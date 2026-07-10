Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко объявили о новом этапе сотрудничества
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам переговоров выступили с заявлениями для представителей СМИ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президенты Узбекистана и Беларуси выступили с совместными заявлениями для представителей СМИ. Отмечено, что нынешний официальный визит Шавката Мирзиёева в Минск знаменует начало новой главы в укреплении межгосударственного взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Узбекистан и Беларусь подписали Декларацию об установлении отношений стратегического партнерства. Документ стал главным итогом официальных переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске.
По итогам встречи лидеры двух государств выступили с заявлениями для представителей средств массовой информации. Шавкат Мирзиёев отметил, что подписание декларации открывает новую главу в развитии двусторонних отношений и подтверждает взаимную приверженность долгосрочному развитию политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам переговоров выступили с заявлениями для представителей СМИ.
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам переговоров выступили с заявлениями для представителей СМИ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием и гостеприимство, а также поздравил народ Беларуси с прошедшим Днем независимости. Он подчеркнул, что нынешний официальный визит стал историческим событием в развитии узбекско-белорусских отношений.
Глава государства отметил, что успешным переговорам предшествовала масштабная подготовительная работа. В преддверии визита состоялись заседания Межправительственной комиссии и Делового совета, политические консультации, третий Форум регионов, Дни культуры Узбекистана в Беларуси и встреча представителей аналитических кругов.
По итогам саммита стороны подтвердили намерение развивать политический диалог, укреплять межпарламентское сотрудничество и расширять практическое взаимодействие. Накануне встречи был принят комплексный план, предусматривающий меры по увеличению взаимной торговли до $2 млрд, а также реализацию новых совместных проектов в сельском хозяйстве, машиностроении, фармацевтике, электротехнической, микроэлектронной, текстильной, мебельной и других отраслях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам переговоров выступили с заявлениями для представителей СМИ.
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам переговоров выступили с заявлениями для представителей СМИ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, достигнута договоренность об использовании опыта Беларуси при строительстве первой атомной электростанции и сопутствующей инфраструктуры в Узбекистане.
Высокую оценку получил третий Форум регионов Узбекистана и Беларуси, в работе которого приняли участие около 230 узбекских предпринимателей. Стороны также подтвердили готовность укреплять сотрудничество в рамках ООН, СНГ, ШОС и Движения неприсоединения.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам переговоров выступили с заявлениями для представителей СМИ.
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам переговоров выступили с заявлениями для представителей СМИ.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидеры договорились продолжить активные обмены в сферах культуры, искусства, образования, здравоохранения и туризма. В текущем году планируется проведение очередных медицинского, образовательного и туристического форумов. Шавкат Мирзиёев также поблагодарил белорусскую сторону за инициативу по созданию в Минске Аллеи узбекско-белорусской дружбы.
Подводя итоги визита, лидер Узбекистана выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства, устойчивому развитию и процветанию двух стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Беларусь и отбыл в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Беларусь и отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На этом программа официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь завершилась.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Беларусь и отбыл в Ташкент.
Шавкат Мирзиёев завершил официальный визит в Беларусь и отбыл в Ташкент.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По завершении мероприятий Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент. В столичном аэропорту высокого гостя проводил Александр Лукашенко.