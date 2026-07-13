https://uz.sputniknews.ru/20260713/uzbekistan-uvelichil-vyrabotku-zelenoy-energii-na-229--minenergo-58999699.html

Узбекистан увеличил выработку "зеленой" энергии на 22,9% — Минэнерго

Узбекистан увеличил выработку "зеленой" энергии на 22,9% — Минэнерго

Sputnik Узбекистан

В результате сэкономлено 344 млн кубометров природного газа, предотвращен выброс в атмосферу 743 тыс. тонн вредных веществ

2026-07-13T10:07+0500

2026-07-13T10:07+0500

2026-07-13T10:38+0500

узбекистан

электроэнергия

солнечная энергия

ветряная электростанция

министерство энергетики узбекистана

возобновляемые источники энергии

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В Узбекистане выработка "зеленой" энергии в июне 2026 года увеличилась на 22,9%, сообщает пресс-служба министерства энергетики.В ведомстве уточнили, что:В результате республика:Для справки: в Узбекистане в июне 2025 года солнечными и ветряными электростанциями было выработано в общей сложности 1 млрд 52 млн кВт·ч электроэнергии. Данный объем в среднем соответствует месячному потреблению 6,5 млн домохозяйств или годовому потреблению 541 тыс. домохозяйств.

https://uz.sputniknews.ru/20260712/minenergo-uzbekistana-predupredilo-o-bolshoy-nagruzke-na-energosistemu-iz-za-jary-58993210.html

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узбекистан, электроэнергия, солнечная энергия, ветряная электростанция, министерство энергетики узбекистана, возобновляемые источники энергии