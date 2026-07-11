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https://uz.sputniknews.ru/20260711/tashkent-mejdunarodnaya-ximicheskaya-olimpiada-58985567.html
В Ташкенте впервые стартовала Международная химическая олимпиада
В Ташкенте впервые стартовала Международная химическая олимпиада
Sputnik Узбекистан
Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, принимающей одно из самых престижных интеллектуальных соревнований школьников мира.
2026-07-11T19:00+0500
2026-07-11T19:14+0500
олимпиада
ташкент
химия
образование
конкурс
соревнования
школьники
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Во Дворце международных форумов "Узбекистан" состоялась торжественная церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады (International Chemistry Olympiad — IChO 2026).В ней принимают участие около 1000 представителей из 96 стран: это школьники, руководители национальных команд, члены Международного научного комитета, наблюдатели и зарубежные гости, сообщает корреспондент Sputnik.С открытием праздника знаний всех присутствующих поздравил замглавы Администрации президента Узбекистана по вопросам реформирования образования Илхом Сираджев.Он отметил, что на 57-й Международной химической олимпиаде, состоявшейся в 2025 году в Объединенных Арабских Эмиратах, сборная Узбекистанакоманда показала исторический результат, заняв шестое место в общекомандном зачете с двумя золотыми и двумя серебряными медалями.Сираджев подчеркнул, что олимпиада объединяет молодежь, говорящую на разных языках и представляющую разные культуры, но объединенную единой целью — безграничным стремлением к науке и открытиям: именно такие встречи создают будущее.Ежегодно химическая олимпиада объединяет талантливых школьников со всего мира. Россию на олимпиаде представляют четыре человека.На олимпиаде участники смогут продемонстрировать знания и навыки в рамках теоретического и практического этапов, которые пройдут в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека и ташкентском выставочном центре CAEx. Для этого лаборатории были оснащены в соответствии с международными стандартами, закуплены необходимые реактивы и современное оборудование.Эльбрус Таджибаев, руководитель национальной команды Кыргызстана, рассказал о том, что трое из четырех участников впервые участвуют в Международной химической олимпиаде.Международная олимпиада — не только престижное интеллектуальное соревнование, но и международная платформа для развития научного сотрудничества, укрепления дружбы и объединения будущих ученых. Для подготовки теоретических и практических заданий был сформирован Международный научный комитет.В его состав вошли представители ведущих мировых научных центров.Один из международных экспертов олимпиады, доцент кафедры неорганической химии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Елена Еремина поделилась, что в Ташкенте на интеллектуальных состязаниях по химии она уже не первый раз: была здесь на Международной Менделеевской олимпиаде в 2022 году, а также Международной олимпиаде по химии имени Абу Райхана аль-Бируни в 2025-м.Старт началу олимпиады был дан нажатием символической кнопки. Также для участников представили небольшую концертную программу.Узбекистан начал подготовку к Международной химической олимпиаде в 2024 году. Она будет продолжаться до 19 июля. В эти дни помимо самих состязаний для участников организуют мероприятия, направленные на знакомство с историей, культурным наследием и туристическим потенциалом Узбекистана.
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олимпиада, ташкент, химия, образование, конкурс, соревнования, школьники
олимпиада, ташкент, химия, образование, конкурс, соревнования, школьники

В Ташкенте впервые стартовала Международная химическая олимпиада

19:00 11.07.2026 (обновлено: 19:14 11.07.2026)
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2026
© Sputnik/ Александра Терехина
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Эксклюзив
Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, принимающей одно из самых престижных интеллектуальных соревнований школьников мира.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Во Дворце международных форумов "Узбекистан" состоялась торжественная церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады (International Chemistry Olympiad — IChO 2026).
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2026
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
В ней принимают участие около 1000 представителей из 96 стран: это школьники, руководители национальных команд, члены Международного научного комитета, наблюдатели и зарубежные гости, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2026
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
С открытием праздника знаний всех присутствующих поздравил замглавы Администрации президента Узбекистана по вопросам реформирования образования Илхом Сираджев.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2026
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
"Сегодня мы все становимся свидетелями еще одной важной страницы в истории науки. Потому что для Узбекистана огромная честь, большая ответственность и высокое доверие международного сообщества — принимать у себя эту олимпиаду", — сказал он.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2026
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Он отметил, что на 57-й Международной химической олимпиаде, состоявшейся в 2025 году в Объединенных Арабских Эмиратах, сборная Узбекистанакоманда показала исторический результат, заняв шестое место в общекомандном зачете с двумя золотыми и двумя серебряными медалями.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2026
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Сираджев подчеркнул, что олимпиада объединяет молодежь, говорящую на разных языках и представляющую разные культуры, но объединенную единой целью — безграничным стремлением к науке и открытиям: именно такие встречи создают будущее.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2026
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Ежегодно химическая олимпиада объединяет талантливых школьников со всего мира. Россию на олимпиаде представляют четыре человека.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2026
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
"Это ребята, которые прошли очень жесткий отбор внутри России: Игорь Устинов, Арсений Гасаненко, Павел Шептынов и Ярослав Косолапов. Они не первый раз участвуют в химических олимпиадах. Ожидания у нас самые высокие, ребята прошли серьезную подготовку: и сами, и с помощью тренеров. И мы, конечно, ожидаем четыре золота", — поделился с корреспондентом Sputnik руководитель команды Александр Белов.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2026
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
На олимпиаде участники смогут продемонстрировать знания и навыки в рамках теоретического и практического этапов, которые пройдут в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека и ташкентском выставочном центре CAEx. Для этого лаборатории были оснащены в соответствии с международными стандартами, закуплены необходимые реактивы и современное оборудование.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2026
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Эльбрус Таджибаев, руководитель национальной команды Кыргызстана, рассказал о том, что трое из четырех участников впервые участвуют в Международной химической олимпиаде.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2026
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
"Надеемся, что у них и в первый раз будет хороший результат. А вот наш главный участник Эрмек Саматов раньше участвовал, он опытный, мы ждем, конечно, медали от него", — поделился Таджибаев.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2026
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Международная олимпиада — не только престижное интеллектуальное соревнование, но и международная платформа для развития научного сотрудничества, укрепления дружбы и объединения будущих ученых. Для подготовки теоретических и практических заданий был сформирован Международный научный комитет.
В его состав вошли представители ведущих мировых научных центров.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2026
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Один из международных экспертов олимпиады, доцент кафедры неорганической химии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Елена Еремина поделилась, что в Ташкенте на интеллектуальных состязаниях по химии она уже не первый раз: была здесь на Международной Менделеевской олимпиаде в 2022 году, а также Международной олимпиаде по химии имени Абу Райхана аль-Бируни в 2025-м.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2026
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
"Узбекистанские школьники — одни из фаворитов в мире. И я думаю, что Узбекистан будет с очень высокими медалями,это однозначно, потому что это настолько сильно мотивированные ребята, что им можно только позавидовать, и у них можно поучиться", — сказала она.
Старт началу олимпиады был дан нажатием символической кнопки. Также для участников представили небольшую концертную программу.
© Sputnik/ Александра ТерехинаЦеремония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.07.2026
Церемония открытия 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте.
© Sputnik/ Александра Терехина
Узбекистан начал подготовку к Международной химической олимпиаде в 2024 году. Она будет продолжаться до 19 июля. В эти дни помимо самих состязаний для участников организуют мероприятия, направленные на знакомство с историей, культурным наследием и туристическим потенциалом Узбекистана.
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