Шавкат Мирзиёев наградил шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде орденом "Эл-юрт ҳурмати"
14:45 10.07.2026 (обновлено: 16:04 10.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе беседы стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления межнационального согласия и религиозной толерантности, повышения духовного воспитания молодежи и другие темы.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, прибывшего в страну для участия в I Международном форуме исламской цивилизации. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В начале встречи глава государства выразил благодарность за подаренную шейх-уль-исламом книгу "Высшая точка братства и союзничества", посвященную совместным усилиям лидеров Узбекистана и Азербайджана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.
Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе беседы стороны обсудили укрепление межнационального согласия, развитие религиозной толерантности, духовное воспитание молодежи и расширение культурно-просветительского сотрудничества между странами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.
Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев также предложил активнее использовать научный потенциал, цифровые платформы и современные образовательные инструменты, чтобы рассказывать молодежи о гуманистических ценностях ислама простым и понятным языком.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.
Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В завершение Шавкат Мирзиёев вручил Аллахшукюру Пашазаде орден Узбекистана "Эл-юрт ҳурмати" за его огромный вклад в науку мусульманского мира.