https://uz.sputniknews.ru/20260713/uzbekistan-uvelichil-vyrabotku-zelenoy-energii-na-229--minenergo-58999699.html
Узбекистан увеличил выработку "зеленой" энергии на 22,9% — Минэнерго
Узбекистан увеличил выработку "зеленой" энергии на 22,9% — Минэнерго
Sputnik Узбекистан
В результате сэкономлено 344 млн кубометров природного газа, предотвращен выброс в атмосферу 743 тыс. тонн вредных веществ
2026-07-13T10:07+0500
2026-07-13T10:07+0500
2026-07-13T10:38+0500
узбекистан
электроэнергия
солнечная энергия
ветряная электростанция
министерство энергетики узбекистана
возобновляемые источники энергии
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Узбекистане выработка "зеленой" энергии в июне 2026 года увеличилась на 22,9%, сообщает пресс-служба министерства энергетики.В ведомстве уточнили, что:В результате республика:Для справки: в Узбекистане в июне 2025 года солнечными и ветряными электростанциями было выработано в общей сложности 1 млрд 52 млн кВт·ч электроэнергии. Данный объем в среднем соответствует месячному потреблению 6,5 млн домохозяйств или годовому потреблению 541 тыс. домохозяйств.
https://uz.sputniknews.ru/20260712/minenergo-uzbekistana-predupredilo-o-bolshoy-nagruzke-na-energosistemu-iz-za-jary-58993210.html
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узбекистан, электроэнергия, солнечная энергия, ветряная электростанция, министерство энергетики узбекистана, возобновляемые источники энергии
узбекистан, электроэнергия, солнечная энергия, ветряная электростанция, министерство энергетики узбекистана, возобновляемые источники энергии
Узбекистан увеличил выработку "зеленой" энергии на 22,9% — Минэнерго
10:07 13.07.2026 (обновлено: 10:38 13.07.2026)
В результате сэкономлено 344 млн кубометров природного газа, предотвращен выброс в атмосферу 743 тыс. тонн вредных веществ.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
В Узбекистане выработка "зеленой" энергии в июне 2026 года увеличилась на 22,9%, сообщает
пресс-служба министерства энергетики.
“В июне текущего года крупными солнечными и ветряными электростанциями нашей страны выработано в общей сложности 1 млрд 293,7 млн кВт·ч электроэнергии. Этот показатель на 241,2 млн кВт·ч или на 22,9%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что:
солнечные ФЭС выработали 1 млрд 48 млн кВт·ч электроэнергии;
ветряные ВЭС — 245,7 млн кВт·ч.
сэкономила 344 млн кубометров природного газа;
предотвратила выброс в атмосферу 743 тыс. тонн вредных веществ.
Для справки: в Узбекистане в июне 2025 года солнечными и ветряными электростанциями было выработано в общей сложности 1 млрд 52 млн кВт·ч электроэнергии. Данный объем в среднем соответствует месячному потреблению 6,5 млн домохозяйств или годовому потреблению 541 тыс. домохозяйств.