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https://uz.sputniknews.ru/20260709/kak-shavkata-mirziyoeva-vstretili-v-minske-foto-58918278.html
Как Шавката Мирзиёева встретили в Минске — фото
Как Шавката Мирзиёева встретили в Минске — фото
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Минск. В аэропорту главу государства встретили Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, министр иностранных дел Максим Рыженков и другие официальные лица.
2026-07-09T09:20+0500
2026-07-09T10:08+0500
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
официальный визит
переговоры
беларусь
минск
политика
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Минск. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. В международном аэропорту белорусской столицы главу государства встретили Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, министр иностранных дел Максим Рыженков и другие официальные лица.В честь высокого гостя в аэропорту были подняты государственные флаги Узбекистана и Беларуси, а также выстроен почетный караул.В соответствии с программой пребывания в Минске состоятся узбекско-белорусские переговоры на высшем уровне.В ходе встречи стороны обсудят вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и развития партнерских отношений по ключевым направлениям.Центральное направление в переговорной повестке — развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов, сообщает пресс-служба белорусского лидера.Отдельное внимание уделят расширению программ культурно-гуманитарного обмена.К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них — Декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан.В преддверии визита в Минске прошел третий Межрегиональный форум с участием делегаций регионов и бизнес-кругов двух стран.
беларусь
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шавкат мирзиёев, президент узбекистана, официальный визит, переговоры, беларусь, минск, политика
шавкат мирзиёев, президент узбекистана, официальный визит, переговоры, беларусь, минск, политика

Как Шавката Мирзиёева встретили в Минске — фото

09:20 09.07.2026 (обновлено: 10:08 09.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит президента Узбекистана в Беларусь.
Официальный визит президента Узбекистана в Беларусь. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Минск. В аэропорту главу государства встретили Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, министр иностранных дел Максим Рыженков и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Минск. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит президента Узбекистана в Беларусь.
Официальный визит президента Узбекистана в Беларусь. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2026
Официальный визит президента Узбекистана в Беларусь.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту белорусской столицы главу государства встретили Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, министр иностранных дел Максим Рыженков и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит президента Узбекистана в Беларусь.
Официальный визит президента Узбекистана в Беларусь. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2026
Официальный визит президента Узбекистана в Беларусь.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В честь высокого гостя в аэропорту были подняты государственные флаги Узбекистана и Беларуси, а также выстроен почетный караул.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит президента Узбекистана в Беларусь.
Официальный визит президента Узбекистана в Беларусь. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2026
Официальный визит президента Узбекистана в Беларусь.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с программой пребывания в Минске состоятся узбекско-белорусские переговоры на высшем уровне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит президента Узбекистана в Беларусь.
Официальный визит президента Узбекистана в Беларусь. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2026
Официальный визит президента Узбекистана в Беларусь.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи стороны обсудят вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и развития партнерских отношений по ключевым направлениям.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОфициальный визит президента Узбекистана в Беларусь.
Официальный визит президента Узбекистана в Беларусь. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2026
Официальный визит президента Узбекистана в Беларусь.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Центральное направление в переговорной повестке — развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Отдельное внимание уделят расширению программ культурно-гуманитарного обмена.
К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них — Декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан.
В преддверии визита в Минске прошел третий Межрегиональный форум с участием делегаций регионов и бизнес-кругов двух стран.
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