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Что полезнее: фрукты или ягоды — диетолог
Что полезнее: фрукты или ягоды — диетолог
Sputnik Узбекистан
Специалист рассказал, что целый фрукт или цельная ягода куда полезнее, чем сок или даже смузи
2026-07-07T22:02+0500
2026-07-07T22:02+0500
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мнение эксперта
здоровье
правильное питание
фрукты
ягоды
витамины
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Польза сезонных фруктов и ягод давно доказана. Главное — употреблять их правильно, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога Андрея Бобровского.Первое правило, о котором рекомендует помнить специалист, — это "правило радуги".Второе правило — целый фрукт или цельная ягода куда полезнее, чем сок или даже смузи, предупредил диетолог.Эксперт советует: там, где есть возможность помыть и не очищать от кожуры, ешьте с кожурой, за исключением арбузов и других бахчевых.Он назвал самые полезные сезонные фрукты и ягоды.Он добавил, что, если сравнивать фрукты и ягоды, последние будут опережать фрукты по концентрации полезных веществ.
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мнение эксперта, здоровье, правильное питание, фрукты, ягоды, витамины
мнение эксперта, здоровье, правильное питание, фрукты, ягоды, витамины

Что полезнее: фрукты или ягоды — диетолог

22:02 07.07.2026
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродажа овощей и фруктов в Москве
Продажа овощей и фруктов в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2026
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Специалист рассказал, что целый фрукт или цельная ягода куда полезнее, чем сок или даже смузи.
Польза сезонных фруктов и ягод давно доказана. Главное — употреблять их правильно, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога Андрея Бобровского.
Первое правило, о котором рекомендует помнить специалист, — это "правило радуги".

"Это правило утверждает, что наиболее полезное сочетание фруктов и ягод в сезон — фрукты, ягоды всех цветов радуги. Чем больше цветовое разнообразие, тем больше пользу вы получите. Ну а пользу, естественно, в виде витаминов, минералов, микроэлементов, клетчатки", — отметил Бобровский.

Второе правило — целый фрукт или цельная ягода куда полезнее, чем сок или даже смузи, предупредил диетолог.
"Цельные фрукты или ягоды употребляйте по многим причинам, но в первую очередь, потому что они сохраняют более полноценно свой состав", — пояснил он.
Эксперт советует: там, где есть возможность помыть и не очищать от кожуры, ешьте с кожурой, за исключением арбузов и других бахчевых.

"Нужно помнить, что польза фруктов и ягод чаще всего сконцентрирована в области кожуры. Именно там концентрация полезных веществ самая высокая, кожуру ешьте", — рекомендует Бобровский.

Он назвал самые полезные сезонные фрукты и ягоды.

"Среди ягод — это голубика, ежевика, малина и клубника, именно в них очень много пользы. Хотя про остальные сказать, что меньше пользы, язык не поворачивается, но тем не менее. Что еще пользуется спросом в сезон? Конечно, вишня, черешня, они снимают воспаление, нормализуют сон: абрикосы, персики — это, конечно же, в первую очередь клетчатка и калий, что полезно для сердца и пищеварения. Арбуз и дыня содержат много воды и отлично освежают в жару, правда там немножечко побольше сахара", — предупредил врач.

Он добавил, что, если сравнивать фрукты и ягоды, последние будут опережать фрукты по концентрации полезных веществ.
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