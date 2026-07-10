https://uz.sputniknews.ru/20260710/v-meshxede-sostoyalis-poxorony-ali-xamenei-58949280.html

В Мешхеде состоялись похороны Али Хаменеи

В Мешхеде состоялись похороны Али Хаменеи

Sputnik Узбекистан

Бывший верховный лидер Ирана был похоронен в мавзолее имама Резы после недели траурных церемоний.

2026-07-10T10:31+0500

2026-07-10T10:31+0500

2026-07-10T11:41+0500

али хаменеи — верховный руководитель исламской республики иран

иран

похороны

траур

общество

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ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. В Иране завершились похороны бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. Церемония погребения состоялась в его родном городе Мешхеде, где он был похоронен в мавзолее имама Резы, сообщил телеканал Press TV.Прощание с Хаменеи собрало сотни тысяч человек. Жители Мешхеда выстроились вдоль маршрута похоронного кортежа, следовавшего от аэропорта к месту захоронения. Во время церемонии участники скандировали антиамериканские, антиизраильские и антиоппозиционные лозунги.По данным государственной телерадиокомпании Ирана, для участия в траурных мероприятиях в Мешхед прибыли более 4,7 тысяч иностранных гостей из 27 стран.Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Изначально церемонию прощания планировалось провести вскоре после его гибели, однако из-за продолжавшихся в течение марта ударов власти приняли решение перенести похороны, объяснив это необходимостью обеспечить безопасность и подготовить необходимую инфраструктуру.Траурные церемонии начались в прошлую пятницу. В среду тело Хаменеи доставили в Ирак для церемоний прощания в святых для шиитов городах Ан-Наджаф и Кербела. После недели траурных мероприятий церемония погребения завершилась в мавзолее имама Резы — одной из главных святынь Ирана.

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али хаменеи — верховный руководитель исламской республики иран, иран, похороны, траур, общество