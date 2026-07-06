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СБР РФ: удар Киева по музею обороны Севастополя — спланированная провокация Лондона
СБР РФ: удар Киева по музею обороны Севастополя — спланированная провокация Лондона
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Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время
2026-07-06T15:08+0500
2026-07-06T15:08+0500
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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Удар по Музею обороны Севастополя в июне был тщательно спланированной провокацией Лондона и британских спецслужб, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея, они не пострадали.
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севастополь, киев, служба внешней разведки россии, происшествия, всу, лондон, музей, в мире
СБР РФ: удар Киева по музею обороны Севастополя — спланированная провокация Лондона
15:08 06.07.2026 (обновлено: 16:35 06.07.2026)
Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время.
ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik.
Удар по Музею обороны Севастополя в июне был тщательно спланированной провокацией Лондона и британских спецслужб, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, резонансный удар по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб", — говорится в сообщении.
Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея, они не пострадали.