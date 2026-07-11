https://uz.sputniknews.ru/20260711/uchitelya-uzbekistan-pedagogicheskaya-smena-ivanovo-58980857.html
Учителя из Узбекистана прибыли на Педагогическую смену в Иваново
Учителя из Узбекистана прибыли на Педагогическую смену в Иваново
Sputnik Узбекистан
В программе — образовательные лекции, тематические мастерские и практикум по созданию авторских занятий для школьников.
2026-07-11T17:48+0500
2026-07-11T17:48+0500
2026-07-11T19:08+0500
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образование
учителя
русский язык
узбекистан
экскурсия
лекция
иваново
проект
программа
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. С 4 по 20 июля на базе филиала Центра международного сотрудничества Минпросвещения России — Международной школы "Интердом" им. Е. Д. Стасовой — проходит Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана, рассказали Sputnik Узбекистан в Центре международного сотрудничества Минпросвещения России.Тридцать будущих педагогов уже прибыли на площадку, сегодня к ним присоединятся 30 действующих учителей РКИ из Узбекистана.Как отмечают организаторы, программа смены включает образовательные лекции, тематические мастерские и практикум по созданию авторских занятий для школьников. В ходе обучения участники освоят современные методики преподавания от российских экспертов, познакомятся с интерактивными инструментами и узнают, как применять технологии искусственного интеллекта в педагогической деятельности.Кроме того, для участников организованы экскурсии по городам Золотого кольца России и Москве, что позволит им глубже погрузиться не только в языковую, но и в культурную среду России.Параллельно в "Интердоме" проходят краткосрочные образовательные программы для школьников из Узбекистана. Благодаря этому студенты смогут применить полученные знания на практике, работая с детьми в статусе педагогов‑практикантов.
https://uz.sputniknews.ru/20260702/shkolniki-iz-uzbekistana-priexali-na-kratkosrochnuyu-uchebu-v-interdom-58772540.html
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россия, образование, учителя, русский язык, узбекистан, экскурсия, лекция, иваново, проект, программа, сотрудничество
россия, образование, учителя, русский язык, узбекистан, экскурсия, лекция, иваново, проект, программа, сотрудничество
Учителя из Узбекистана прибыли на Педагогическую смену в Иваново
17:48 11.07.2026 (обновлено: 19:08 11.07.2026)
Эксклюзив
В программе — образовательные лекции, тематические мастерские и практикум по созданию авторских занятий для школьников.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik.
С 4 по 20 июля на базе филиала Центра международного сотрудничества Минпросвещения России — Международной школы "Интердом" им. Е. Д. Стасовой — проходит Педагогическая смена для учителей русского языка как иностранного и студентов педагогических специальностей из Узбекистана, рассказали Sputnik Узбекистан
в Центре международного сотрудничества Минпросвещения России.
Тридцать будущих педагогов уже прибыли на площадку, сегодня к ним присоединятся 30 действующих учителей РКИ из Узбекистана.
Как отмечают организаторы, программа смены включает образовательные лекции, тематические мастерские и практикум по созданию авторских занятий для школьников.
В ходе обучения участники освоят современные методики преподавания от российских экспертов, познакомятся с интерактивными инструментами и узнают, как применять технологии искусственного интеллекта в педагогической деятельности.
"Программа Педагогической смены выстроена так, чтобы каждый участник мог сразу применять полученные инструменты в своей практике. Знания и опыт, приобретенные в „Интердоме“, станут опорой для педагогов, позволят эффективнее выстраивать учебный процесс и будут способствовать укреплению партнерства в сфере образования между Россией и Узбекистаном", — отметил и. о. директора Центра международного сотрудничества Минпросвещения России Дмитрий Мерешкин.
Кроме того, для участников организованы экскурсии по городам Золотого кольца России и Москве, что позволит им глубже погрузиться не только в языковую, но и в культурную среду России.
Параллельно в "Интердоме" проходят краткосрочные образовательные программы для школьников из Узбекистана. Благодаря этому студенты смогут применить полученные знания на практике, работая с детьми в статусе педагогов‑практикантов.