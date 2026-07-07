https://uz.sputniknews.ru/20260707/v-uzbekistane-poetapno-vnedryat-edinuyu-integrirovannuyu-tsifrovuyu-platformu-gosupravleniya-58883200.html

В Узбекистане поэтапно внедрят единую интегрированную цифровую платформу госуправления

В Узбекистане поэтапно внедрят единую интегрированную цифровую платформу госуправления

Sputnik Узбекистан

Платформа позволит с использованием технологий ИИ анализировать данные, заблаговременно выявлять проблемы в разрезе регионов, осуществлять мониторинг исполнения принятых решений, эффективно распределять ресурсы и повысить качество государственного управления

2026-07-07T17:00+0500

2026-07-07T17:00+0500

2026-07-07T17:27+0500

узбекистан

цифровизация

презентация

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

искусственный интеллект

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Узбекистане поэтапно внедрят единую интегрированную цифровую платформу госуправления, сообщает пресс-служба руководителя страны.Такое решение обусловлено тем, что базы данных и информационные системы в сфере госуправления формируются разрозненно в разрезе отдельных ведомств, не хватает единого подхода в процессах их анализа и принятия решений.За счет внедрения новой системы на одной платформе объединят информацию об экономике регионов, инвестициях, экологии, вопросах безопасности, проблемах, волнующих население, уровне благополучия махаллей, а также геопространственные данные, сведения об объектах и картографические слои. Платформа позволит с использованием технологий ИИ анализировать данные, заблаговременно выявлять проблемы в разрезе регионов, осуществлять мониторинг исполнения принятых решений, эффективно распределять ресурсы и повысить качество государственного управления.

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узбекистан, цифровизация, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, искусственный интеллект