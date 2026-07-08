Шавкат Мирзиёев вылетел в Минск
15:16 08.07.2026 (обновлено: 18:31 08.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Беларусь с официальным визитом
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В столице Беларуси состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне. По их итогам к подписанию готовятся около двух десятков документов.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Беларусь с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко вылетел в город Минск с официальным визитом”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Беларусь с официальным визитом
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Беларусь с официальным визитом
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с программой визита в столице Беларуси пройдут двусторонние переговоры на высшем уровне.
Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-белорусских отношений многопланового партнерства.
Центральное направление в переговорной повестке — развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Отдельное внимание уделят расширению программ культурно-гуманитарного обмена.
К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них — Декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан.
В преддверии визита в Минске прошел третий Межрегиональный форум с участием делегаций регионов и бизнес-кругов двух стран.