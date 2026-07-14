Мирзиёев: Все наши дела, строящиеся объекты и реализуемые проекты должны служить людям
09:13 14.07.2026 (обновлено: 09:21 14.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава Узбекистана в ходе поездки в Бекабад ознакомился с проведенной созидательной работой вдоль канала "Хос ёз" и в махалле "Дустлик"
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана в ходе поездки в Бекабад ознакомился с проведенной созидательной работой вдоль канала "Хос ёз" и в махалле "Дустлик".
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Все наши дела, строящиеся объекты и реализуемые проекты должны служить людям, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Бекабад. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.
Глава Узбекистана ознакомился с проведенной созидательной работой вдоль канала "Хос ёз" и в махалле "Дустлик".
Когда-то заброшенная прибрежная территория сегодня превратилась в один из самых живописных уголков города. В пешей доступности от махаллей появилось современное общественное пространство со всеми необходимыми удобствами.
В рамках мастер-плана комплексного развития территории построили специальную пешеходную трехкилометровую дорожку, защитные ограждения общей длиной 5,4 километра и два моста. Кроме того, вдоль набережной открыли 27 новых объектов торговли и современного сервиса, создали 167 постоянных рабочих мест.
Президент побеседовал с молодежью, которая занимается здесь спортом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава Узбекистана в ходе поездки в Бекабад ознакомился с проведенной созидательной работой вдоль канала "Хос ёз" и в махалле "Дустлик"
Глава Узбекистана в ходе поездки в Бекабад ознакомился с проведенной созидательной работой вдоль канала "Хос ёз" и в махалле "Дустлик"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Махалля "Дустлик" расположена на 28 гектарах. На ее территории есть 33 многоквартирных дома, частное дошкольное образовательное учреждение, футбольное поле, 16 спортивных и детских площадок, а также библиотека.
© Пресс-служба президента УзбекистанаГлава Узбекистана в ходе поездки в Бекабад ознакомился с проведенной созидательной работой в махалле "Дустлик"
Глава Узбекистана в ходе поездки в Бекабад ознакомился с проведенной созидательной работой в махалле "Дустлик"
© Пресс-служба президента Узбекистана
В этом году за счет 1,1 млрд сумов инвестиций предпринимателей здесь открыли 10 объектов сферы услуг и одно заведение общественного питания. В результате создали 25 рабочих мест. Кроме того, на средства инициативной группы построили парк "Ватанпарвар", где установили образцы военной техники и возвели объекты сферы услуг.
За счет средств "Инициативного бюджета" на территории махалли создали музей города Бекабада. Для отдыха представителей старшего поколения и ветеранов труда, проведения встреч, круглых столов и духовно-просветительских мероприятий построили летнюю беседку.
Глава государства ознакомился с проведенными в махалле созидательными работами и созданными для жителей условиями, побеседовал с активом махалли и ветеранами труда.
“Все наши дела, строящиеся объекты и реализуемые проекты должны, прежде всего, служить людям, улучшать их жизнь. Люди должны ощущать изменения, происходящие в их махалле, в их городе, видеть их результаты в своей повседневной жизни”, — подчеркнул президент.
Он отметил, что каждый раз, приезжая в регионы, мы должны добиваться того, чтобы люди чувствовали дыхание реформ Нового Узбекистана, веяние обновления и прогресса. Бекабад со своим трудолюбивым и самоотверженным населением, талантливой молодежью, мудрыми старшими, обладающими богатым жизненным опытом, должен стать еще более благоустроенным и развитым местом.
“Мы мобилизуем все возможности для того, чтобы мечты и устремления нашей молодежи, добрые намерения и цели нашего старшего поколения воплотились в жизнь”, — сказал Мирзиёев.
На этом его поездка в Бекабад завершилась, и глава государства накануне вернулся в Ташкент.