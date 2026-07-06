https://uz.sputniknews.ru/20260706/nato-ne-pomojet-vrane-o-pobede-nad-rossiey-udarilo-po-zelenskomu-58848122.html

НАТО не поможет: вранье о победе над Россией ударило по Зеленскому

НАТО не поможет: вранье о победе над Россией ударило по Зеленскому

Sputnik Узбекистан

Крупнейшая кампания лжи и дезинформации последних лет, когда в Киеве и на Западе несколько месяцев доказывают, что Украина уже победила, привела к... 06.07.2026, Sputnik Узбекистан

2026-07-06T17:01+0500

2026-07-06T17:01+0500

2026-07-06T17:01+0500

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Крупнейшая кампания лжи и дезинформации последних лет, когда в Киеве и на Западе несколько месяцев доказывают, что Украина уже победила, привела к парадоксальному результату: в условиях, когда ситуация для Киева ухудшается с каждым днем, антироссийская пропаганда работает против режима Зеленского.Сторонники и покровители Киева не могут быстро нарастить вложения в украинскую войну привычным путем. То есть призвать всех людей доброй воли спасти несчастную Украину, которая терпит, страдает, обливается кровью и без помощи союзников вот-вот падет. Ведь их же усилиями Украина в глазах западного обывателя сейчас стремительно побеждает. Зачем тогда объявлять чрезвычайную ситуацию и кратно увеличивать усилия по поддержке "невинной жертвы"?Только за субботу 4 июля российские войска взяли пять населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. Продвижение на запад идет по всем участкам линии фронта почти в две тысячи километров длинной. Важнее количества — качество. Освобождена Константиновка — стратегически важный транспортный и промышленный узел, который является ключом к Славянско-Краматорской агломерации и дает России позиции для взятия крупнейшей оборонительной линии ВСУ.Киев на прошлой неделе подвергся мощнейшему военному удару за все годы боевых действий. Тогда же российские ракетчики уничтожили военные аэродромы и объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и других областях Украины. И в каждом случае проявила свою совершенно детскую беспомощность украинская ПВО, которая просто феноменально дырявая, криворукая и то и дело норовит отбомбиться по Польше или Румынии.Это все факты, которые самая упрямая вещь в мире. Но Зеленский и его спонсоры не могут использовать эти факты привычным образом. То есть как отмычку, чтобы запустить лапу в западные бюджеты и достать оттуда еще больше грошей на Украину. Они даже по поводу неизбежных побочных жертв среди гражданского населения не могут себе позволить лить крокодиловы слезы. Потому что нарисовали себе картину мира, в которой плохо и больно может быть только России. Обязаны соответствовать.Любо-дорого смотреть, как профессиональные побирушки, зарабатывающие завываниями о сборе средств на помощь погибающей Украине, сегодня наступают на горло собственной песне, и вместо кадров из киевского метро с унылым злорадством мусолят тему очередей за бензином в России. Зеленский не голосит с протянутой рукой. Европейские политики не возводят очи к небу и не взывают избирателей к солидарности со страдающим украинским народом.Украинские и западные мейнстримные СМИ держат строгую самоцензуру. Прилеты по украинским регионам не комментируют. Они же рассказали всем, что Украина добилась перелома в "войне дронов". Поэтому прилеты могут быть только по регионам России. Отказ Путина на очередное прошение Зеленского не освещают: если Путин проигрывает и отступает под ударами украинских дронов, почему это Зеленский с ним торгуется, а не наоборот? Зачем Киеву ограничение географии боевых действий, если Украина скоро выйдет на границы 1991 года?Масштабная мистификация нужна для нескольких целей. Из них самая насущная и неотложная — заново втянуть в конфликт США, убедив президента Дональда Трампа, что перспектива стратегического поражения России снова стала реальной, и американцы получат нехилый кусок от дележки добычи, если снова по полной вложатся в украинский проект. Дедлайн — саммит НАТО 7-8 июля. До этого времени голосить и страдать на публику украинцам категорически запрещается.У режима Зеленского и его фан-базы идет эпическая битва не с русскими, а с реальностью. И реальность, как это за ней водится, побеждает. В западные СМИ проникают ночные кадры из горящего Киева. Украинское руководство врет и путается в показаниях по поводу Константиновки. У Белого дома хватает возможностей получить альтернативную информацию о происходящем на Украине. Вспомнить хотя бы недавний полуторачасовой разговор Трампа и Путина.Смешнее всего, что, когда спектакль провалится и актеров закидают тухлыми яйцами, "план Б" европейцы и Зеленский включить тоже не смогут. Они сами связали себя в этом отношении по рукам и ногам. Если инвестиционный проект "Украина — победительница России" не получит поддержки на саммите НАТО, то на Украину — гибнущую жертву агрессии там тем более ничего серьезного не срубить. Мизансцена выстроена под совсем другую драматургию. Какое "спасите"? Как погибает? Она ведь уже практически победила!

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