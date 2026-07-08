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Президент Узбекистана посетит Беларусь с официальным визитом — что в программе
Президент Узбекистана посетит Беларусь с официальным визитом — что в программе
Sputnik Узбекистан
В преддверии визита в Минске пройдет третий Межрегиональный форум с участием делегаций регионов и бизнес-кругов двух стран
2026-07-08T09:13+0500
2026-07-08T09:13+0500
2026-07-08T09:36+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
официальный визит
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Беларусь с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения узбекско-белорусских отношений многопланового партнерства. Центральное направление в переговорной повестке — развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов, сообщает пресс-служба белорусского лидера.Отдельное внимание уделят расширению программ культурно-гуманитарного обмена.К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них — Декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан.В преддверии визита в Минске пройдет третий Межрегиональный форум с участием делегаций регионов и бизнес-кругов двух стран.
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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, официальный визит, минск, беларусь
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, официальный визит, минск, беларусь
Президент Узбекистана посетит Беларусь с официальным визитом — что в программе
09:13 08.07.2026 (обновлено: 09:36 08.07.2026)
В преддверии визита в Минске пройдет третий Межрегиональный форум с участием делегаций регионов и бизнес-кругов двух стран.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Беларусь с официальным визитом, сообщает
пресс-служба главы государства.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко 8-9 июля посетит эту страну с официальным визитом. В соответствии с программой пребывания в Минске предусматривается проведение переговоров на высшем уровне”, — говорится в сообщении.
Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения узбекско-белорусских отношений многопланового партнерства.
Центральное направление в переговорной повестке — развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов, сообщает
пресс-служба белорусского лидера.
Отдельное внимание уделят расширению программ культурно-гуманитарного обмена.
К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них — Декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан.
В преддверии визита в Минске пройдет третий Межрегиональный форум с участием делегаций регионов и бизнес-кругов двух стран.