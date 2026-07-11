https://uz.sputniknews.ru/20260711/kak-proshla-akterskaya-masterskaya-stsena-vozmojnostey-v-tashkente--video-58975966.html

Как прошла актерская мастерская "Сцена возможностей" в Ташкенте — видео

Как прошла актерская мастерская "Сцена возможностей" в Ташкенте — видео

Sputnik Узбекистан

15 школьников и студентов на протяжении двух дней осваивали основы актерского мастерства, сценических речи и движения, а также практиковали полученные навыки под руководством опытных наставников.

2026-07-11T16:25+0500

2026-07-11T16:25+0500

2026-07-11T16:25+0500

видео

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Ташкенте провели актерскую мастерскую "Сцена возможностей" для школьников и студентов. Проект организован Русским домом в Ташкенте и Государственным молодежным театром Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На протяжении двух дней 15 юношей и девушек осваивали основы актерского мастерства, сценических речи и движения, выполняли упражнения на внимание и воображение, учились жонглировать, правильно дышать, артикулировать, работать с партнером и многому другому.Директор государственного молодежного театра Узбекистана Фарход Джураев рассказал, что проект нацелен на студентов непрофильных, нетворческих вузов и школьников. Его основная цель — приобщение молодежи к театральному искусству.В рамках актерской мастерской с ребятами работали опытные наставники. В их числе — актер, педагог по сценическому движению, постановщик боев в спектаклях Дмитрий Резепин, заслуженный артист Узбекистана, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, заведующий кафедрой циркового искусства Республиканской эстрадно-цирковой высшей школы имени Карима Зарипова Улугбек Зарипов и режиссер, актриса, педагог Гузаль Сулейманова.В рамках актерской мастерской она проводила упражнения на внимание и воображение, а также фундаментальные психофизические тренинги — беспредметные действия и наблюдение за животными.Выпускница общеобразовательной школы № 44 Даниэлла Панферова планирует поступать в ташкентский филиал ВГИКа, поэтому с удовольствием решила принять участие в актерской мастерской.После завершения курсов ребятам вручили сертификаты, благодаря которым они получат дополнительные баллы при поступлении в вузы России. А актерская мастерская "Сцена возможностей" будет продолжена, и ее участники в будущем смогут выйти на профессиональную сцену.

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