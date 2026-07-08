https://uz.sputniknews.ru/20260708/prezident-uzbekistana-posetit-belarus-s-ofitsialnym-vizitom-58891502.html

Президент Узбекистана посетит Беларусь с официальным визитом — что в программе

Президент Узбекистана посетит Беларусь с официальным визитом — что в программе

Sputnik Узбекистан

В преддверии визита в Минске пройдет третий Межрегиональный форум с участием делегаций регионов и бизнес-кругов двух стран

2026-07-08T09:13+0500

2026-07-08T09:13+0500

2026-07-08T09:36+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

официальный визит

минск

беларусь

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/11/17818594_0:0:3141:1768_1920x0_80_0_0_0c0a49337ccf7a9a9984561d1dbb016b.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Беларусь с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения узбекско-белорусских отношений многопланового партнерства. Центральное направление в переговорной повестке — развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов, сообщает пресс-служба белорусского лидера.Отдельное внимание уделят расширению программ культурно-гуманитарного обмена.К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них — Декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан.В преддверии визита в Минске пройдет третий Межрегиональный форум с участием делегаций регионов и бизнес-кругов двух стран.

минск

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, официальный визит, минск, беларусь