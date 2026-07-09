https://uz.sputniknews.ru/20260709/mirziyoev-lukashenko-neformalnaya-vstrecha-chto-obsudili-58921540.html

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко провели неформальную встречу — что обсудили

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко провели неформальную встречу — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Президенты обсудили повестку предстоящих переговоров и обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

2026-07-09T10:17+0500

2026-07-09T10:17+0500

2026-07-09T10:26+0500

александр лукашенко

шавкат мирзиёев

встреча

минск

узбекистан

беларусь

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В рамках официального визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Минск состоялась неформальная встреча с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Белорусский лидер тепло приветствовал главу Узбекистана и поблагодарил его за визит, подчеркнув важность продолжения активного политического диалога и укрепления двустороннего сотрудничества.В ходе беседы президенты обменялись мнениями по ключевым вопросам повестки предстоящих переговоров на высшем уровне, которые состоятся в рамках официальной программы визита.Особое внимание было уделено итогам мероприятий, прошедших накануне визита. Главы государств высоко оценили результаты Форума регионов Узбекистана и Беларуси, состоявшегося с участием представителей деловых кругов двух стран, отметив его значимость для расширения межрегионального взаимодействия, развития торгово-экономических связей и реализации новых совместных проектов.В соответствии с программой пребывания в Минске также состоятся узбекско-белорусские переговоры на высшем уровне.Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, центральное направление в переговорной повестке будет уделено развитию производственной кооперации и реализация совместных проектов.Отдельное внимание уделят расширению программ культурно-гуманитарного обмена.К подписанию по итогам переговоров готовятся около двух десятков документов. Главный из них — Декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан.В преддверии визита в Минске прошел третий Межрегиональный форум с участием делегаций регионов и бизнес-кругов двух стран.

https://uz.sputniknews.ru/20260709/kak-shavkata-mirziyoeva-vstretili-v-minske-foto-58918278.html

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александр лукашенко, шавкат мирзиёев, встреча, минск, узбекистан, беларусь