https://uz.sputniknews.ru/20260705/v-tashkente-poyavyatsya-shkoly-novogo-tipa-proekt-predstavili-prezidentu-58835122.html

В Ташкенте появятся школы нового типа: проект представили президенту

В Ташкенте появятся школы нового типа: проект представили президенту

Sputnik Узбекистан

Цель — в 2 раза увеличить количество ученических мест. В этом году поручено внедрить такой подход по одной школе и одному детскому саду в каждом районе Ташкента и создать "столичный опыт"

2026-07-05T10:04+0500

2026-07-05T10:04+0500

2026-07-05T10:04+0500

общество

проект

школы

ташкент

совещание

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/09/27935987_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_15e02677823492950d241798a4582f1a.jpg

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили проект строительства школ нового типа, цель — в 2 раза увеличить количество ученических мест, сообщает пресс-служба главы государства.Так, некоторые школы в Сергелийском районе работают с нагрузкой, превышающей их мощность в 1,5-2 раза.Согласно новому проекту, спортзал, столовую и мастерскую разместят в подвале, а верхние этажи будут использовать как учебные классы.Глава республики поручил в этом году внедрить такой подход по одной школе и одному детскому саду в каждом районе города Ташкента и создать "столичный опыт".

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество, проект, школы, ташкент, совещание, президент узбекистана, шавкат мирзиёев