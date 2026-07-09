https://uz.sputniknews.ru/20260709/anvar-anvarov-pobeda-mejdunarodniy-turnir-pryjki-v-dlinu-58926517.html

Узбекистанский легкоатлет победил на международном турнире по прыжкам в длину в Финляндии

Узбекистанский легкоатлет победил на международном турнире по прыжкам в длину в Финляндии

Sputnik Узбекистан

В городе Йоэнсуу состоялся международный турнир по легкой атлетике бронзового уровня, включенный в календарь Всемирной федерации легкой атлетики.

2026-07-09T13:44+0500

2026-07-09T13:44+0500

2026-07-09T15:47+0500

спортивные соревнования

узбекистан

анвар анваров

легкая атлетика

прыжки в длину

спорт

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Узбекистанский легкоатлет Анвар Анваров стал победителем соревнований по прыжкам в длину на турнире Joensuu Motonet GP, который прошел в финском городе Йоэнсуу. Об этом сообщает НОК.В рамках бронзового этапа международной серии World Athletics Continental Tour 2026 года спортсмен показал результат 7,97 метра, опередив всех соперников.Второе место занял представитель Финляндии Кале Салминен с результатом 7,80 метра, третьим стал Каспер Вехмаа, показавший 7,64 метра. Для Анвара Анварова этот старт стал седьмым в летнем сезоне. В пяти из предыдущих шести турниров спортсмену удавалось преодолевать отметку в 8 метров. На соревнованиях в Загребе (Хорватия) он сначала повторил рекорд Узбекистана, прыгнув на 8,25 метра, а затем улучшил его до 8,29 метра.Победа в Финляндии стала очередным успешным выступлением узбекского легкоатлета на международной арене.

https://uz.sputniknews.ru/20260627/novyy-rekord-uzbekistana-mejdunarodniy-turnir-xorvatiya-58635768.html

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спортивные соревнования, узбекистан, анвар анваров , легкая атлетика, прыжки в длину, спорт