https://uz.sputniknews.ru/20260707/konkurentnye-vedomstva-stran-eaes-usilyat-informatsionnoe-vzaimodeystvie-s-eek-58870344.html
Конкурентные ведомства стран ЕАЭС усилят информационное взаимодействие с ЕЭК
Конкурентные ведомства стран ЕАЭС усилят информационное взаимодействие с ЕЭК
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили проведение инициативных исследований товарных рынков и секторов экономики с целью выявления возможных признаков нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках
2026-07-07T10:18+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Конкурентные ведомства стран ЕАЭС усилят информационное взаимодействие с Евразийской экономической комиссией, сообщает пресс-служба ЕЭК.Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович в Астане провел совещание с участием руководителей уполномоченных в сфере конкуренции органов стран Евразийского экономического союза.Стороны подробно обсудили проведение инициативных исследований товарных рынков и секторов экономики с целью выявления возможных признаков нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках, обменялись мнениями о подходах к проведению инициативной оценки состояния конкуренции.Ермолович подтвердил намерение ЕЭК продолжать работу по проведению инициативных исследований, опираясь на информацию из открытых источников, статданные и сведения, добровольно предоставляемые участниками рынков.
https://uz.sputniknews.ru/20260706/eek-k-chemu-mojet-privesti-otstavanie-ot-vnedreniya-tsifrovyx-platform-v-promyshlennosti-eaes-58847472.html
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк
Конкурентные ведомства стран ЕАЭС усилят информационное взаимодействие с ЕЭК
10:18 07.07.2026 (обновлено: 10:26 07.07.2026)
Стороны обсудили проведение инициативных исследований товарных рынков и секторов экономики с целью выявления возможных признаков нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Конкурентные ведомства стран ЕАЭС усилят информационное взаимодействие с Евразийской экономической комиссией, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович в Астане провел совещание с участием руководителей уполномоченных в сфере конкуренции органов стран Евразийского экономического союза.
Стороны подробно обсудили проведение инициативных исследований товарных рынков и секторов экономики с целью выявления возможных признаков нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках, обменялись мнениями о подходах к проведению инициативной оценки состояния конкуренции.
Ермолович подтвердил намерение ЕЭК продолжать работу по проведению инициативных исследований, опираясь на информацию из открытых источников, статданные и сведения, добровольно предоставляемые участниками рынков.
“Отмечена важность усиления информационного взаимодействия конкурентных ведомств стран ЕАЭС с ЕЭК, в том числе по обмену информацией для выявления признаков нарушения конкуренции на трансграничных рынках”, — говорится в сообщении.