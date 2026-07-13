Президент Узбекистана проехал до Бекабада на новом электропоезде
11:31 13.07.2026 (обновлено: 11:34 13.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл из Ташкента в Бекабад на новом электропоезде
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Поставленный на маршрут скоростной поезд будет способствовать снижению транспортной нагрузки на автомобильных дорогах и увеличению доли экологически чистого транспорта.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл из Ташкента в Бекабад на новом электропоезде, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл из Ташкента в Бекабад на новом электропоезде
Президент Узбекистана прибыл из Ташкента в Бекабад на новом электропоезде
© Пресс-служба президента Узбекистана
Поставленный на маршрут скоростной поезд будет способствовать снижению транспортной нагрузки на автомобильных дорогах и увеличению доли экологически чистого транспорта.
Президент Узбекистана прибыл из Ташкента в Бекабад на новом электропоезде
Президент Узбекистана прибыл из Ташкента в Бекабад на новом электропоезде
На вокзале Бекабада руководителю страны доложили о проведенной работе на маршруте, связывающем столицу Узбекистана и этот город:
железнодорожное сообщение "Ташкент – Бекабад" протяженностью 192 километра, как ожидают, будет обслуживать около тысячи пассажиров в день и 300 тыс. в год;
теперь на маршруте будет курсировать электропоезд из шести вагонов, рассчитанный на 586 пассажиров и способный развивать скорость до 120 километров в час. Это создаст дополнительные удобства, особенно для граждан, ежедневно следующих на работу и учебу.
В электропоезде созданы все необходимые условия для пассажиров:
установлены специальные подъемники для лиц с инвалидностью;
вагоны оснащены кондиционерами и системами отопления, мягкими креслами, USB-разъемами для зарядки, а также сетью Wi-Fi;
предусмотрены системы видеонаблюдения, электронные информационные табло и специальные места для велосипедов.
Президент дал ответственным лицам поручения по дальнейшему развитию железнодорожной инфраструктуры, улучшению условий для пассажиров, электрификации линий и благоустройству территорий, прилегающих к железным дорогам.
Вместе с тем он уделил особое внимание вопросам инфраструктуры вокзала, качества обслуживания и эффективной организации движения пассажиров.
В Бекабаде Ташкентской области глава республики ознакомится с проводимой работой и новыми проектами на Узбекском металлургическом комбинате, а также проведет совещание по дальнейшему развитию черной металлургии.