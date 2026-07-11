https://uz.sputniknews.ru/20260711/armiya-rossii-gruppovye-udary-po-voennym-obektam-kiev-odesskaya-oblast-58976345.html

Армия России нанесла групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области

Армия России нанесла групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области

Sputnik Узбекистан

В столице Украины целями стали предприятия "Аэродрон" и "Фанплит", связанные с производством беспилотников. В Одесской области поражены порты Черноморск, Южный и Измаил, используемые для логистики военных грузов.

2026-07-11T13:24+0500

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Вооруженные силы России ночью нанесли групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области, сообщает Минобороны РФ.Так, целями в столице Украины стали промышленное предприятие "Аэродрон", специализирующееся на разработке и производстве тяжелых беспилотников и предприятие ЧАО "Фанплит". На нем собирают и хранят дроны "Файер Пойнт — 2" с дальностью полета до 200 километров.В Одесской области были поражены:На этих объектах удары пришлись по местам хранения вооружения и военной техники, резервуарам для хранения горюче-смазочных материалов и инфраструктуре, используемой для разгрузки грузов военного назначения.По информации украинского издания "Страна.ua", силы ПВО не сумели перехватить ни одной баллистической ракеты "Искандер-М" в небе над Киевом.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://uz.sputniknews.ru/20260710/rossiyskie-voennye-za-nedelyu-nanesli-sem-udarov-vozmezdiya-po-obektam-vpk-ukrainy-58964387.html

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