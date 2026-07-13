https://uz.sputniknews.ru/20260713/shavkat-mirziyoev-napravil-soboleznovaniya-emiru-katara-v-svyazi-so-smertyu-ego-ottsa-58998241.html
Шавкат Мирзиёев направил соболезнования эмиру Катара в связи со смертью его отца
Шавкат Мирзиёев направил соболезнования эмиру Катара в связи со смертью его отца
Sputnik Узбекистан
В послании отмечается, что шейх Хамад бин Халифа Аль Тани на протяжении многих лет вносил неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Государства Катар
2026-07-13T09:13+0500
2026-07-13T09:13+0500
2026-07-13T09:13+0500
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шавкат мирзиёев
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катар
смерть
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования эмиру Катара Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани в связи со смертью его отца. Об этом сообщил пресс-секретарь руководителя страны Шерзод Асадов,В послании отмечается, что шейх Хамад бин Халифа Аль Тани на протяжении многих лет вносил неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Государства Катар, реализацию масштабных созидательных проектов, повышение уровня жизни и благосостояния населения, а также всестороннее развитие страны, являясь истинным патриотом и благородным сыном своей Родины.Хамад бин Халифа Аль Тани правил Катаром с 1995 по 2013 год. В июне 2013-го он добровольно передал власть своему сыну, действующегму эмиру шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, получив официальный титул отца эмира. Экс-эмир Катара скончался 12 июля в возрасте 74 лет. В связи с этим, в Катаре объявили четырехдневный общенациональный траур.
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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, политика, общество, соболезнования, катар, смерть
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, политика, общество, соболезнования, катар, смерть
Шавкат Мирзиёев направил соболезнования эмиру Катара в связи со смертью его отца
В послании отмечается, что шейх Хамад бин Халифа Аль Тани на протяжении многих лет вносил неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Государства Катар.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования эмиру Катара Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани в связи со смертью его отца. Об этом сообщил
пресс-секретарь руководителя страны Шерзод Асадов,
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Эмиру Государства Катар Шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани в связи с кончиной его отца, бывшего Эмира Государства Катар Шейха Хамада бин Халифы Аль Тани... Глава государства выразил глубокие соболезнования Эмиру Катара, членам его семьи и всем близким, а также всему народу Катара”, — говорится в сообщении.
В послании отмечается, что шейх Хамад бин Халифа Аль Тани на протяжении многих лет вносил неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Государства Катар, реализацию масштабных созидательных проектов, повышение уровня жизни и благосостояния населения, а также всестороннее развитие страны, являясь истинным патриотом и благородным сыном своей Родины.
"Светлая память и бессмертное имя Его Величества Шейха Хамада Аль Тани, внесшего достойный вклад в вывод дружественных связей и сотрудничества между Узбекистаном и Катаром на новый уровень, навсегда останутся в наших сердцах", – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Хамад бин Халифа Аль Тани правил Катаром с 1995 по 2013 год. В июне 2013-го он добровольно передал власть своему сыну, действующегму эмиру шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, получив официальный титул отца эмира. Экс-эмир Катара скончался 12 июля в возрасте 74 лет. В связи с этим, в Катаре объявили четырехдневный общенациональный траур.