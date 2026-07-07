https://uz.sputniknews.ru/20260707/zakpalata-uzbekistana-ratifitsirovala-soglashenie-ob-antinarkoticheskom-tsentre-shos-58879130.html

Закпалата Узбекистана ратифицировала соглашение об Антинаркотическом центре ШОС

Закпалата Узбекистана ратифицировала соглашение об Антинаркотическом центре ШОС

Sputnik Узбекистан

При обсуждении законопроекта отмечалось, что сложившаяся ситуация требует консолидации усилий стран Шанхайской организации сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков

2026-07-07T15:02+0500

2026-07-07T15:02+0500

2026-07-07T15:02+0500

законодательная палата олий мажлиса

узбекистан

заседание

ратификация

соглашение

шос

центр

борьба с незаконным оборотом наркотиков

общество

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на очередном заседании приняла закон о ратификации соглашения между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества о создании Антинаркотического центра ШОС. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.В ходе обсуждения документа отмечалось последовательное развитие многостороннего сотрудничества Узбекистана в рамках ШОС.Также депутаты акцентировали внимание на комплексе масштабных мер, которые реализуют в стране для защиты генофонда нации от наркомании, предупреждения незаконного оборота наркотических средств и сильнодействующих веществ, а также усиления ответственности за соответствующие правонарушения.Парламентарии подчеркнули, что незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров — глобальная проблема, создающая серьезные угрозы безопасности государств.По мнению депутатов, сложившаяся ситуация требует консолидации усилий стран ШОС в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.Особое значение при этом приобретают обмен информацией, укрепление границ, разработка единых законодательных мер и координация действий между государствами региона.Соглашением предусматривается создание государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества Антинаркотического центра.Принятие данного законопроекта позволит:Закон направили в Сенат.Соглашение было принято на саммите ШОС в Тяньцзине 1 сентября 2025 года.

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законодательная палата олий мажлиса, узбекистан, заседание, ратификация, соглашение, шос, центр, борьба с незаконным оборотом наркотиков, общество