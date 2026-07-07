https://uz.sputniknews.ru/20260707/konkurentnye-vedomstva-stran-eaes-usilyat-informatsionnoe-vzaimodeystvie-s-eek-58870344.html

Конкурентные ведомства стран ЕАЭС усилят информационное взаимодействие с ЕЭК

Конкурентные ведомства стран ЕАЭС усилят информационное взаимодействие с ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили проведение инициативных исследований товарных рынков и секторов экономики с целью выявления возможных признаков нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках

2026-07-07T10:18+0500

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Конкурентные ведомства стран ЕАЭС усилят информационное взаимодействие с Евразийской экономической комиссией, сообщает пресс-служба ЕЭК.Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович в Астане провел совещание с участием руководителей уполномоченных в сфере конкуренции органов стран Евразийского экономического союза.Стороны подробно обсудили проведение инициативных исследований товарных рынков и секторов экономики с целью выявления возможных признаков нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках, обменялись мнениями о подходах к проведению инициативной оценки состояния конкуренции.Ермолович подтвердил намерение ЕЭК продолжать работу по проведению инициативных исследований, опираясь на информацию из открытых источников, статданные и сведения, добровольно предоставляемые участниками рынков.

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