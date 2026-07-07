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https://uz.sputniknews.ru/20260707/shavkat-mirziyoev-prinyal-delegatsiyu-iordanii-58867441.html
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Иордании — подробности встречи
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Иордании — подробности встречи
Sputnik Узбекистан
Собеседники отметили, что состоявшиеся в прошлом году в Самарканде плодотворные переговоры на высшем уровне открыли новую страницу в истории двусторонних отношений
2026-07-07T09:16+0500
2026-07-07T10:05+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
делегация
иордания
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией Иордании и выступил за дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с этой страной, сообщает пресс-служба главы государства.Высокий гость передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания Короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна.В фокусе внимания находились актуальные вопросы расширения многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией.Стороны отметили, что состоявшиеся в прошлом году в Самарканде плодотворные переговоры на высшем уровне открыли новую страницу в истории двусторонних отношений.В рамках достигнутых договоренностей в этом году:Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, встреча, делегация, иордания, сотрудничество
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, встреча, делегация, иордания, сотрудничество

Шавкат Мирзиёев принял делегацию Иордании — подробности встречи

09:16 07.07.2026 (обновлено: 10:05 07.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Иордании — подробности встречи
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Иордании — подробности встречи - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Собеседники отметили, что состоявшиеся в прошлом году в Самарканде плодотворные переговоры на высшем уровне открыли новую страницу в истории двусторонних отношений.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с делегацией Иордании и выступил за дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с этой страной, сообщает пресс-служба главы государства.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем Премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Хусейном Сафади”, — говорится в сообщении.
Высокий гость передал лидеру Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания Короля Иордании Абдаллы II ибн аль-Хусейна.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Иордании
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Иордании - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2026
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Иордании
© Пресс-служба президента Узбекистана
В фокусе внимания находились актуальные вопросы расширения многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Иорданией.
Стороны отметили, что состоявшиеся в прошлом году в Самарканде плодотворные переговоры на высшем уровне открыли новую страницу в истории двусторонних отношений.
В рамках достигнутых договоренностей в этом году:
созданы межпарламентские группы дружбы;
прошло первое заседание совместной Межправительственной комиссии;
учрежден Деловой совет;
налажено авиасообщение.
“Особое внимание уделено дальнейшему углублению политического диалога, продвижению совместных проектов и программ в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах”, — говорится в сообщении.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
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