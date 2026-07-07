Что полезнее: фрукты или ягоды — диетолог

"Среди ягод — это голубика, ежевика, малина и клубника, именно в них очень много пользы. Хотя про остальные сказать, что меньше пользы, язык не поворачивается, но тем не менее. Что еще пользуется спросом в сезон? Конечно, вишня, черешня, они снимают воспаление, нормализуют сон: абрикосы, персики — это, конечно же, в первую очередь клетчатка и калий, что полезно для сердца и пищеварения. Арбуз и дыня содержат много воды и отлично освежают в жару, правда там немножечко побольше сахара", — предупредил врач.