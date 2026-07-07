https://uz.sputniknews.ru/20260707/k-2030-godu-v-uzbekistane-uvelichat-eksport-it-uslug-do-5-mlrd-i-sozdadut-5-tys-startapov-58885793.html

К 2030 году в Узбекистане увеличат экспорт IT-услуг до $5 млрд и создадут 5 тыс. стартапов

К 2030 году в Узбекистане увеличат экспорт IT-услуг до $5 млрд и создадут 5 тыс. стартапов

Sputnik Узбекистан

Предусмотрены механизмы поддержки предприятий-экспортеров IT-услуг, включая частичное возмещение расходов на выплату зарплаты и затрат, связанных с релокацией иностранных заказчиков и специалистов, а также компенсацию получения международной сертификации

2026-07-07T18:15+0500

2026-07-07T18:15+0500

2026-07-07T18:15+0500

it-технологии

экспорт

госуслуги

стартап

узбекистан

презентация

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. К 2030 году в Узбекистане увеличат экспорт IT-услуг до $5 млрд, создадут 5 тыс. стартапов и привлекут $2 млрд инвестиций. Такие планы озвучили в ходе презентации, представленной президенту Шавкату Мирзиёеву.Отмечалось, что в международном рейтинге "StartupBlink" Узбекистан поднялся на 31 позицию и признан самой быстрорастущей стартап-экосистемой в мире, Ташкент занял первое место среди городов ЦА, а Самарканд и Фергана впервые вошли в топ-1000 стартап-городов мира.Для дальнейшего развития сферы планируют запустить программу "Talent Hub", она позволит иностранным специалистам и инвесторам дистанционно зарегистрировать предприятие, открыть банковский счет и оформить международную банковскую карту.Для работников компаний-резидентов IT-Park продлят налоговые льготы до 2040 года и расширят программы IT Visa и Zero Risk.Кроме того, предусмотрены меры поддержки экспортеров IT-услуг, включая частичную компенсацию затрат на зарплаты, релокацию иностранных заказчиков и специалистов, компенсацию стоимости международной сертификации.В Бухаре и Фергане планируют запустить более 20 акселерационных программ и помочь стартапам выйти на международные рынки.

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it-технологии, экспорт, госуслуги, стартап, узбекистан, презентация, шавкат мирзиёев, президент узбекистана