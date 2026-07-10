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https://uz.sputniknews.ru/20260710/v-meshxede-sostoyalis-poxorony-ali-xamenei-58949280.html
В Мешхеде состоялись похороны Али Хаменеи
В Мешхеде состоялись похороны Али Хаменеи
Sputnik Узбекистан
Бывший верховный лидер Ирана был похоронен в мавзолее имама Резы после недели траурных церемоний.
2026-07-10T10:31+0500
2026-07-10T11:41+0500
али хаменеи — верховный руководитель исламской республики иран
иран
похороны
траур
общество
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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В Иране завершились похороны бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. Церемония погребения состоялась в его родном городе Мешхеде, где он был похоронен в мавзолее имама Резы, сообщил телеканал Press TV.Прощание с Хаменеи собрало сотни тысяч человек. Жители Мешхеда выстроились вдоль маршрута похоронного кортежа, следовавшего от аэропорта к месту захоронения. Во время церемонии участники скандировали антиамериканские, антиизраильские и антиоппозиционные лозунги.По данным государственной телерадиокомпании Ирана, для участия в траурных мероприятиях в Мешхед прибыли более 4,7 тысяч иностранных гостей из 27 стран.Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Изначально церемонию прощания планировалось провести вскоре после его гибели, однако из-за продолжавшихся в течение марта ударов власти приняли решение перенести похороны, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность и подготовить необходимую инфраструктуру.Траурные церемонии начались в прошлую пятницу. В среду тело Хаменеи доставили в Ирак для церемоний прощания в святых для шиитов городах Ан-Наджаф и Кербела. После недели траурных мероприятий церемония погребения завершилась в мавзолее имама Резы — одной из главных святынь Ирана.
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али хаменеи — верховный руководитель исламской республики иран, иран, похороны, траур, общество
али хаменеи — верховный руководитель исламской республики иран, иран, похороны, траур, общество

В Мешхеде состоялись похороны Али Хаменеи

10:31 10.07.2026 (обновлено: 11:41 10.07.2026)
© РИА НовостиНародная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.
Народная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости
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Бывший верховный лидер Ирана был похоронен в мавзолее имама Резы после недели траурных церемоний.
ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В Иране завершились похороны бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. Церемония погребения состоялась в его родном городе Мешхеде, где он был похоронен в мавзолее имама Резы, сообщил телеканал Press TV.
"Погибший верховный лидер был похоронен в мавзолее имама Резы после недели траурных церемоний", — говорится в сообщении.
Прощание с Хаменеи собрало сотни тысяч человек. Жители Мешхеда выстроились вдоль маршрута похоронного кортежа, следовавшего от аэропорта к месту захоронения. Во время церемонии участники скандировали антиамериканские, антиизраильские и антиоппозиционные лозунги.
© РИА НовостиНародная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.
Народная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2026
Народная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.
© РИА Новости
По данным государственной телерадиокомпании Ирана, для участия в траурных мероприятиях в Мешхед прибыли более 4,7 тысяч иностранных гостей из 27 стран.
Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Изначально церемонию прощания планировалось провести вскоре после его гибели, однако из-за продолжавшихся в течение марта ударов власти приняли решение перенести похороны, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность и подготовить необходимую инфраструктуру.
© РИА НовостиНародная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.
Народная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.07.2026
Народная церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.
© РИА Новости
Траурные церемонии начались в прошлую пятницу. В среду тело Хаменеи доставили в Ирак для церемоний прощания в святых для шиитов городах Ан-Наджаф и Кербела. После недели траурных мероприятий церемония погребения завершилась в мавзолее имама Резы — одной из главных святынь Ирана.
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