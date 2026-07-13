https://uz.sputniknews.ru/20260713/pochemu-ne-stoit-utolyat-jajdu-kvasom-58887042.html
Почему не стоит утолять жажду квасом — ответ диетолога
Почему не стоит утолять жажду квасом — ответ диетолога
Sputnik Узбекистан
Такой напиток, как квас, очень популярен в жаркую погоду для утоления жажды
2026-07-13T22:01+0500
2026-07-13T22:01+0500
2026-07-13T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
квас
здоровье
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Использовать квас для утоления жажды — одна из самых распространенных ошибок, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, нутрициолога Ирину Писареву.Она предупредила, что, хотя это и безалкогольный напиток, на самом деле он содержит до одного промилле алкоголя. И поскольку в жару сосуды расширены, любой алкоголь даже в совсем небольших дозах дополнительно расширяет сосуды и усиливает теплоотдачу. Это может создать ложное ощущение прохлады, а на самом деле ускоряет потерю жидкости и перегревание организма.Процесс брожения может продолжиться и в кишечнике, вызывая вздутие, газообразование, дискомфорт, добавила врач.Диетолог рекомендовала здоровым людям не пить кваса больше 200-300 мл в сутки, а тем, у кого диабет или избыточный вес — не более 100 мл.Нутрициолог также рассказала, как выбрать квас с минимальным вредом для здоровья.
https://uz.sputniknews.ru/20260706/vrach-poyasnila-pochemu-v-jaru-goryachiy-chay-pomogaet-oxladitsya-58837500.html
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мнение эксперта, квас, здоровье
мнение эксперта, квас, здоровье
Почему не стоит утолять жажду квасом — ответ диетолога
Такой напиток, как квас, очень популярен в жаркую погоду для утоления жажды.
Использовать квас для утоления жажды — одна из самых распространенных ошибок, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на врача-диетолога, нутрициолога Ирину Писареву.
"Во-первых, квас содержит сахар, дрожжи, а это усиливает жажду. В традиционном квасе содержится до 5% сахара. Это резкий скачок глюкозы в крови, который провоцирует выброс инсулина, а затем вы будете чувствовать сухость во рту. Вы выпьете стакан кваса, и через 15-20 минут вы захотите еще", — пояснила специалист.
Она предупредила, что, хотя это и безалкогольный напиток, на самом деле он содержит до одного промилле алкоголя. И поскольку в жару сосуды расширены, любой алкоголь даже в совсем небольших дозах дополнительно расширяет сосуды и усиливает теплоотдачу. Это может создать ложное ощущение прохлады, а на самом деле ускоряет потерю жидкости и перегревание организма.
Процесс брожения может продолжиться и в кишечнике, вызывая вздутие, газообразование, дискомфорт, добавила врач.
"Особенно это может быть у людей, у кого синдром раздраженного кишечника, либо гастрит, поэтому при употреблении кваса идет дополнительная нагрузка на желудочно-кишечный тракт. Плюс квас обладает мочегонным эффектом за счет солей калия и кислот, которые дополнительно выводят воду и электролиты, а восполнение жидкости не происходит", — отметила Писарева.
Диетолог рекомендовала здоровым людям не пить кваса больше 200-300 мл в сутки, а тем, у кого диабет или избыточный вес — не более 100 мл.
"Полностью исключить квас необходимо при обострении панкреатита, язвенной болезни и гастрита с повышенной кислотностью, а также детям младше 7 лет", — советует она.
Нутрициолог также рассказала, как выбрать квас с минимальным вредом для здоровья.
"Отдавайте предпочтение живому нефильтрованному квасу, у которого небольшой срок годности. Именно в нем сохраняются пробиотики и витамины группы В. Смотрите, чтобы на этикетке было написано, как можно меньше сахара. Идеально если это будет меньше 2 г на 100 мл, чтобы не было консервантов, чтобы он был без пастерилизации, потому что пастеризованный, он теряет свою пользу, получается просто сладкая газировка", — подытожила Ирина Писарева.