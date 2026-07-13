https://uz.sputniknews.ru/20260713/eek-rasshirila-dostup-k-goszakupkam-stran-eaes-v-otrasli-spetsialnoe-mashinostroenie-58997807.html

ЕЭК расширила доступ к госзакупкам стран ЕАЭС в отрасли "Специальное машиностроение"

ЕЭК расширила доступ к госзакупкам стран ЕАЭС в отрасли "Специальное машиностроение"

Sputnik Узбекистан

Изменения обеспечат товарам доступ в Евразийский реестр промышленных товаров, будут способствовать углублению локализации производственных операций на территории Союза

2026-07-13T09:32+0500

2026-07-13T09:32+0500

2026-07-13T09:32+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия расширила доступ к госзакупкам стран ЕАЭС в отрасли "Специальное машиностроение", сообщает пресс-служба ЕЭК.Данные изменения:Изменения вступят в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования Решения Совета Комиссии, добавили в пресс-службе ЕЭК.Для справки: Евразийский реестр промышленных товаров ведется в целях обеспечения доступа на госзакупки государств-членов ЕАЭС, в которых установлены преференции, ограничения и запреты в отношении товаров из других государств-членов и (или) третьих стран.

https://uz.sputniknews.ru/20260712/ministr-eek-strany-eaes-suschestvenno-prodvinulis-v-razvitii-vie-i-energosberejenii-58989726.html

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