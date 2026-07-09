https://uz.sputniknews.ru/20260709/fsb-predotvratila-pokushenie-vysokopostavlenn-ofitser-minoborony-rf-58923690.html

ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ

ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ

Sputnik Узбекистан

Задержана гражданка РФ 2001 года рождения, завербованная спецслужбами Украины для проведения разведки.

2026-07-09T11:20+0500

2026-07-09T11:20+0500

2026-07-09T11:43+0500

минобороны рф

фсб россии

теракт

москва

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ предотвращен в Москве, задержана россиянка — пособница спецслужб Украины, сообщила ФСБ России.По информации службы, сорвана задуманная украинскими спецслужбами и их западными кураторами попытка совершить с помощью беспилотников беспрецедентную серию терактов в России, в том числе против военных объектов и военнослужащих Минобороны РФ."Так, в городе Москве предотвращен резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России", — говорится в сообщении.ФСБ отметила, что в ходе следственных действий изъяты средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит, а также смартфоны, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб.Как сообщается, пособница Киева подготовила съемную квартиру в Москве для исполнителя сорванного теракта, а сама должна была уехать на Украину.Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и о госизмене."Санкции данных статей предусматривают длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного", — подчеркивает ФСБ.

https://uz.sputniknews.ru/20260424/fsb-sorvala-ukrainskiy-terakt-protiv-rukovodstva-roskomnadzora-57121091.html

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