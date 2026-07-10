https://uz.sputniknews.ru/20260710/posol-uzbekistana-veritelnye-gramoty-prezident-brazilii-58952836.html

Посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Бразилии

Посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Бразилии

Sputnik Узбекистан

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и расширения сотрудничества между двумя странами.

2026-07-10T12:45+0500

2026-07-10T12:45+0500

2026-07-10T13:15+0500

бразилия

верительные грамоты

посол

узбекистан

дипломат

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Посол Узбекистана с резиденцией в Вашингтоне Фуркат Сидиков вручил Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве верительные грамоты, сообщает ИА "Дунё".Торжественная церемония состоялась во Дворце официальных мероприятий "Итамарати" с участием представителей Министерства иностранных дел Бразилии и администрации Президента страны.В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития узбекско-бразильских отношений. Бразильская сторона выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с Узбекистаном, отметив его роль как перспективного и надежного партнера.Были рассмотрены вопросы развития торгово-экономических и инвестиционных связей, а также реализации совместных проектов между двумя странами.Представители Бразилии выразили благодарность Узбекистану за поддержку инициатив страны в рамках Организации Объединенных Наций, БРИКС и других международных структур.В рамках визита в Бразилию Фуркат Сидиков провел переговоры с министром иностранных дел Мауру Виейрой, руководителем Министерства развития, промышленности, торговли и услуг, советником Президента Рожериу Зербоне, заместителем министра иностранных дел Сержиу Клибанком, а также президентом государственного агентства "ApexBrasil" Жорже Вианой.По итогам встреч стороны договорились развивать сотрудничество, подготовить новые встречи на высшем уровне, создать Межправительственную комиссию и поддержать работу Торгового дома Узбекистана в Рио-де-Жанейро, открытого в мае этого года.Кроме того, стороны договорились развивать сотрудничество в сферах геологии, высшего образования и спорта, а также содействовать экспорту узбекских минеральных удобрений и расширять доступ узбекской продукции на бразильский рынок.Также планируется подготовить переговоры с ведущими бразильскими компаниями, организовать деловые визиты и разработать новые инвестиционные проекты при поддержке правительства Бразилии.Напомним, что Фуркат Сидиков в мае 2023 года вручил верительные грамоты Президенту США Джозефу Байдену в качестве посла Узбекистана в Соединенных Штатах. В октябре того же года он передал копии верительных грамот послу Бразилии в США в связи с назначением послом Бразилии с резиденцией в Вашингтоне. В июне 2024 года Фуркат Сидиков также вручил верительные грамоты генерал-губернатору Канады Мэри Саймон, вступив в должность посла Узбекистана в Канаде.

https://uz.sputniknews.ru/20260513/prezident-uzbekistana-i-glava-mid-brazilii-obsudili-perspektivy-sotrudnichestva-dvux-stran-57522803.html

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