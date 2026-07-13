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https://uz.sputniknews.ru/20260713/prezident-uzbekistana-proexal-do-bekabada-na-novom-elektropoezde-59003150.html
Президент Узбекистана проехал до Бекабада на новом электропоезде
Президент Узбекистана проехал до Бекабада на новом электропоезде
Sputnik Узбекистан
Поставленный на маршрут скоростной поезд будет способствовать снижению транспортной нагрузки на автомобильных дорогах и увеличению доли экологически чистого транспорта
2026-07-13T11:31+0500
2026-07-13T11:34+0500
общество
транспорт
ташкент
бекабад
ташкентская область
электропоезд
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл из Ташкента в Бекабад на новом электропоезде, сообщает пресс-служба главы государства.Поставленный на маршрут скоростной поезд будет способствовать снижению транспортной нагрузки на автомобильных дорогах и увеличению доли экологически чистого транспорта.На вокзале Бекабада руководителю страны доложили о проведенной работе на маршруте, связывающем столицу Узбекистана и этот город:В электропоезде созданы все необходимые условия для пассажиров:Президент дал ответственным лицам поручения по дальнейшему развитию железнодорожной инфраструктуры, улучшению условий для пассажиров, электрификации линий и благоустройству территорий, прилегающих к железным дорогам.Вместе с тем он уделил особое внимание вопросам инфраструктуры вокзала, качества обслуживания и эффективной организации движения пассажиров.В Бекабаде Ташкентской области глава республики ознакомится с проводимой работой и новыми проектами на Узбекском металлургическом комбинате, а также проведет совещание по дальнейшему развитию черной металлургии.
ташкент
бекабад
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общество, транспорт, ташкент, бекабад, ташкентская область, электропоезд, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
общество, транспорт, ташкент, бекабад, ташкентская область, электропоезд, президент узбекистана, шавкат мирзиёев

Президент Узбекистана проехал до Бекабада на новом электропоезде

11:31 13.07.2026 (обновлено: 11:34 13.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл из Ташкента в Бекабад на новом электропоезде
Президент Узбекистана прибыл из Ташкента в Бекабад на новом электропоезде - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Поставленный на маршрут скоростной поезд будет способствовать снижению транспортной нагрузки на автомобильных дорогах и увеличению доли экологически чистого транспорта.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл из Ташкента в Бекабад на новом электропоезде, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл из Ташкента в Бекабад на новом электропоезде
Президент Узбекистана прибыл из Ташкента в Бекабад на новом электропоезде - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2026
Президент Узбекистана прибыл из Ташкента в Бекабад на новом электропоезде
© Пресс-служба президента Узбекистана
Поставленный на маршрут скоростной поезд будет способствовать снижению транспортной нагрузки на автомобильных дорогах и увеличению доли экологически чистого транспорта.
Президент Узбекистана прибыл из Ташкента в Бекабад на новом электропоезде
Президент Узбекистана прибыл из Ташкента в Бекабад на новом электропоезде - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2026
Президент Узбекистана прибыл из Ташкента в Бекабад на новом электропоезде
На вокзале Бекабада руководителю страны доложили о проведенной работе на маршруте, связывающем столицу Узбекистана и этот город:
железнодорожное сообщение "Ташкент – Бекабад" протяженностью 192 километра, как ожидают, будет обслуживать около тысячи пассажиров в день и 300 тыс. в год;
теперь на маршруте будет курсировать электропоезд из шести вагонов, рассчитанный на 586 пассажиров и способный развивать скорость до 120 километров в час. Это создаст дополнительные удобства, особенно для граждан, ежедневно следующих на работу и учебу.
В электропоезде созданы все необходимые условия для пассажиров:
установлены специальные подъемники для лиц с инвалидностью;
вагоны оснащены кондиционерами и системами отопления, мягкими креслами, USB-разъемами для зарядки, а также сетью Wi-Fi;
предусмотрены системы видеонаблюдения, электронные информационные табло и специальные места для велосипедов.
Президент дал ответственным лицам поручения по дальнейшему развитию железнодорожной инфраструктуры, улучшению условий для пассажиров, электрификации линий и благоустройству территорий, прилегающих к железным дорогам.
Вместе с тем он уделил особое внимание вопросам инфраструктуры вокзала, качества обслуживания и эффективной организации движения пассажиров.
В Бекабаде Ташкентской области глава республики ознакомится с проводимой работой и новыми проектами на Узбекском металлургическом комбинате, а также проведет совещание по дальнейшему развитию черной металлургии.
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