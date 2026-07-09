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Как Шавката Мирзиёева встретили в Минске — фото

Как Шавката Мирзиёева встретили в Минске — фото

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Минск. В аэропорту главу государства встретили Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, министр иностранных дел Максим Рыженков и другие официальные лица.

2026-07-09T09:20+0500

2026-07-09T09:20+0500

2026-07-09T10:08+0500

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

официальный визит

переговоры

беларусь

минск

политика

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Минск. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. В международном аэропорту белорусской столицы главу государства встретили Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, министр иностранных дел Максим Рыженков и другие официальные лица.В честь высокого гостя в аэропорту были подняты государственные флаги Узбекистана и Беларуси, а также выстроен почетный караул.В соответствии с программой пребывания в Минске состоятся узбекско-белорусские переговоры на высшем уровне.В ходе встречи стороны обсудят вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и развития партнерских отношений по ключевым направлениям.Центральное направление в переговорной повестке — развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов, сообщает пресс-служба белорусского лидера.Отдельное внимание уделят расширению программ культурно-гуманитарного обмена.К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них — Декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан.В преддверии визита в Минске прошел третий Межрегиональный форум с участием делегаций регионов и бизнес-кругов двух стран.

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шавкат мирзиёев, президент узбекистана, официальный визит, переговоры, беларусь, минск, политика