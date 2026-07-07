https://uz.sputniknews.ru/20260707/v-mpts-sputnik-obsujdayut-opyt-sozdaniya-i-razvitie-infrastruktury-atomnyx-gorodov-58872647.html

В МПЦ Sputnik обсудили опыт создания и развитие инфраструктуры атомных городов — видео

В МПЦ Sputnik обсудили опыт создания и развитие инфраструктуры атомных городов — видео

Sputnik Узбекистан

Видеомост Москва – Ташкент – Минск посвятили практическому опыту создания города-спутника Островец при Белорусской АЭС, вопросам соцразвития, подготовке кадров, качеству городской среды и интеграции таких проектов в экономику региона

2026-07-07T13:05+0500

2026-07-07T13:05+0500

2026-07-07T14:11+0500

пресс-центр

sputnik

узбекистан

видеомост

москва

ташкент

минск

аэс

строительство аэс в узбекистане

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Ташкент – Минск на тему: “Атомные города: опыт создания и развитие инфраструктуры”.Участники в Москве:в Ташкенте:в Минске:В центре дискуссии — практический опыт создания города-спутника Островец при Белорусской АЭС, вопросы социального развития, подготовки кадров, качества городской среды и интеграции таких проектов в экономику региона. Участники обсудили, как формируются современные атомные города, привлекаются специалисты и развивается социальная среда, а также как такие проекты влияют на экономику региона и что из опыта Беларуси может быть полезным Узбекистану.

узбекистан

москва

ташкент

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