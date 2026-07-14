https://uz.sputniknews.ru/20260714/mirziyoev-vse-nashi-dela-stroyaschiesya-obekty-i-realizuemye-proekty-doljny-slujit-lyudyam-59015502.html

Мирзиёев: Все наши дела, строящиеся объекты и реализуемые проекты должны служить людям

Мирзиёев: Все наши дела, строящиеся объекты и реализуемые проекты должны служить людям

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана в ходе поездки в Бекабад ознакомился с проведенной созидательной работой вдоль канала "Хос ёз" и в махалле Дустлик

2026-07-14T09:13+0500

2026-07-14T09:13+0500

2026-07-14T09:21+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

бекабад

ташкентская область

махалля

благоустройство

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Все наши дела, строящиеся объекты и реализуемые проекты должны служить людям, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Бекабад. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.Глава Узбекистана ознакомился с проведенной созидательной работой вдоль канала "Хос ёз" и в махалле "Дустлик".Когда-то заброшенная прибрежная территория сегодня превратилась в один из самых живописных уголков города. В пешей доступности от махаллей появилось современное общественное пространство со всеми необходимыми удобствами.В рамках мастер-плана комплексного развития территории построили специальную пешеходную трехкилометровую дорожку, защитные ограждения общей длиной 5,4 километра и два моста. Кроме того, вдоль набережной открыли 27 новых объектов торговли и современного сервиса, создали 167 постоянных рабочих мест.Президент побеседовал с молодежью, которая занимается здесь спортом.Махалля "Дустлик" расположена на 28 гектарах. На ее территории есть 33 многоквартирных дома, частное дошкольное образовательное учреждение, футбольное поле, 16 спортивных и детских площадок, а также библиотека.В этом году за счет 1,1 млрд сумов инвестиций предпринимателей здесь открыли 10 объектов сферы услуг и одно заведение общественного питания. В результате создали 25 рабочих мест. Кроме того, на средства инициативной группы построили парк "Ватанпарвар", где установили образцы военной техники и возвели объекты сферы услуг.За счет средств "Инициативного бюджета" на территории махалли создали музей города Бекабада. Для отдыха представителей старшего поколения и ветеранов труда, проведения встреч, круглых столов и духовно-просветительских мероприятий построили летнюю беседку.Глава государства ознакомился с проведенными в махалле созидательными работами и созданными для жителей условиями, побеседовал с активом махалли и ветеранами труда.Он отметил, что каждый раз, приезжая в регионы, мы должны добиваться того, чтобы люди чувствовали дыхание реформ Нового Узбекистана, веяние обновления и прогресса. Бекабад со своим трудолюбивым и самоотверженным населением, талантливой молодежью, мудрыми старшими, обладающими богатым жизненным опытом, должен стать еще более благоустроенным и развитым местом.На этом его поездка в Бекабад завершилась, и глава государства накануне вернулся в Ташкент.

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общество, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, бекабад, ташкентская область, махалля, благоустройство