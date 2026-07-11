В Ташкенте впервые стартовала Международная химическая олимпиада
19:00 11.07.2026 (обновлено: 19:14 11.07.2026)
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
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Эксклюзив
Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, принимающей одно из самых престижных интеллектуальных соревнований школьников мира.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Во Дворце международных форумов "Узбекистан" состоялась торжественная церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады (International Chemistry Olympiad — IChO 2026).
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
В ней принимают участие около 1000 представителей из 96 стран: это школьники, руководители национальных команд, члены Международного научного комитета, наблюдатели и зарубежные гости, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
С открытием праздника знаний всех присутствующих поздравил замглавы Администрации президента Узбекистана по вопросам реформирования образования Илхом Сираджев.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
"Сегодня мы все становимся свидетелями еще одной важной страницы в истории науки. Потому что для Узбекистана огромная честь, большая ответственность и высокое доверие международного сообщества — принимать у себя эту олимпиаду", — сказал он.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Он отметил, что на 57-й Международной химической олимпиаде, состоявшейся в 2025 году в Объединенных Арабских Эмиратах, сборная Узбекистанакоманда показала исторический результат, заняв шестое место в общекомандном зачете с двумя золотыми и двумя серебряными медалями.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Сираджев подчеркнул, что олимпиада объединяет молодежь, говорящую на разных языках и представляющую разные культуры, но объединенную единой целью — безграничным стремлением к науке и открытиям: именно такие встречи создают будущее.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Ежегодно химическая олимпиада объединяет талантливых школьников со всего мира. Россию на олимпиаде представляют четыре человека.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
"Это ребята, которые прошли очень жесткий отбор внутри России: Игорь Устинов, Арсений Гасаненко, Павел Шептынов и Ярослав Косолапов. Они не первый раз участвуют в химических олимпиадах. Ожидания у нас самые высокие, ребята прошли серьезную подготовку: и сами, и с помощью тренеров. И мы, конечно, ожидаем четыре золота", — поделился с корреспондентом Sputnik руководитель команды Александр Белов.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
На олимпиаде участники смогут продемонстрировать знания и навыки в рамках теоретического и практического этапов, которые пройдут в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека и ташкентском выставочном центре CAEx. Для этого лаборатории были оснащены в соответствии с международными стандартами, закуплены необходимые реактивы и современное оборудование.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Эльбрус Таджибаев, руководитель национальной команды Кыргызстана, рассказал о том, что трое из четырех участников впервые участвуют в Международной химической олимпиаде.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
"Надеемся, что у них и в первый раз будет хороший результат. А вот наш главный участник Эрмек Саматов раньше участвовал, он опытный, мы ждем, конечно, медали от него", — поделился Таджибаев.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Международная олимпиада — не только престижное интеллектуальное соревнование, но и международная платформа для развития научного сотрудничества, укрепления дружбы и объединения будущих ученых. Для подготовки теоретических и практических заданий был сформирован Международный научный комитет.
В его состав вошли представители ведущих мировых научных центров.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Один из международных экспертов олимпиады, доцент кафедры неорганической химии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Елена Еремина поделилась, что в Ташкенте на интеллектуальных состязаниях по химии она уже не первый раз: была здесь на Международной Менделеевской олимпиаде в 2022 году, а также Международной олимпиаде по химии имени Абу Райхана аль-Бируни в 2025-м.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
"Узбекистанские школьники — одни из фаворитов в мире. И я думаю, что Узбекистан будет с очень высокими медалями,это однозначно, потому что это настолько сильно мотивированные ребята, что им можно только позавидовать, и у них можно поучиться", — сказала она.
Старт началу олимпиады был дан нажатием символической кнопки. Также для участников представили небольшую концертную программу.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Узбекистан начал подготовку к Международной химической олимпиаде в 2024 году. Она будет продолжаться до 19 июля. В эти дни помимо самих состязаний для участников организуют мероприятия, направленные на знакомство с историей, культурным наследием и туристическим потенциалом Узбекистана.