https://uz.sputniknews.ru/20260707/v-uzbekistane-razrabotayut-strategiyu-po-borbe-s-opustynivaniem-do-2040-goda-58869655.html

В Узбекистане разработают стратегию по борьбе с опустыниванием до 2040 года

В Узбекистане разработают стратегию по борьбе с опустыниванием до 2040 года

Sputnik Узбекистан

Глава республики подчеркнул, что пустынные территории необходимо рассматривать не только как экологическую проблему, но и как источник новых экономических возможностей

2026-07-07T10:03+0500

2026-07-07T10:03+0500

2026-07-07T10:29+0500

экология

опустынивание

борьба

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

узбекистан

стратегия

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Узбекистане разработают стратегию по борьбе с опустыниванием до 2040 года, президенту Шавкату Мирзиёеву представили предложения по борьбе с опустыниванием и развитию пустынной экономики, а также внедрению принципов "зеленого города".Глава государства подчеркнул, что пустынные территории необходимо рассматривать не только как экологическую проблему, но и как источник новых экономических возможностей.В этих целях отмечена важность:В ходе презентации особое внимание уделили укреплению экологического сотрудничества со странами Центральной Азии. Звучало, что опустынивание и деградация земель являются проблемами, не знающими границ, поэтому в борьбе с ними важны единый региональный подход, научное сотрудничество, обмен данными и трансфер технологий.“В этой связи выдвинуты инициативы по расширению деятельности Центральноазиатского регионального научно-исследовательского центра по борьбе с опустыниванием и развитию пустынной экономики, увеличению числа практических проектов в рамках региональной программы "Зеленый щит", а также разработке стратегии по борьбе с опустыниванием до 2040 года”, — говорится в сообщении.

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экология, опустынивание, борьба, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, презентация, узбекистан, стратегия, центральная азия