https://uz.sputniknews.ru/20260712/iz-almaty-v-urgench-zapustyat-pryamye-aviareysy--data-58991921.html

Из Алматы в Ургенч запустят прямые авиарейсы — дата

Из Алматы в Ургенч запустят прямые авиарейсы — дата

Sputnik Узбекистан

Полеты будет осуществлять казахстанская авиакомпания FlyArystan дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям

2026-07-12T12:00+0500

2026-07-12T12:00+0500

2026-07-12T12:00+0500

авиасообщение

алма-ата

казахстан

ургенч

узбекистан

хорезмская область

туризм

общество

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Запускаются прямые авиарейсы из Алматы в Ургенч, сообщает Комитет по туризму Узбекистана.Открытие прямого авиарейса, прежде всего, будет способствовать увеличению туристического потока из Казахстана в Хорезмскую область, сделает путешествия более удобными и быстрыми, а также повысит конкурентоспособность региона на международном туристическом рынке, добавили в ведомстве.В связи с запуском нового авиамаршрута для жителей соседней страны уже подготовили специальные презентационные материалы, раскрывающие богатый потенциал паломнического, культурно-познавательного и гастрономического туризма Хорезмской области, и в Казахстане проводят масштабную информационно-рекламную кампанию.

алма-ата

казахстан

ургенч

узбекистан

хорезмская область

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авиасообщение, алма-ата, казахстан, ургенч, узбекистан, хорезмская область, туризм, общество