https://uz.sputniknews.ru/20260707/shavkat-mirziyoev-prinyal-delegatsiyu-iordanii-58867441.html

Шавкат Мирзиёев принял делегацию Иордании — подробности встречи

Шавкат Мирзиёев принял делегацию Иордании — подробности встречи

Sputnik Узбекистан

Собеседники отметили, что состоявшиеся в прошлом году в Самарканде плодотворные переговоры на высшем уровне открыли новую страницу в истории двусторонних отношений

2026-07-07T09:16+0500

2026-07-07T09:16+0500

2026-07-07T10:05+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

делегация

иордания

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией Иордании и выступил за дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с этой страной, сообщает пресс-служба главы государства.Высокий гость передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания Короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна.В фокусе внимания находились актуальные вопросы расширения многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией.Стороны отметили, что состоявшиеся в прошлом году в Самарканде плодотворные переговоры на высшем уровне открыли новую страницу в истории двусторонних отношений.В рамках достигнутых договоренностей в этом году:Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

иордания

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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, встреча, делегация, иордания, сотрудничество