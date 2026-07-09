https://uz.sputniknews.ru/20260709/uzbekistan-usilyat-otvetstvennost-nasilie-oskorblenie-detey-shkola-58931163.html
В Узбекистане повысят ответственность за насилие и оскорбление детей в школах — закон
В Узбекистане повысят ответственность за насилие и оскорбление детей в школах — закон
Sputnik Узбекистан
Соответствующие меры предусмотрены новым законом, направленным на укрепление правовой защиты несовершеннолетних.
2026-07-09T15:56+0500
2026-07-09T15:56+0500
2026-07-09T16:01+0500
дети
права человека
защита прав человека
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Сенат Узбекистана одобрил закон, направленный на усиление правовой защиты детей, введение ответственности за насилие в образовательных организациях и совершенствование системы социальной поддержки несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.Документом вводится административная ответственность за применение физического насилия в отношении несовершеннолетних в процессе воспитания и обучения в образовательных организациях, а также за оскорбление детей.Кроме того, лица, привлеченные к административной ответственности за правонарушения, связанные с физическим и (или) психологическим насилием в отношении несовершеннолетних в ходе педагогической деятельности, не смогут работать в дошкольных образовательных организациях в течение одного года.Документ также закрепляет норму, согласно которой родители не могут быть освобождены от обязанности по выплате алиментов на ребенка, даже если он полностью находится на содержании государственного или негосударственного учреждения.Еще одним изменением становится положение, согласно которому сироты и дети, оставшиеся без родительского попечения, могут передаваться на воспитание в семью только своим родственникам.По мнению сенаторов, принятие закона укрепит правовые гарантии защиты прав и законных интересов детей, обеспечит защиту их достоинства и неприкосновенности, а также повысит безопасность образовательной среды.
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дети, права человека, защита прав человека, сенат олий мажлиса узбекистана
дети, права человека, защита прав человека, сенат олий мажлиса узбекистана
В Узбекистане повысят ответственность за насилие и оскорбление детей в школах — закон
15:56 09.07.2026 (обновлено: 16:01 09.07.2026)
Соответствующие меры предусмотрены новым законом, направленным на укрепление правовой защиты несовершеннолетних.
ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik.
Сенат Узбекистана одобрил закон, направленный на усиление правовой защиты детей, введение ответственности за насилие в образовательных организациях и совершенствование системы социальной поддержки несовершеннолетних. Об этом сообщила
пресс-служба верхней палаты парламента.
Документом вводится административная ответственность за применение физического насилия в отношении несовершеннолетних в процессе воспитания и обучения в образовательных организациях, а также за оскорбление детей.
Кроме того, лица, привлеченные к административной ответственности за правонарушения, связанные с физическим и (или) психологическим насилием в отношении несовершеннолетних в ходе педагогической деятельности, не смогут работать в дошкольных образовательных организациях в течение одного года.
Документ также закрепляет норму, согласно которой родители не могут быть освобождены от обязанности по выплате алиментов на ребенка, даже если он полностью находится на содержании государственного или негосударственного учреждения.
Еще одним изменением становится положение, согласно которому сироты и дети, оставшиеся без родительского попечения, могут передаваться на воспитание в семью только своим родственникам.
По мнению сенаторов, принятие закона укрепит правовые гарантии защиты прав и законных интересов детей, обеспечит защиту их достоинства и неприкосновенности, а также повысит безопасность образовательной среды.