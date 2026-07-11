https://uz.sputniknews.ru/20260711/armiya-rossii-gruppovye-udary-po-voennym-obektam-kiev-odesskaya-oblast-58976345.html
Армия России нанесла групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области
Армия России нанесла групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области
Sputnik Узбекистан
В столице Украины целями стали предприятия "Аэродрон" и "Фанплит", связанные с производством беспилотников. В Одесской области поражены порты Черноморск, Южный и Измаил, используемые для логистики военных грузов.
2026-07-11T13:24+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Вооруженные силы России ночью нанесли групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области, сообщает Минобороны РФ.Так, целями в столице Украины стали промышленное предприятие "Аэродрон", специализирующееся на разработке и производстве тяжелых беспилотников и предприятие ЧАО "Фанплит". На нем собирают и хранят дроны "Файер Пойнт — 2" с дальностью полета до 200 километров.В Одесской области были поражены:На этих объектах удары пришлись по местам хранения вооружения и военной техники, резервуарам для хранения горюче-смазочных материалов и инфраструктуре, используемой для разгрузки грузов военного назначения.По информации украинского издания "Страна.ua", силы ПВО не сумели перехватить ни одной баллистической ракеты "Искандер-М" в небе над Киевом.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://uz.sputniknews.ru/20260710/rossiyskie-voennye-za-nedelyu-nanesli-sem-udarov-vozmezdiya-po-obektam-vpk-ukrainy-58964387.html
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минобороны рф, сво, россия, украина, всу
Армия России нанесла групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области
13:24 11.07.2026 (обновлено: 13:54 11.07.2026)
В столице Украины целями стали предприятия "Аэродрон" и "Фанплит", связанные с производством беспилотников. В Одесской области поражены порты Черноморск, Южный и Измаил, используемые для логистики военных грузов.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik.
Вооруженные силы России ночью нанесли групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области, сообщает
Минобороны РФ.
"Сегодня ночью <...> нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", — указывает ведомство.
Так, целями в столице Украины стали промышленное предприятие "Аэродрон", специализирующееся на разработке и производстве тяжелых беспилотников и предприятие ЧАО "Фанплит". На нем собирают и хранят дроны "Файер Пойнт — 2" с дальностью полета до 200 километров.
"Предприятие замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели, что позволяет скрывать истинное назначение объекта от разведки и легально перемещать грузы", — говорится в сводке.
В Одесской области были поражены:
порт Черноморск — ключевой логистический узел для поставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ;
порт Южный — он выполняет ту же функцию;
порт Измаил — важнейший альтернативный логистический узел для ВСУ на Дунае.
На этих объектах удары пришлись по местам хранения вооружения и военной техники, резервуарам для хранения горюче-смазочных материалов и инфраструктуре, используемой для разгрузки грузов военного назначения.
По информации украинского издания "Страна.ua", силы ПВО не сумели перехватить ни одной баллистической ракеты "Искандер-М" в небе над Киевом.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.