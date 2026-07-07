https://uz.sputniknews.ru/20260707/v-uzbekistane-poetapno-vnedryat-edinuyu-integrirovannuyu-tsifrovuyu-platformu-gosupravleniya-58883200.html
В Узбекистане поэтапно внедрят единую интегрированную цифровую платформу госуправления
В Узбекистане поэтапно внедрят единую интегрированную цифровую платформу госуправления
Sputnik Узбекистан
Платформа позволит с использованием технологий ИИ анализировать данные, заблаговременно выявлять проблемы в разрезе регионов, осуществлять мониторинг исполнения принятых решений, эффективно распределять ресурсы и повысить качество государственного управления
2026-07-07T17:00+0500
2026-07-07T17:00+0500
2026-07-07T17:27+0500
узбекистан
цифровизация
презентация
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
искусственный интеллект
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Узбекистане поэтапно внедрят единую интегрированную цифровую платформу госуправления, сообщает пресс-служба руководителя страны.Такое решение обусловлено тем, что базы данных и информационные системы в сфере госуправления формируются разрозненно в разрезе отдельных ведомств, не хватает единого подхода в процессах их анализа и принятия решений.За счет внедрения новой системы на одной платформе объединят информацию об экономике регионов, инвестициях, экологии, вопросах безопасности, проблемах, волнующих население, уровне благополучия махаллей, а также геопространственные данные, сведения об объектах и картографические слои. Платформа позволит с использованием технологий ИИ анализировать данные, заблаговременно выявлять проблемы в разрезе регионов, осуществлять мониторинг исполнения принятых решений, эффективно распределять ресурсы и повысить качество государственного управления.
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узбекистан, цифровизация, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, искусственный интеллект
узбекистан, цифровизация, презентация, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, искусственный интеллект
В Узбекистане поэтапно внедрят единую интегрированную цифровую платформу госуправления
17:00 07.07.2026 (обновлено: 17:27 07.07.2026)
Платформа позволит с использованием технологий ИИ анализировать данные, заблаговременно выявлять проблемы в разрезе регионов, осуществлять мониторинг исполнения принятых решений, эффективно распределять ресурсы и повысить качество государственного управления.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
В Узбекистане поэтапно внедрят единую интегрированную цифровую платформу госуправления, сообщает
пресс-служба руководителя страны.
“Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по внедрению единой интегрированной цифровой платформы государственного управления, развитию экосистемы стартапов и улучшению бизнес-среды в сфере телекоммуникаций... Глава государства подчеркнул, что данную цифровую систему управления необходимо внедрить в этом году в столице, а начиная со следующего года — во всех регионах страны”, — говорится в сообщении.
Такое решение обусловлено тем, что базы данных и информационные системы в сфере госуправления формируются разрозненно в разрезе отдельных ведомств, не хватает единого подхода в процессах их анализа и принятия решений.
За счет внедрения новой системы на одной платформе объединят информацию об экономике регионов, инвестициях, экологии, вопросах безопасности, проблемах, волнующих население, уровне благополучия махаллей, а также геопространственные данные, сведения об объектах и картографические слои.
Платформа позволит с использованием технологий ИИ анализировать данные, заблаговременно выявлять проблемы в разрезе регионов, осуществлять мониторинг исполнения принятых решений, эффективно распределять ресурсы и повысить качество государственного управления.