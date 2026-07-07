https://uz.sputniknews.ru/20260707/zakpalata-uzbekistana-ratifitsirovala-soglashenie-ob-antinarkoticheskom-tsentre-shos-58879130.html
Закпалата Узбекистана ратифицировала соглашение об Антинаркотическом центре ШОС
Закпалата Узбекистана ратифицировала соглашение об Антинаркотическом центре ШОС
Sputnik Узбекистан
При обсуждении законопроекта отмечалось, что сложившаяся ситуация требует консолидации усилий стран Шанхайской организации сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков
2026-07-07T15:02+0500
2026-07-07T15:02+0500
2026-07-07T15:02+0500
законодательная палата олий мажлиса
узбекистан
заседание
ратификация
соглашение
шос
центр
борьба с незаконным оборотом наркотиков
общество
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на очередном заседании приняла закон о ратификации соглашения между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества о создании Антинаркотического центра ШОС. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.В ходе обсуждения документа отмечалось последовательное развитие многостороннего сотрудничества Узбекистана в рамках ШОС.Также депутаты акцентировали внимание на комплексе масштабных мер, которые реализуют в стране для защиты генофонда нации от наркомании, предупреждения незаконного оборота наркотических средств и сильнодействующих веществ, а также усиления ответственности за соответствующие правонарушения.Парламентарии подчеркнули, что незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров — глобальная проблема, создающая серьезные угрозы безопасности государств.По мнению депутатов, сложившаяся ситуация требует консолидации усилий стран ШОС в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.Особое значение при этом приобретают обмен информацией, укрепление границ, разработка единых законодательных мер и координация действий между государствами региона.Соглашением предусматривается создание государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества Антинаркотического центра.Принятие данного законопроекта позволит:Закон направили в Сенат.Соглашение было принято на саммите ШОС в Тяньцзине 1 сентября 2025 года.
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законодательная палата олий мажлиса, узбекистан, заседание, ратификация, соглашение, шос, центр, борьба с незаконным оборотом наркотиков, общество
законодательная палата олий мажлиса, узбекистан, заседание, ратификация, соглашение, шос, центр, борьба с незаконным оборотом наркотиков, общество
Закпалата Узбекистана ратифицировала соглашение об Антинаркотическом центре ШОС
При обсуждении законопроекта отмечалось, что сложившаяся ситуация требует консолидации усилий стран Шанхайской организации сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik.
Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на очередном заседании приняла закон о ратификации соглашения между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества о создании Антинаркотического центра ШОС. Об этом сообщает
пресс-служба нижней палаты.
“В первом чтении рассмотрен проект закона "О ратификации Соглашения между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре Шанхайской организации сотрудничества (Тяньцзинь,1 сентября 2025 года)", — говорится в сообщении.
В ходе обсуждения документа отмечалось последовательное развитие многостороннего сотрудничества Узбекистана в рамках ШОС.
Также депутаты акцентировали внимание на комплексе масштабных мер, которые реализуют в стране для защиты генофонда нации от наркомании, предупреждения незаконного оборота наркотических средств и сильнодействующих веществ, а также усиления ответственности за соответствующие правонарушения.
Парламентарии подчеркнули, что незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров — глобальная проблема, создающая серьезные угрозы безопасности государств.
По мнению депутатов, сложившаяся ситуация требует консолидации усилий стран ШОС в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.
Особое значение при этом приобретают обмен информацией, укрепление границ, разработка единых законодательных мер и координация действий между государствами региона.
Соглашением предусматривается создание государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества Антинаркотического центра.
Принятие данного законопроекта позволит:
укрепить международное сотрудничество государств-членов ШОС в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркопреступностью;
обеспечить эффективное планирование и координацию совместных оперативно-профилактических мероприятий;
подготовить квалифицированные кадры;
внедрить действенные механизмы оперативного и надежного обмена информацией между государствами;
повысить результативность совместной работы по противодействию наркопреступлениям.
Соглашение было принято на саммите ШОС в Тяньцзине 1 сентября 2025 года.