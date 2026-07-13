https://uz.sputniknews.ru/20260713/prezident-uzbekistana-proexal-do-bekabada-na-novom-elektropoezde-59003150.html

Президент Узбекистана проехал до Бекабада на новом электропоезде

Президент Узбекистана проехал до Бекабада на новом электропоезде

Sputnik Узбекистан

Поставленный на маршрут скоростной поезд будет способствовать снижению транспортной нагрузки на автомобильных дорогах и увеличению доли экологически чистого транспорта

2026-07-13T11:31+0500

2026-07-13T11:31+0500

2026-07-13T11:34+0500

общество

транспорт

ташкент

бекабад

ташкентская область

электропоезд

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл из Ташкента в Бекабад на новом электропоезде, сообщает пресс-служба главы государства.Поставленный на маршрут скоростной поезд будет способствовать снижению транспортной нагрузки на автомобильных дорогах и увеличению доли экологически чистого транспорта.На вокзале Бекабада руководителю страны доложили о проведенной работе на маршруте, связывающем столицу Узбекистана и этот город:В электропоезде созданы все необходимые условия для пассажиров:Президент дал ответственным лицам поручения по дальнейшему развитию железнодорожной инфраструктуры, улучшению условий для пассажиров, электрификации линий и благоустройству территорий, прилегающих к железным дорогам.Вместе с тем он уделил особое внимание вопросам инфраструктуры вокзала, качества обслуживания и эффективной организации движения пассажиров.В Бекабаде Ташкентской области глава республики ознакомится с проводимой работой и новыми проектами на Узбекском металлургическом комбинате, а также проведет совещание по дальнейшему развитию черной металлургии.

ташкент

бекабад

ташкентская область

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общество, транспорт, ташкент, бекабад, ташкентская область, электропоезд, президент узбекистана, шавкат мирзиёев