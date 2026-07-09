США и Иран вновь обменялись ударами по военным объектам — подробности
10:45 09.07.2026 (обновлено: 11:05 09.07.2026)
© Страница Д.Трампа в Truth SocialСША нанесли удары по 90 целям в Иране
© Страница Д.Трампа в Truth Social
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КСИР заявил, что нанес удары по военным базам США в Кувейте и в Бахрейне. Речь идет о базах "Арифджан" и "Али ас-Салем" в Кувейте, а также "Аль-Джуффейр" и "Шейх-Иса" в Бахрейне.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по четырем американским базам в Кувейте и Бахрейне, передает телеканал Press TV.
"В первой фазе ответных карательных мер против американских нарушителей договоренностей морские и космические силы КСИР провели совместную операцию, поразив ключевую инфраструктуру с объекты на американских базах "Арифджан" и "Али ас-Салем" в Кувейте, базах "Аль-Джуффейр" и "Шейх-Иса" в Бахрейне, спустя несколько часов после того, как противник нанес удары по различным районам страны", — цитирует телеканал заявление военных.
Они также пригрозили расширить удары по объектам Штатов в регионе, если агрессия со стороны США не прекратится.
"Мы предупреждаем детоубийственных военных США, что если они повторят свои акты агрессии, то сокрушительный для них ответ будет расширен на другие американские базы в регионе", — заявил КСИР, текст его заявления приводит телеканал Press TV.
В ночь на четверг американская армия атаковала юг и север Ирана. По данным CENTCOM, всего было около 90 ударов.
"Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам, включая системы ПВО, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты ВМС, а также военно-логистическую инфраструктуру вдоль побережья Ирана", – говорится в заявлении CENTCOM в Х.
Как сообщали иранские СМИ, в городах Бендер-Аббас, Конарак, Сирик, Джаск, Ираншахр, Аккал и Чабахар прогремели взрывы. Такие же инциденты произошли и на острове Абу-Муса в Персидском заливе.
Известно как минимум о двух погибших: пожарном и сотруднике метеоцентра ираншахрского аэропорта.
В Чабахаре из-за ударов США повреждения получили здание больницы, причалы и диспетчерская вышка. В населенном пункте также отключили свет.
Президент США Дональд Трамп заявил, что эти обстрелы стали ответом на якобы произошедшие во вторник бомбардировки судов со стороны ИРИ. Глава Белого дома пригрозил увеличить мощность ударов, если такая ситуация повторится.
Накануне американский лидер сообщил, что прекращение огня с Ираном больше не действует. Он добавил, что может позволить своим переговорщикам продолжить диалог с Тегераном, но не видит в этом смысла. По словам президента, это пустая трата времени.