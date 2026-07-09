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https://uz.sputniknews.ru/20260709/uzbekistan-i-belarus-rasshiryat-nauchnoe-sotrudnichestvo-v-sfere-selskogo-xozyaystva-58925794.html
Узбекистан и Беларусь расширят научное сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Узбекистан и Беларусь расширят научное сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Sputnik Узбекистан
Научные учреждения двух стран планируют развивать сотрудничество в сфере аграрной науки, включая проведение совместных исследований, развитие селекции и семеноводства, подготовку специалистов, обмен опытом и внедрение современных технологий в сельское хозяйство.
2026-07-09T12:05+0500
2026-07-09T12:50+0500
узбекистан
беларусь
сельское хозяйство
наука
встреча
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Узбекистан и Беларусь договорились укреплять сотрудничество в сфере сельскохозяйственной науки, селекции, семеноводства и внедрения современных агротехнологий. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Узбекистана.Вопросы развития совместных исследований и обмена передовым опытом обсудили министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов и заместитель премьер-министра Беларуси, председатель Президиума НАН РБ Владимир Караник.В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы взаимодействия между научными учреждениями двух стран, включая проведение совместных исследований, развитие селекционной работы, производство качественного семенного материала и внедрение инновационных решений в агропромышленный комплекс.Особое внимание было уделено деятельности Научно-практического центра земледелия Национальной академии наук Беларуси, расположенного в городе Жодино. Центр занимается селекцией сельскохозяйственных культур, производством элитных семян, изучением генетических ресурсов растений и разработкой современных технологий выращивания.Было отмечено, что белорусские ученые создают современные аграрные разработки, направленные на повышение эффективности сельского хозяйства, снижение затрат и рост урожайности.Одним из практических результатов сотрудничества стал визит представителей Научно-исследовательского института генетических ресурсов растений и Национального банка генетических ресурсов Узбекистана в данный центр в августе 2024 года. В ходе встречи было подписано соглашение о международном взаимодействии в области сбора, изучения, сохранения и использования генетических ресурсов растений.По итогам встречи стороны договорились укреплять сотрудничество в аграрной сфере, развивать обмен опытом и внедрять инновационные разработки для повышения эффективности сельского хозяйства.
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узбекистан, беларусь, сельское хозяйство, наука, встреча
узбекистан, беларусь, сельское хозяйство, наука, встреча

Узбекистан и Беларусь расширят научное сотрудничество в сфере сельского хозяйства

12:05 09.07.2026 (обновлено: 12:50 09.07.2026)
© SputnikВ Самарканде прошла международная сельскохозяйственная выставка
В Самарканде прошла международная сельскохозяйственная выставка - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2026
© Sputnik
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Научные учреждения двух стран планируют развивать сотрудничество в сфере аграрной науки, включая проведение совместных исследований, развитие селекции и семеноводства, подготовку специалистов, обмен опытом и внедрение современных технологий в сельское хозяйство.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Узбекистан и Беларусь договорились укреплять сотрудничество в сфере сельскохозяйственной науки, селекции, семеноводства и внедрения современных агротехнологий. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Узбекистана.
Вопросы развития совместных исследований и обмена передовым опытом обсудили министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов и заместитель премьер-министра Беларуси, председатель Президиума НАН РБ Владимир Караник.
© Минсельхоз РУз.Встреча министра сельского хозяйства Узбекистана Иброхима Абдурахмонова и председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Каранника.
Встреча министра сельского хозяйства Узбекистана Иброхима Абдурахмонова и председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Каранника. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2026
Встреча министра сельского хозяйства Узбекистана Иброхима Абдурахмонова и председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Каранника.
© Минсельхоз РУз.
В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы взаимодействия между научными учреждениями двух стран, включая проведение совместных исследований, развитие селекционной работы, производство качественного семенного материала и внедрение инновационных решений в агропромышленный комплекс.
Особое внимание было уделено деятельности Научно-практического центра земледелия Национальной академии наук Беларуси, расположенного в городе Жодино. Центр занимается селекцией сельскохозяйственных культур, производством элитных семян, изучением генетических ресурсов растений и разработкой современных технологий выращивания.
© Минсельхоз РУз.Встреча министра сельского хозяйства Узбекистана Иброхима Абдурахмонова и председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Каранника.
Встреча министра сельского хозяйства Узбекистана Иброхима Абдурахмонова и председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Каранника. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2026
Встреча министра сельского хозяйства Узбекистана Иброхима Абдурахмонова и председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Каранника.
© Минсельхоз РУз.
Было отмечено, что белорусские ученые создают современные аграрные разработки, направленные на повышение эффективности сельского хозяйства, снижение затрат и рост урожайности.

"Белорусскими учеными разрабатываются высокоурожайные сорта, ресурсосберегающие технологии, системы точного земледелия, автоматизированная техника и цифровые решения, которые способствуют повышению эффективности сельского хозяйства. Эти разработки позволяют снижать производственные затраты и увеличивать урожайность", — говорится в сообщении.

Одним из практических результатов сотрудничества стал визит представителей Научно-исследовательского института генетических ресурсов растений и Национального банка генетических ресурсов Узбекистана в данный центр в августе 2024 года. В ходе встречи было подписано соглашение о международном взаимодействии в области сбора, изучения, сохранения и использования генетических ресурсов растений.
По итогам встречи стороны договорились укреплять сотрудничество в аграрной сфере, развивать обмен опытом и внедрять инновационные разработки для повышения эффективности сельского хозяйства.
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