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В Узбекистане разработают стратегию по борьбе с опустыниванием до 2040 года
В Узбекистане разработают стратегию по борьбе с опустыниванием до 2040 года
Sputnik Узбекистан
Глава республики подчеркнул, что пустынные территории необходимо рассматривать не только как экологическую проблему, но и как источник новых экономических возможностей
2026-07-07T10:03+0500
2026-07-07T10:03+0500
2026-07-07T10:29+0500
экология
опустынивание
борьба
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
презентация
узбекистан
стратегия
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В Узбекистане разработают стратегию по борьбе с опустыниванием до 2040 года, президенту Шавкату Мирзиёеву представили предложения по борьбе с опустыниванием и развитию пустынной экономики, а также внедрению принципов "зеленого города".Глава государства подчеркнул, что пустынные территории необходимо рассматривать не только как экологическую проблему, но и как источник новых экономических возможностей.В этих целях отмечена важность:В ходе презентации особое внимание уделили укреплению экологического сотрудничества со странами Центральной Азии. Звучало, что опустынивание и деградация земель являются проблемами, не знающими границ, поэтому в борьбе с ними важны единый региональный подход, научное сотрудничество, обмен данными и трансфер технологий.“В этой связи выдвинуты инициативы по расширению деятельности Центральноазиатского регионального научно-исследовательского центра по борьбе с опустыниванием и развитию пустынной экономики, увеличению числа практических проектов в рамках региональной программы "Зеленый щит", а также разработке стратегии по борьбе с опустыниванием до 2040 года”, — говорится в сообщении.
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экология, опустынивание, борьба, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, презентация, узбекистан, стратегия, центральная азия
экология, опустынивание, борьба, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, презентация, узбекистан, стратегия, центральная азия
В Узбекистане разработают стратегию по борьбе с опустыниванием до 2040 года
10:03 07.07.2026 (обновлено: 10:29 07.07.2026)
Глава республики подчеркнул, что пустынные территории необходимо рассматривать не только как экологическую проблему, но и как источник новых экономических возможностей.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik
. В Узбекистане разработают стратегию по борьбе с опустыниванием до 2040 года, президенту Шавкату Мирзиёеву представили предложения
по борьбе с опустыниванием и развитию пустынной экономики, а также внедрению принципов "зеленого города".
Глава государства подчеркнул, что пустынные территории необходимо рассматривать не только как экологическую проблему, но и как источник новых экономических возможностей.
В этих целях отмечена важность:
развития подхода "пустынной экономики";
создания устойчивых источников дохода на неосвоенных и засоленных землях;
налаживания семеноводства и питомниководства пустынных растений;
повышения продуктивности пастбищ;
расширения животноводства, экологического туризма и научных исследований.
“В этой связи предложено организовать в Каракалпакстане питомники пустынных растений, провести научные экспедиции на высохшее дно Арала, развивать фисташковые плантации на территории Бабатага с применением современных методов, расширить сеть галофитных садов. Также обсуждены вопросы создания регионального банка засухоустойчивых растений и семян, привлечения международных фондов и частных инвестиций”, — говорится в сообщении.
В ходе презентации особое внимание уделили укреплению экологического сотрудничества со странами Центральной Азии. Звучало, что опустынивание и деградация земель являются проблемами, не знающими границ, поэтому в борьбе с ними важны единый региональный подход, научное сотрудничество, обмен данными и трансфер технологий.
“В этой связи выдвинуты инициативы по расширению деятельности Центральноазиатского регионального научно-исследовательского центра по борьбе с опустыниванием и развитию пустынной экономики, увеличению числа практических проектов в рамках региональной программы "Зеленый щит", а также разработке стратегии по борьбе с опустыниванием до 2040 года”, — говорится в сообщении.