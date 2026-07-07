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В МПЦ Sputnik обсудили опыт создания и развитие инфраструктуры атомных городов — видео
В МПЦ Sputnik обсудили опыт создания и развитие инфраструктуры атомных городов — видео
Sputnik Узбекистан
Видеомост Москва – Ташкент – Минск посвятили практическому опыту создания города-спутника Островец при Белорусской АЭС, вопросам соцразвития, подготовке кадров, качеству городской среды и интеграции таких проектов в экономику региона
2026-07-07T13:05+0500
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2026-07-07T14:11+0500
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Ташкент – Минск на тему: “Атомные города: опыт создания и развитие инфраструктуры”.Участники в Москве:в Ташкенте:в Минске:В центре дискуссии — практический опыт создания города-спутника Островец при Белорусской АЭС, вопросы социального развития, подготовки кадров, качества городской среды и интеграции таких проектов в экономику региона. Участники обсудили, как формируются современные атомные города, привлекаются специалисты и развивается социальная среда, а также как такие проекты влияют на экономику региона и что из опыта Беларуси может быть полезным Узбекистану.
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sputnik, узбекистан, видеомост, москва, ташкент, минск, аэс, строительство аэс в узбекистане, видео, видео
sputnik, узбекистан, видеомост, москва, ташкент, минск, аэс, строительство аэс в узбекистане, видео, видео
В МПЦ Sputnik обсудили опыт создания и развитие инфраструктуры атомных городов — видео
13:05 07.07.2026 (обновлено: 14:11 07.07.2026)
Видеомост Москва – Ташкент – Минск посвятили практическому опыту создания города-спутника Островец при Белорусской АЭС, вопросам соцразвития, подготовке кадров, качеству городской среды и интеграции таких проектов в экономику региона.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Ташкент – Минск на тему: “Атомные города: опыт создания и развитие инфраструктуры”.
директор Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ) НИЯУ МИФИ Татьяна Осипова;
заместитель директора Дирекции по строительству АЭС при агентстве "Узатом" Отабек Аманов;
заместитель генерального директора Государственного научного учреждения “Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны” Алексей Лукашевич.
В центре дискуссии — практический опыт создания города-спутника Островец при Белорусской АЭС, вопросы социального развития, подготовки кадров, качества городской среды и интеграции таких проектов в экономику региона.
Участники обсудили, как формируются современные атомные города, привлекаются специалисты и развивается социальная среда, а также как такие проекты влияют на экономику региона и что из опыта Беларуси может быть полезным Узбекистану.