Президент Узбекистана возложил венок к Монументу Победы в Минске
09:52 09.07.2026 (обновлено: 10:09 09.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил венок к Монументу Победы в Минске.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев находится в Беларуси с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по прибытии в Минск в рамках официального визита принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Монументу Победы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил венок к Монументу Победы в Минске.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил венок к Монументу Победы в Минске.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил венок к Монументу Победы в Минске.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил венок к Монументу Победы в Минске.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Церемония прошла в торжественной обстановке. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Беларусь. После этого состоялся торжественный марш военнослужащих роты почетного караула.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил венок к Монументу Победы в Минске.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил венок к Монументу Победы в Минске.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Возложение венка к Монументу Победы стало одним из первых мероприятий официального визита главы Узбекистана в Беларусь и символизировало уважение к общей исторической памяти и подвигу народа в годы Второй мировой войны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил венок к Монументу Победы в Минске.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев возложил венок к Монументу Победы в Минске.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Основная программа визита запланирована на 9 июля. Во Дворце Независимости состоятся узбекско-белорусские переговоры на высшем уровне, в ходе которых Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами.