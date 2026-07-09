https://uz.sputniknews.ru/20260709/ssha-i-iran-vnov-obmenyalis-udarami-po-voennym-obektam-58922343.html

США и Иран вновь обменялись ударами по военным объектам — подробности

США и Иран вновь обменялись ударами по военным объектам — подробности

Sputnik Узбекистан

КСИР заявил, что нанес удары по военным базам США в Кувейте и в Бахрейне. Речь идет о базах "Арифджан" и "Али ас-Салем" в Кувейте, а также "Аль-Джуффейр" и "Шейх-Иса" в Бахрейне.

2026-07-09T10:45+0500

2026-07-09T10:45+0500

2026-07-09T11:05+0500

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в мире

атака

дональд трамп

ксир

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по четырем американским базам в Кувейте и Бахрейне, передает телеканал Press TV.Они также пригрозили расширить удары по объектам Штатов в регионе, если агрессия со стороны США не прекратится.В ночь на четверг американская армия атаковала юг и север Ирана. По данным CENTCOM, всего было около 90 ударов.Как сообщали иранские СМИ, в городах Бендер-Аббас, Конарак, Сирик, Джаск, Ираншахр, Аккал и Чабахар прогремели взрывы. Такие же инциденты произошли и на острове Абу-Муса в Персидском заливе.Известно как минимум о двух погибших: пожарном и сотруднике метеоцентра ираншахрского аэропорта.В Чабахаре из-за ударов США повреждения получили здание больницы, причалы и диспетчерская вышка. В населенном пункте также отключили свет.Президент США Дональд Трамп заявил, что эти обстрелы стали ответом на якобы произошедшие во вторник бомбардировки судов со стороны ИРИ. Глава Белого дома пригрозил увеличить мощность ударов, если такая ситуация повторится.Накануне американский лидер сообщил, что прекращение огня с Ираном больше не действует. Он добавил, что может позволить своим переговорщикам продолжить диалог с Тегераном, но не видит в этом смысла. По словам президента, это пустая трата времени.

https://uz.sputniknews.ru/20260627/iran-nanes-udary-po-neskolkim-mestam-dislokatsii-vs-ssha-v-regione-58636190.html

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иран, сша, конфликт, в мире, атака, дональд трамп, ксир