https://uz.sputniknews.ru/20260709/uzbekistan-usilyat-otvetstvennost-nasilie-oskorblenie-detey-shkola-58931163.html

В Узбекистане повысят ответственность за насилие и оскорбление детей в школах — закон

В Узбекистане повысят ответственность за насилие и оскорбление детей в школах — закон

Sputnik Узбекистан

Соответствующие меры предусмотрены новым законом, направленным на укрепление правовой защиты несовершеннолетних.

2026-07-09T15:56+0500

2026-07-09T15:56+0500

2026-07-09T16:01+0500

дети

права человека

защита прав человека

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Сенат Узбекистана одобрил закон, направленный на усиление правовой защиты детей, введение ответственности за насилие в образовательных организациях и совершенствование системы социальной поддержки несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.Документом вводится административная ответственность за применение физического насилия в отношении несовершеннолетних в процессе воспитания и обучения в образовательных организациях, а также за оскорбление детей.Кроме того, лица, привлеченные к административной ответственности за правонарушения, связанные с физическим и (или) психологическим насилием в отношении несовершеннолетних в ходе педагогической деятельности, не смогут работать в дошкольных образовательных организациях в течение одного года.Документ также закрепляет норму, согласно которой родители не могут быть освобождены от обязанности по выплате алиментов на ребенка, даже если он полностью находится на содержании государственного или негосударственного учреждения.Еще одним изменением становится положение, согласно которому сироты и дети, оставшиеся без родительского попечения, могут передаваться на воспитание в семью только своим родственникам.По мнению сенаторов, принятие закона укрепит правовые гарантии защиты прав и законных интересов детей, обеспечит защиту их достоинства и неприкосновенности, а также повысит безопасность образовательной среды.

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Sputnik Узбекистан

дети, права человека, защита прав человека, сенат олий мажлиса узбекистана