https://uz.sputniknews.ru/20260709/sap-zaplyv-organizoval-russkiy-dom-tashkent-studenty-video-58935687.html

Сап-заплыв организовал Русский дом в Ташкенте для студентов — видео

Сап-заплыв организовал Русский дом в Ташкенте для студентов — видео

Sputnik Узбекистан

Сапы, живописный канал Анхор, новые знакомства и дикие утки — Русский дом в Ташкенте вновь организовал для студентов летний заплыв.

2026-07-09T19:10+0500

2026-07-09T19:10+0500

2026-07-09T19:10+0500

видео

россотрудничество

спорт

студенты

ташкент

канал анхор

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Заплыв на сапах для студентов стал уже традиционным. Представительство Россотрудничества в Узбекистане совместно с клубом САП-серфинга "SUP GO UZ" второй год проводит подобное мероприятие. В материале Sputnik рассказываем, как прошел заплыв в этом году. В акватории канала Анхор собралось более 40 студентов вузов Узбекистана и обучающихся в российских вузах по квоте Правительства РФ.Заплыв прошел по каналу Анхор вблизи Японского сада. Сап-доску, спасательный жилет, весло и символичные кепки участникам раздали на месте. Опытные инструкторы перед стартом рассказали, как правильно разместиться на сапе, объяснили технику безопасности и как управлять сапом, чтобы получить удовольствие от заплыва.Участников ждала дистанция в 2,5 километра — от спортивного клуба "Моржклуб", вдоль мечети Минор, под мостом до Японского сада и обратно. Первая часть маршрута потребовала усилий: плыть приходилось против течения, преодолевая небольшие, но бодрящие воронки, которые добавляли адреналина, а уже обратный путь порадовал мягким попутным течением, где можно было просто расслабиться и любоваться городскими пейзажами и дикими утками, которые составили компанию участникам заплыва.Среди участников были как те, кто уже знаком с таким видом активного отдыха, и те, кто впервые встал на сап-доску. Инструкторы внимательно поддерживали всех участников на всем пути заплыва.Во время заплыва ребята успели познакомиться друг с другом, сделать фотографии и поддержать тех, кто впервые на сапе. А, вернувшись на берег, многие подходили к организаторам со словами благодарности и делились эмоциями.Атмосфера заплыва — в нашем видео.

ташкент

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видео, россотрудничество, видео, спорт, студенты, ташкент, канал анхор