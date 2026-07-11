Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260711/kak-proshla-akterskaya-masterskaya-stsena-vozmojnostey-v-tashkente--video-58975966.html
Как прошла актерская мастерская "Сцена возможностей" в Ташкенте — видео
Как прошла актерская мастерская "Сцена возможностей" в Ташкенте — видео
Sputnik Узбекистан
15 школьников и студентов на протяжении двух дней осваивали основы актерского мастерства, сценических речи и движения, а также практиковали полученные навыки под руководством опытных наставников.
2026-07-11T16:25+0500
2026-07-11T16:25+0500
видео
актер
студенты
школьники
актеры
мастерская
молодежь
вгик
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0b/58978050_48:0:1852:1015_1920x0_80_0_0_df97e5ac3cea241779436089eba5c66b.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Ташкенте провели актерскую мастерскую "Сцена возможностей" для школьников и студентов. Проект организован Русским домом в Ташкенте и Государственным молодежным театром Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На протяжении двух дней 15 юношей и девушек осваивали основы актерского мастерства, сценических речи и движения, выполняли упражнения на внимание и воображение, учились жонглировать, правильно дышать, артикулировать, работать с партнером и многому другому.Директор государственного молодежного театра Узбекистана Фарход Джураев рассказал, что проект нацелен на студентов непрофильных, нетворческих вузов и школьников. Его основная цель — приобщение молодежи к театральному искусству.В рамках актерской мастерской с ребятами работали опытные наставники. В их числе — актер, педагог по сценическому движению, постановщик боев в спектаклях Дмитрий Резепин, заслуженный артист Узбекистана, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, заведующий кафедрой циркового искусства Республиканской эстрадно-цирковой высшей школы имени Карима Зарипова Улугбек Зарипов и режиссер, актриса, педагог Гузаль Сулейманова.В рамках актерской мастерской она проводила упражнения на внимание и воображение, а также фундаментальные психофизические тренинги — беспредметные действия и наблюдение за животными.Выпускница общеобразовательной школы № 44 Даниэлла Панферова планирует поступать в ташкентский филиал ВГИКа, поэтому с удовольствием решила принять участие в актерской мастерской.После завершения курсов ребятам вручили сертификаты, благодаря которым они получат дополнительные баллы при поступлении в вузы России. А актерская мастерская "Сцена возможностей" будет продолжена, и ее участники в будущем смогут выйти на профессиональную сцену.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0b/58978050_273:0:1626:1015_1920x0_80_0_0_e3183fdb8953d8e56e7cb11e7c39e40a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, актер, студенты, школьники, актеры, видео, мастерская, молодежь, вгик, россия, узбекистан, педагог, сцена
видео, актер, студенты, школьники, актеры, видео, мастерская, молодежь, вгик, россия, узбекистан, педагог, сцена

Как прошла актерская мастерская "Сцена возможностей" в Ташкенте — видео

16:25 11.07.2026
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
15 школьников и студентов на протяжении двух дней осваивали основы актерского мастерства, сценических речи и движения, а также практиковали полученные навыки под руководством опытных наставников.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Ташкенте провели актерскую мастерскую "Сцена возможностей" для школьников и студентов. Проект организован Русским домом в Ташкенте и Государственным молодежным театром Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На протяжении двух дней 15 юношей и девушек осваивали основы актерского мастерства, сценических речи и движения, выполняли упражнения на внимание и воображение, учились жонглировать, правильно дышать, артикулировать, работать с партнером и многому другому.
Директор государственного молодежного театра Узбекистана Фарход Джураев рассказал, что проект нацелен на студентов непрофильных, нетворческих вузов и школьников. Его основная цель — приобщение молодежи к театральному искусству.
"Это большой проект, который мы обязательно продолжим. Пока мы находимся на стадии завершения ремонта в театре и, таким образом, будем привлекать молодежь, проводя с ней занятия по актерскому мастерству. А когда уже откроемся, я думаю, многие из них пожелают остаться у нас в школе-студии при театре, чтобы профессионально осваивать знания и навыки, проявлять природные таланты, изучать актерское мастерство. Я думаю, молодежи это будет интересно", — сказал он.
В рамках актерской мастерской с ребятами работали опытные наставники. В их числе — актер, педагог по сценическому движению, постановщик боев в спектаклях Дмитрий Резепин, заслуженный артист Узбекистана, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, заведующий кафедрой циркового искусства Республиканской эстрадно-цирковой высшей школы имени Карима Зарипова Улугбек Зарипов и режиссер, актриса, педагог Гузаль Сулейманова.
"В Молодежном театре Узбекистана я проработала 15 лет. Здесь у меня есть свои режиссерские постановки. С моими спектаклями ребята ездили по многим странам, были они и в России. Больше двадцати лет я педагог: начинала со школы-студии при театре и уже больше 11 лет работаю в Республиканской эстрадно-цирковой высшей школе имени Карима Зарипова", — рассказала Гузаль Сулейманова.
В рамках актерской мастерской она проводила упражнения на внимание и воображение, а также фундаментальные психофизические тренинги — беспредметные действия и наблюдение за животными.
"Ребята, которые сегодня пришли к нам на мастер-класс, я уверена, на мир посмотрят другими глазами: это сто процентов. Для них все это будет таким небольшим открытием", — сказала она.
Выпускница общеобразовательной школы № 44 Даниэлла Панферова планирует поступать в ташкентский филиал ВГИКа, поэтому с удовольствием решила принять участие в актерской мастерской.
"Для себя я узнаю что-то новое: учусь жонглировать, делать небольшие акробатические движения. И, честно говоря, мне это очень нравится, потому что, как я считаю, для моей будущей профессии это будет необходимо", — поделилась она впечатлениями после первого дня занятий.
После завершения курсов ребятам вручили сертификаты, благодаря которым они получат дополнительные баллы при поступлении в вузы России. А актерская мастерская "Сцена возможностей" будет продолжена, и ее участники в будущем смогут выйти на профессиональную сцену.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0