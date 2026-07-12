https://uz.sputniknews.ru/20260712/iz-almaty-v-urgench-zapustyat-pryamye-aviareysy--data-58991921.html
Из Алматы в Ургенч запустят прямые авиарейсы — дата
Из Алматы в Ургенч запустят прямые авиарейсы — дата
Sputnik Узбекистан
Полеты будет осуществлять казахстанская авиакомпания FlyArystan дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям
2026-07-12T12:00+0500
2026-07-12T12:00+0500
2026-07-12T12:00+0500
авиасообщение
алма-ата
казахстан
ургенч
узбекистан
хорезмская область
туризм
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Запускаются прямые авиарейсы из Алматы в Ургенч, сообщает Комитет по туризму Узбекистана.Открытие прямого авиарейса, прежде всего, будет способствовать увеличению туристического потока из Казахстана в Хорезмскую область, сделает путешествия более удобными и быстрыми, а также повысит конкурентоспособность региона на международном туристическом рынке, добавили в ведомстве.В связи с запуском нового авиамаршрута для жителей соседней страны уже подготовили специальные презентационные материалы, раскрывающие богатый потенциал паломнического, культурно-познавательного и гастрономического туризма Хорезмской области, и в Казахстане проводят масштабную информационно-рекламную кампанию.
алма-ата
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авиасообщение, алма-ата, казахстан, ургенч, узбекистан, хорезмская область, туризм, общество
авиасообщение, алма-ата, казахстан, ургенч, узбекистан, хорезмская область, туризм, общество
Из Алматы в Ургенч запустят прямые авиарейсы — дата
Полеты будет осуществлять казахстанская авиакомпания FlyArystan дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik
. Запускаются прямые авиарейсы из Алматы в Ургенч, сообщает
Комитет по туризму Узбекистана.
“С 3 сентября текущего года казахстанская авиакомпания FlyArystan начнет выполнять первые прямые регулярные рейсы по маршруту Алматы – Ургенч – Алматы. Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям”, — говорится в сообщении.
Открытие прямого авиарейса, прежде всего, будет способствовать увеличению туристического потока из Казахстана в Хорезмскую область, сделает путешествия более удобными и быстрыми, а также повысит конкурентоспособность региона на международном туристическом рынке, добавили в ведомстве.
В связи с запуском нового авиамаршрута для жителей соседней страны уже подготовили специальные презентационные материалы, раскрывающие богатый потенциал паломнического, культурно-познавательного и гастрономического туризма Хорезмской области, и в Казахстане проводят масштабную информационно-рекламную кампанию.