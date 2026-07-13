https://uz.sputniknews.ru/20260713/eek-rasshirila-dostup-k-goszakupkam-stran-eaes-v-otrasli-spetsialnoe-mashinostroenie-58997807.html
ЕЭК расширила доступ к госзакупкам стран ЕАЭС в отрасли "Специальное машиностроение"
ЕЭК расширила доступ к госзакупкам стран ЕАЭС в отрасли "Специальное машиностроение"
Sputnik Узбекистан
Изменения обеспечат товарам доступ в Евразийский реестр промышленных товаров, будут способствовать углублению локализации производственных операций на территории Союза
2026-07-13T09:32+0500
2026-07-13T09:32+0500
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия расширила доступ к госзакупкам стран ЕАЭС в отрасли "Специальное машиностроение", сообщает пресс-служба ЕЭК.Данные изменения:Изменения вступят в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования Решения Совета Комиссии, добавили в пресс-службе ЕЭК.Для справки: Евразийский реестр промышленных товаров ведется в целях обеспечения доступа на госзакупки государств-членов ЕАЭС, в которых установлены преференции, ограничения и запреты в отношении товаров из других государств-членов и (или) третьих стран.
https://uz.sputniknews.ru/20260712/ministr-eek-strany-eaes-suschestvenno-prodvinulis-v-razvitii-vie-i-energosberejenii-58989726.html
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк
ЕЭК расширила доступ к госзакупкам стран ЕАЭС в отрасли "Специальное машиностроение"
Изменения обеспечат товарам доступ в Евразийский реестр промышленных товаров, будут способствовать углублению локализации производственных операций на территории Союза.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Евразийская экономическая комиссия расширила доступ к госзакупкам стран ЕАЭС в отрасли "Специальное машиностроение", сообщает
пресс-служба ЕЭК.
“Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для обеспечения доступа к государственным закупкам государств-членов ЕАЭС. Изменениями дополнен раздел "Специальное машиностроение" Правил 92 новыми товарными наименованиями, а в условиях производства установлены баллы за выполнение технологических операций для 20 товарных наименований”, — говорится в сообщении.
обеспечат товарам доступ в Евразийский реестр промышленных товаров;
будут способствовать углублению локализации производственных операций на территории Союза;
позволят увеличить товарооборот продукции специального машиностроения на рынках госзакупок государств-членов.
Изменения вступят в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования Решения Совета Комиссии, добавили в пресс-службе ЕЭК.
Для справки: Евразийский реестр промышленных товаров ведется в целях обеспечения доступа на госзакупки государств-членов ЕАЭС, в которых установлены преференции, ограничения и запреты в отношении товаров из других государств-членов и (или) третьих стран.