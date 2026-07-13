https://uz.sputniknews.ru/20260713/shavkat-mirziyoev-napravil-soboleznovaniya-emiru-katara-v-svyazi-so-smertyu-ego-ottsa-58998241.html

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования эмиру Катара в связи со смертью его отца

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования эмиру Катара в связи со смертью его отца

Sputnik Узбекистан

В послании отмечается, что шейх Хамад бин Халифа Аль Тани на протяжении многих лет вносил неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Государства Катар

2026-07-13T09:13+0500

2026-07-13T09:13+0500

2026-07-13T09:13+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

политика

общество

соболезнования

катар

смерть

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования эмиру Катара Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани в связи со смертью его отца. Об этом сообщил пресс-секретарь руководителя страны Шерзод Асадов,В послании отмечается, что шейх Хамад бин Халифа Аль Тани на протяжении многих лет вносил неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Государства Катар, реализацию масштабных созидательных проектов, повышение уровня жизни и благосостояния населения, а также всестороннее развитие страны, являясь истинным патриотом и благородным сыном своей Родины.Хамад бин Халифа Аль Тани правил Катаром с 1995 по 2013 год. В июне 2013-го он добровольно передал власть своему сыну, действующегму эмиру шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, получив официальный титул отца эмира. Экс-эмир Катара скончался 12 июля в возрасте 74 лет. В связи с этим, в Катаре объявили четырехдневный общенациональный траур.

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, политика, общество, соболезнования, катар, смерть