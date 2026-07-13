https://uz.sputniknews.ru/20260713/pochemu-ne-stoit-utolyat-jajdu-kvasom-58887042.html

Почему не стоит утолять жажду квасом — ответ диетолога

Почему не стоит утолять жажду квасом — ответ диетолога

Sputnik Узбекистан

Такой напиток, как квас, очень популярен в жаркую погоду для утоления жажды

2026-07-13T22:01+0500

2026-07-13T22:01+0500

2026-07-13T22:01+0500

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мнение эксперта

квас

здоровье

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Использовать квас для утоления жажды — одна из самых распространенных ошибок, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, нутрициолога Ирину Писареву.Она предупредила, что, хотя это и безалкогольный напиток, на самом деле он содержит до одного промилле алкоголя. И поскольку в жару сосуды расширены, любой алкоголь даже в совсем небольших дозах дополнительно расширяет сосуды и усиливает теплоотдачу. Это может создать ложное ощущение прохлады, а на самом деле ускоряет потерю жидкости и перегревание организма.Процесс брожения может продолжиться и в кишечнике, вызывая вздутие, газообразование, дискомфорт, добавила врач.Диетолог рекомендовала здоровым людям не пить кваса больше 200-300 мл в сутки, а тем, у кого диабет или избыточный вес — не более 100 мл.Нутрициолог также рассказала, как выбрать квас с минимальным вредом для здоровья.

https://uz.sputniknews.ru/20260706/vrach-poyasnila-pochemu-v-jaru-goryachiy-chay-pomogaet-oxladitsya-58837500.html

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мнение эксперта, квас, здоровье