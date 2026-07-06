https://uz.sputniknews.ru/20260706/sbr-rf-udar-kieva-po-muzeyu-oborony-sevastopolya--splanirovannaya-provokatsiya-londona-58857396.html

СБР РФ: удар Киева по музею обороны Севастополя — спланированная провокация Лондона

СБР РФ: удар Киева по музею обороны Севастополя — спланированная провокация Лондона

Sputnik Узбекистан

Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время

2026-07-06T15:08+0500

2026-07-06T15:08+0500

2026-07-06T16:35+0500

севастополь

киев

служба внешней разведки россии

происшествия

всу

лондон

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в мире

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ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Удар по Музею обороны Севастополя в июне был тщательно спланированной провокацией Лондона и британских спецслужб, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея, они не пострадали.

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севастополь, киев, служба внешней разведки россии, происшествия, всу, лондон, музей, в мире