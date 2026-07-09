https://uz.sputniknews.ru/20260709/obem-eksporta-produktsii-eaes-marketpleysy-dostignet-13-mlrd-2026-godu-58929722.html

Объем экспорта продукции ЕАЭС через маркетплейсы достигнет $13 млрд в 2026 году

Объем экспорта продукции ЕАЭС через маркетплейсы достигнет $13 млрд в 2026 году

Sputnik Узбекистан

В штаб-квартире ЕЭК состоялась встреча с участием крупнейших маркетплейсов, посвященная вопросам продвижения продукции стран Евразийского экономического союза на внешние рынки с использованием каналов электронной торговли.

2026-07-09T15:16+0500

2026-07-09T15:16+0500

2026-07-09T15:37+0500

еаэс

маркетплейс

торговля

еэк

электронная коммерция

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Объем экспорта продукции стран Евразийского экономического союза через каналы электронной коммерции в 2025 году, по оценкам экспертов, превысит 1 трлн рублей ( примерно $12,7 млрд). Этот показатель стал одной из ключевых тем встречи в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии с участием крупнейших маркетплейсов, посвященной продвижению товаров ЕАЭС на внешние рынки, сообщает пресс-служба ЕЭК.Как отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, развитие платформенной экономики открывает новые возможности для экспорта продукции стран союза, прежде всего для малого и среднего бизнеса. По его словам, наряду с ростом импорта через электронные площадки важно создавать условия для активного продвижения отечественных товаров за рубеж.Министр напомнил, что ЕАЭС уже располагает действующими и прорабатываемыми торговыми соглашениями с третьими странами, в рамках которых вопросы электронной торговли занимают все более важное место. Среди возможных моделей развития — как самостоятельный выход маркетплейсов ЕАЭС на зарубежные рынки, так и партнерские проекты с иностранными платформами.В числе наиболее перспективных направлений участники встречи назвали развитие электронной торговли внутри ЕАЭС, расширение поставок в страны СНГ, а также выход на рынки Китая, Монголии и Индии.По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в прошлом году объем экспорта продукции стран ЕАЭС через каналы электронной коммерции в третьи страны превысил 700 млрд рублей, а в текущем году ожидается рост этого показателя до более чем 1 трлн рублей.

https://uz.sputniknews.ru/20251011/tashkente-rasskazali-regulirovanie-tsifrovyx-rynkov-v-eaes-52635136.html

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