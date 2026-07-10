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https://uz.sputniknews.ru/20260710/shavkat-mirziyoev-nagradil-sheyx-ul-islama-allaxshukyura-pashazade-orden-el-yurt-hurmati--58957879.html
Шавкат Мирзиёев наградил шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде орденом "Эл-юрт ҳурмати"
Шавкат Мирзиёев наградил шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде орденом "Эл-юрт ҳурмати"
Sputnik Узбекистан
В ходе беседы стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления межнационального согласия и религиозной толерантности, повышения духовного воспитания молодежи и другие темы.
2026-07-10T14:45+0500
2026-07-10T16:04+0500
шавкат мирзиёев
орден узбекистана "эл-юрт ҳурмати"
награждение
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, прибывшего в страну для участия в I Международном форуме исламской цивилизации. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В начале встречи глава государства выразил благодарность за подаренную шейх-уль-исламом книгу "Высшая точка братства и союзничества", посвященную совместным усилиям лидеров Узбекистана и Азербайджана.В ходе беседы стороны обсудили укрепление межнационального согласия, развитие религиозной толерантности, духовное воспитание молодежи и расширение культурно-просветительского сотрудничества между странами.Шавкат Мирзиёев также предложил активнее использовать научный потенциал, цифровые платформы и современные образовательные инструменты, чтобы рассказывать молодежи о гуманистических ценностях ислама простым и понятным языком.В завершение Шавкат Мирзиёев вручил Аллахшукюру Пашазаде орден Узбекистана "Эл-юрт ҳурмати" за его огромный вклад в науку мусульманского мира.
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шавкат мирзиёев, орден узбекистана "эл-юрт ҳурмати", награждение, президент узбекистана, кавказ
шавкат мирзиёев, орден узбекистана "эл-юрт ҳурмати", награждение, президент узбекистана, кавказ

Шавкат Мирзиёев наградил шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде орденом "Эл-юрт ҳурмати"

14:45 10.07.2026 (обновлено: 16:04 10.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.
Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе беседы стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления межнационального согласия и религиозной толерантности, повышения духовного воспитания молодежи и другие темы.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, прибывшего в страну для участия в I Международном форуме исламской цивилизации. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В начале встречи глава государства выразил благодарность за подаренную шейх-уль-исламом книгу "Высшая точка братства и союзничества", посвященную совместным усилиям лидеров Узбекистана и Азербайджана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.
Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2026
Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе беседы стороны обсудили укрепление межнационального согласия, развитие религиозной толерантности, духовное воспитание молодежи и расширение культурно-просветительского сотрудничества между странами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.
Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2026
Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев также предложил активнее использовать научный потенциал, цифровые платформы и современные образовательные инструменты, чтобы рассказывать молодежи о гуманистических ценностях ислама простым и понятным языком.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.
Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2026
Шавкат Мирзиёев принял председателя Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В завершение Шавкат Мирзиёев вручил Аллахшукюру Пашазаде орден Узбекистана "Эл-юрт ҳурмати" за его огромный вклад в науку мусульманского мира.
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