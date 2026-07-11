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Президент Узбекистана направил соболезнования Председателю КНР
Президент Узбекистана направил соболезнования Председателю КНР
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину в связи с человеческими жертвами и разрушительными последствиями стихийных бедствий в Китае.
2026-07-11T09:20+0500
2026-07-11T09:20+0500
2026-07-11T09:30+0500
шавкат мирзиёев
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кнр
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стихийное бедствие
пожар
трагедия
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями стихийных бедствий в Китае, сообщает пресс-служба главы государства.В своем послании глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими, а также значительными разрушениями, вызванными наводнением в Гуанси-Чжуанском автономном районе и сильным пожаром в провинции Фуцзянь.Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.По данным СМИ, в результате наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая погибли не менее 39 человек, еще девять считаются пропавшими без вести. В провинции Фуцзянь жертвами пожара на обувной фабрике стали 28 человек.
https://uz.sputniknews.ru/20260623/mirziyoev-napravil-soboleznovaniya-emiru-katara-v-svyazi-so-vzryvom-v-ras-laffane-58527663.html
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шавкат мирзиёев, соболезнования, кнр, си цзиньпин, стихийное бедствие, пожар, трагедия
Президент Узбекистана направил соболезнования Председателю КНР
09:20 11.07.2026 (обновлено: 09:30 11.07.2026)
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину в связи с человеческими жертвами и разрушительными последствиями стихийных бедствий в Китае.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями стихийных бедствий в Китае, сообщает
пресс-служба главы государства.
В своем послании глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими, а также значительными разрушениями, вызванными наводнением в Гуанси-Чжуанском автономном районе и сильным пожаром в провинции Фуцзянь.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими, а также значительными разрушениями в результате наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе и сильного пожара в провинции Фуцзянь", — говорится в послании.
Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
По данным СМИ, в результате наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая погибли не менее 39 человек, еще девять считаются пропавшими без вести. В провинции Фуцзянь жертвами пожара на обувной фабрике стали 28 человек.