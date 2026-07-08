https://uz.sputniknews.ru/20260708/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-minsk-58903896.html

Шавкат Мирзиёев вылетел в Минск

Шавкат Мирзиёев вылетел в Минск

Sputnik Узбекистан

В столице Беларуси состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне. По их итогам к подписанию готовятся около двух десятков документов

2026-07-08T15:16+0500

2026-07-08T15:16+0500

2026-07-08T18:31+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

официальный визит

беларусь

минск

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Беларусь с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В соответствии с программой визита в столице Беларуси пройдут двусторонние переговоры на высшем уровне.Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-белорусских отношений многопланового партнерства.Центральное направление в переговорной повестке — развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов, сообщает пресс-служба белорусского лидера.Отдельное внимание уделят расширению программ культурно-гуманитарного обмена.К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них — Декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан. В преддверии визита в Минске прошел третий Межрегиональный форум с участием делегаций регионов и бизнес-кругов двух стран.

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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, официальный визит, беларусь, минск