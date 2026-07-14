https://uz.sputniknews.ru/20260714/svyshe-200-uzbekistantsev-pribyli-v-belarus-na-rabotu-po-orgnaboru-59023043.html

Свыше 200 узбекистанцев прибыли в Беларусь на работу по оргнабору

Свыше 200 узбекистанцев прибыли в Беларусь на работу по оргнабору

Sputnik Узбекистан

Пилотный проект реализуют в упрощенном порядке на основе трехстороннего соглашения, подписанного между хокимиятом Андижанской области, агентством миграции Узбекистана и комитетом по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома

2026-07-14T12:20+0500

2026-07-14T12:20+0500

2026-07-14T12:25+0500

общество

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трудоустройство

беларусь

узбекистан

соглашение

оргнабор

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Более 200 граждан Узбекистана прибыли в Беларусь на работу в секторах сельского хозяйства и животноводства в рамках подписанного между двумя странами соглашения об организованном наборе. Об этом сообщает пресс-служба Агентства миграции при Кабмине РУз.Этот пилотный проект реализуют в упрощенном порядке на основе трехстороннего соглашения, подписанного между хокимиятом (администрацией) Андижанской области, агентством миграции Узбекистана и комитетом по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома, добавили в ведомстве.Ранее лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике ждут трудовых мигрантов из Узбекистана в рамках системы организованного набора, желательно с семьями.В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Минск 8-9 июля подписано соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и трудоустройстве граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности в Беларуси.

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общество, трудовая миграция, трудовые мигранты, трудоустройство, беларусь, узбекистан, соглашение, оргнабор