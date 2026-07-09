https://uz.sputniknews.ru/20260709/shavkat-mirziyoev-vozlojil-venok-monumen-pobedy-minsk-58920191.html

Президент Узбекистана возложил венок к Монументу Победы в Минске

Президент Узбекистана возложил венок к Монументу Победы в Минске

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Беларуси с официальным визитом.

2026-07-09T09:52+0500

2026-07-09T09:52+0500

2026-07-09T10:09+0500

шавкат мирзиёев

минск

официальный визит

возложение венков

монумент

беларусь

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по прибытии в Минск в рамках официального визита принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Монументу Победы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Церемония прошла в торжественной обстановке. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Беларусь. После этого состоялся торжественный марш военнослужащих роты почетного караула.Возложение венка к Монументу Победы стало одним из первых мероприятий официального визита главы Узбекистана в Беларусь и символизировало уважение к общей исторической памяти и подвигу народа в годы Второй мировой войны.Основная программа визита запланирована на 9 июля. Во Дворце Независимости состоятся узбекско-белорусские переговоры на высшем уровне, в ходе которых Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами.

https://uz.sputniknews.ru/20260709/kak-shavkata-mirziyoeva-vstretili-v-minske-foto-58918278.html

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шавкат мирзиёев, минск, официальный визит, возложение венков, монумент, беларусь