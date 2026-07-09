https://uz.sputniknews.ru/20260709/fsb-predotvratila-pokushenie-vysokopostavlenn-ofitser-minoborony-rf-58923690.html
ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ
ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ
Sputnik Узбекистан
Задержана гражданка РФ 2001 года рождения, завербованная спецслужбами Украины для проведения разведки.
2026-07-09T11:20+0500
2026-07-09T11:20+0500
2026-07-09T11:43+0500
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ предотвращен в Москве, задержана россиянка — пособница спецслужб Украины, сообщила ФСБ России.По информации службы, сорвана задуманная украинскими спецслужбами и их западными кураторами попытка совершить с помощью беспилотников беспрецедентную серию терактов в России, в том числе против военных объектов и военнослужащих Минобороны РФ."Так, в городе Москве предотвращен резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России", — говорится в сообщении.ФСБ отметила, что в ходе следственных действий изъяты средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит, а также смартфоны, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб.Как сообщается, пособница Киева подготовила съемную квартиру в Москве для исполнителя сорванного теракта, а сама должна была уехать на Украину.Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и о госизмене."Санкции данных статей предусматривают длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного", — подчеркивает ФСБ.
https://uz.sputniknews.ru/20260424/fsb-sorvala-ukrainskiy-terakt-protiv-rukovodstva-roskomnadzora-57121091.html
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минобороны рф, фсб россии, теракт, москва
минобороны рф, фсб россии, теракт, москва
ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ
11:20 09.07.2026 (обновлено: 11:43 09.07.2026)
Задержана гражданка РФ 2001 года рождения, завербованная спецслужбами Украины для проведения разведки.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ предотвращен в Москве, задержана россиянка — пособница спецслужб Украины, сообщила ФСБ России.
По информации службы, сорвана задуманная украинскими спецслужбами и их западными кураторами попытка совершить с помощью беспилотников беспрецедентную серию терактов в России, в том числе против военных объектов и военнослужащих Минобороны РФ.
"Так, в городе Москве предотвращен резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России", — говорится в сообщении.
"В результате проведенных мероприятий задержана гражданка Российской Федерации 2001 года рождения, которая в 2024 году посредством мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая запрещена в России как экстремистская — ред.) завербована спецслужбами Украины для проведения разведки и установления местонахождения объектов террористических устремлений противника в городах Москве и Санкт-Петербурге", — указывается в сообщении.
ФСБ отметила, что в ходе следственных действий изъяты средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит, а также смартфоны, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб.
"Фигурантка признала вину и сотрудничает со следствием", — говорится в сообщении.
Как сообщается, пособница Киева подготовила съемную квартиру в Москве для исполнителя сорванного теракта, а сама должна была уехать на Украину.
"В арендованной квартире она подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания непосредственного исполнителя террористической акции, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдову на Украину", — говорится в сообщении.
Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и о госизмене.
"Санкции данных статей предусматривают длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного", — подчеркивает ФСБ.