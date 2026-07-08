https://uz.sputniknews.ru/20260708/v-mpts-sputnik-obsudyat-itogi-pervogo-gosvizita-prezidenta-uzbekistana-v-gruziyu-58902949.html

В МПЦ Sputnik обсудят итоги первого госвизита президента Узбекистана в Грузию

В МПЦ Sputnik обсудят итоги первого госвизита президента Узбекистана в Грузию

Sputnik Узбекистан

Отдельное внимание эксперты уделят новым возможностям сотрудничества в сферах энергетики, промышленной кооперации, туризма, образования и межрегионального взаимодействия

2026-07-08T16:01+0500

2026-07-08T16:01+0500

2026-07-08T16:01+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

видеомост

ташкент

москва

тбилиси

мнение эксперта

итоги

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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Ташкент – Тбилиси – Москва на тему: “Узбекистан — Грузия: итоги первого государственного визита и новые перспективы сотрудничества”.Мероприятие пройдет 9 июля в 13.00 по ташкентскому времени.Участники в Ташкенте:в Тбилиси:в Москве:Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2-3 июля совершил первый в истории государственный визит в Грузию.Эксперты подведут итоги госвизита, обсудят достигнутые договоренности, перспективы наращивания товарооборота и инвестиций, развитие транспортного маршрута через Южный Кавказ, а также роль Грузии в укреплении связей Узбекистана с новыми рынками.Отдельное внимание спикеры уделят новым возможностям сотрудничества в сферах энергетики, промкооперации, туризма, образования и межрегионального взаимодействия.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

узбекистан

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