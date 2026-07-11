https://uz.sputniknews.ru/20260711/uchitelya-uzbekistan-pedagogicheskaya-smena-ivanovo-58980857.html

Учителя из Узбекистана прибыли на Педагогическую смену в Иваново

Учителя из Узбекистана прибыли на Педагогическую смену в Иваново

Sputnik Узбекистан

В программе — образовательные лекции, тематические мастерские и практикум по созданию авторских занятий для школьников.

2026-07-11T17:48+0500

2026-07-11T17:48+0500

2026-07-11T19:08+0500

россия

образование

учителя

русский язык

узбекистан

экскурсия

лекция

иваново

проект

программа

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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. С 4 по 20 июля на базе филиала Центра международного сотрудничества Минпросвещения России — Международной школы "Интердом" им. Е. Д. Стасовой — проходит Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана, рассказали Sputnik Узбекистан в Центре международного сотрудничества Минпросвещения России.Тридцать будущих педагогов уже прибыли на площадку, сегодня к ним присоединятся 30 действующих учителей РКИ из Узбекистана.Как отмечают организаторы, программа смены включает образовательные лекции, тематические мастерские и практикум по созданию авторских занятий для школьников. В ходе обучения участники освоят современные методики преподавания от российских экспертов, познакомятся с интерактивными инструментами и узнают, как применять технологии искусственного интеллекта в педагогической деятельности.Кроме того, для участников организованы экскурсии по городам Золотого кольца России и Москве, что позволит им глубже погрузиться не только в языковую, но и в культурную среду России.Параллельно в "Интердоме" проходят краткосрочные образовательные программы для школьников из Узбекистана. Благодаря этому студенты смогут применить полученные знания на практике, работая с детьми в статусе педагогов‑практикантов.

https://uz.sputniknews.ru/20260702/shkolniki-iz-uzbekistana-priexali-na-kratkosrochnuyu-uchebu-v-interdom-58772540.html

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россия, образование, учителя, русский язык, узбекистан, экскурсия, лекция, иваново, проект, программа, сотрудничество