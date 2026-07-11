Как прошла актерская мастерская "Сцена возможностей" в Ташкенте — видео
Подписаться
Эксклюзив
15 школьников и студентов на протяжении двух дней осваивали основы актерского мастерства, сценических речи и движения, а также практиковали полученные навыки под руководством опытных наставников.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Ташкенте провели актерскую мастерскую "Сцена возможностей" для школьников и студентов. Проект организован Русским домом в Ташкенте и Государственным молодежным театром Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На протяжении двух дней 15 юношей и девушек осваивали основы актерского мастерства, сценических речи и движения, выполняли упражнения на внимание и воображение, учились жонглировать, правильно дышать, артикулировать, работать с партнером и многому другому.
Директор государственного молодежного театра Узбекистана Фарход Джураев рассказал, что проект нацелен на студентов непрофильных, нетворческих вузов и школьников. Его основная цель — приобщение молодежи к театральному искусству.
"Это большой проект, который мы обязательно продолжим. Пока мы находимся на стадии завершения ремонта в театре и, таким образом, будем привлекать молодежь, проводя с ней занятия по актерскому мастерству. А когда уже откроемся, я думаю, многие из них пожелают остаться у нас в школе-студии при театре, чтобы профессионально осваивать знания и навыки, проявлять природные таланты, изучать актерское мастерство. Я думаю, молодежи это будет интересно", — сказал он.
В рамках актерской мастерской с ребятами работали опытные наставники. В их числе — актер, педагог по сценическому движению, постановщик боев в спектаклях Дмитрий Резепин, заслуженный артист Узбекистана, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, заведующий кафедрой циркового искусства Республиканской эстрадно-цирковой высшей школы имени Карима Зарипова Улугбек Зарипов и режиссер, актриса, педагог Гузаль Сулейманова.
"В Молодежном театре Узбекистана я проработала 15 лет. Здесь у меня есть свои режиссерские постановки. С моими спектаклями ребята ездили по многим странам, были они и в России. Больше двадцати лет я педагог: начинала со школы-студии при театре и уже больше 11 лет работаю в Республиканской эстрадно-цирковой высшей школе имени Карима Зарипова", — рассказала Гузаль Сулейманова.
В рамках актерской мастерской она проводила упражнения на внимание и воображение, а также фундаментальные психофизические тренинги — беспредметные действия и наблюдение за животными.
"Ребята, которые сегодня пришли к нам на мастер-класс, я уверена, на мир посмотрят другими глазами: это сто процентов. Для них все это будет таким небольшим открытием", — сказала она.
Выпускница общеобразовательной школы № 44 Даниэлла Панферова планирует поступать в ташкентский филиал ВГИКа, поэтому с удовольствием решила принять участие в актерской мастерской.
"Для себя я узнаю что-то новое: учусь жонглировать, делать небольшие акробатические движения. И, честно говоря, мне это очень нравится, потому что, как я считаю, для моей будущей профессии это будет необходимо", — поделилась она впечатлениями после первого дня занятий.
После завершения курсов ребятам вручили сертификаты, благодаря которым они получат дополнительные баллы при поступлении в вузы России. А актерская мастерская "Сцена возможностей" будет продолжена, и ее участники в будущем смогут выйти на профессиональную сцену.