы.Глава республики поручил в этом году внедрить такой подход по одной школе и одному детскому саду в каждом районе города Ташкента и создать "столичный опыт".
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общество, проект, школы, ташкент, совещание, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
общество, проект, школы, ташкент, совещание, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
В Ташкенте появятся школы нового типа: проект представили президенту
Цель — в 2 раза увеличить количество ученических мест. В этом году поручено внедрить такой подход по одной школе и одному детскому саду в каждом районе Ташкента и создать "столичный опыт".
ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik.
Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили проект строительства школ нового типа, цель — в 2 раза увеличить количество ученических мест, сообщает
пресс-служба главы государства.
Так, некоторые школы в Сергелийском районе работают с нагрузкой, превышающей их мощность в 1,5-2 раза.
“На совещании предложен проект строительства школ нового типа, позволяющий в 2 раза увеличить количество ученических мест”, — говорится в сообщении.
Согласно новому проекту, спортзал, столовую и мастерскую разместят в подвале, а верхние этажи будут использовать как учебные классы.
Глава республики поручил в этом году внедрить такой подход по одной школе и одному детскому саду в каждом районе города Ташкента и создать "столичный опыт".