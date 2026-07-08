https://uz.sputniknews.ru/20260708/v-mpts-sputnik-obsudyat-itogi-pervogo-gosvizita-prezidenta-uzbekistana-v-gruziyu-58902949.html
В МПЦ Sputnik обсудят итоги первого госвизита президента Узбекистана в Грузию
В МПЦ Sputnik обсудят итоги первого госвизита президента Узбекистана в Грузию
Sputnik Узбекистан
Отдельное внимание эксперты уделят новым возможностям сотрудничества в сферах энергетики, промышленной кооперации, туризма, образования и межрегионального взаимодействия
2026-07-08T16:01+0500
2026-07-08T16:01+0500
2026-07-08T16:01+0500
пресс-центр
пресс-центр
sputnik
узбекистан
видеомост
ташкент
москва
тбилиси
мнение эксперта
итоги
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Ташкент – Тбилиси – Москва на тему: “Узбекистан — Грузия: итоги первого государственного визита и новые перспективы сотрудничества”.Мероприятие пройдет 9 июля в 13.00 по ташкентскому времени.Участники в Ташкенте:в Тбилиси:в Москве:Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2-3 июля совершил первый в истории государственный визит в Грузию.Эксперты подведут итоги госвизита, обсудят достигнутые договоренности, перспективы наращивания товарооборота и инвестиций, развитие транспортного маршрута через Южный Кавказ, а также роль Грузии в укреплении связей Узбекистана с новыми рынками.Отдельное внимание спикеры уделят новым возможностям сотрудничества в сферах энергетики, промкооперации, туризма, образования и межрегионального взаимодействия.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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пресс-центр, sputnik, узбекистан, видеомост, ташкент, москва, тбилиси, мнение эксперта, итоги, государственный визит, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, грузия, сотрудничество
пресс-центр, sputnik, узбекистан, видеомост, ташкент, москва, тбилиси, мнение эксперта, итоги, государственный визит, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, грузия, сотрудничество
В МПЦ Sputnik обсудят итоги первого госвизита президента Узбекистана в Грузию
Отдельное внимание эксперты уделят новым возможностям сотрудничества в сферах энергетики, промышленной кооперации, туризма, образования и межрегионального взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Ташкент – Тбилиси – Москва на тему: “Узбекистан — Грузия: итоги первого государственного визита и новые перспективы сотрудничества”.
Мероприятие пройдет 9 июля в 13.00 по ташкентскому времени.
старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан, доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Равшан Назаров;
политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе;
преподаватель Экономического факультета РУДН, эксперт и преподаватель Финансового университета при Правительстве России Фархад Ибрагимов.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2-3 июля совершил первый в истории государственный визит в Грузию.
Эксперты подведут итоги госвизита, обсудят достигнутые договоренности, перспективы наращивания товарооборота и инвестиций, развитие транспортного маршрута через Южный Кавказ, а также роль Грузии в укреплении связей Узбекистана с новыми рынками.
Отдельное внимание спикеры уделят новым возможностям сотрудничества в сферах энергетики, промкооперации, туризма, образования и межрегионального взаимодействия.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.