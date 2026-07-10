https://uz.sputniknews.ru/20260710/shavkat-mirziyoev-nagradil-gendirektora-icesco-salima-al-malika-ordenom-dustlik-58962389.html

Шавкат Мирзиёев наградил гендиректора ICESCO Салима аль-Малика орденом "Дустлик"

Шавкат Мирзиёев наградил гендиректора ICESCO Салима аль-Малика орденом "Дустлик"

Sputnik Узбекистан

В ходе беседы стороны обсудили вопросы реставрации, охраны и оцифровки памятников культуры и рукописей, а также продвижения богатого исторического наследия... 10.07.2026, Sputnik Узбекистан

2026-07-10T16:41+0500

2026-07-10T16:41+0500

2026-07-10T16:41+0500

награждение

орден "дустлик"

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев встретился с генеральным директором Организации образования, науки и культуры Исламского мира (ICESCO) Салимом аль-Маликом, прибывшего в страну для участия в I Международном форуме исламской цивилизации.В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового партнерства между Узбекистаном и этим авторитетным институтом Организации исламского сотрудничества.Президент отметил последовательное развитие практического сотрудничества с международной структурой.Особое внимание в ходе беседы уделено вопросам реставрации, охраны и оцифровке памятников культуры и рукописей, широкого продвижения богатого исторического наследия нашей страны через международные медиаплатформы, а также проведения совместных мероприятий.В завершение встречи президент Узбекистана наградил Салима аль-Малика высокой государственной наградой – орденом "Дустлик" за его личный вклад в широкую популяризацию богатого культурного наследия Узбекистана.

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награждение, орден "дустлик", шавкат мирзиёев, президент узбекистана