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Свыше 200 узбекистанцев прибыли в Беларусь на работу по оргнабору
Свыше 200 узбекистанцев прибыли в Беларусь на работу по оргнабору
Sputnik Узбекистан
Пилотный проект реализуют в упрощенном порядке на основе трехстороннего соглашения, подписанного между хокимиятом Андижанской области, агентством миграции Узбекистана и комитетом по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома
2026-07-14T12:20+0500
2026-07-14T12:20+0500
2026-07-14T12:25+0500
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соглашение
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Более 200 граждан Узбекистана прибыли в Беларусь на работу в секторах сельского хозяйства и животноводства в рамках подписанного между двумя странами соглашения об организованном наборе. Об этом сообщает пресс-служба Агентства миграции при Кабмине РУз.Этот пилотный проект реализуют в упрощенном порядке на основе трехстороннего соглашения, подписанного между хокимиятом (администрацией) Андижанской области, агентством миграции Узбекистана и комитетом по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома, добавили в ведомстве.Ранее лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике ждут трудовых мигрантов из Узбекистана в рамках системы организованного набора, желательно с семьями.В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Минск 8-9 июля подписано соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и трудоустройстве граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности в Беларуси.
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общество, трудовая миграция, трудовые мигранты, трудоустройство, беларусь, узбекистан, соглашение, оргнабор
общество, трудовая миграция, трудовые мигранты, трудоустройство, беларусь, узбекистан, соглашение, оргнабор
Свыше 200 узбекистанцев прибыли в Беларусь на работу по оргнабору
12:20 14.07.2026 (обновлено: 12:25 14.07.2026)
Пилотный проект реализуют в упрощенном порядке на основе трехстороннего соглашения, подписанного между хокимиятом Андижанской области, агентством миграции Узбекистана и комитетом по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Более 200 граждан Узбекистана прибыли в Беларусь на работу в секторах сельского хозяйства и животноводства в рамках подписанного между двумя странами соглашения об организованном наборе. Об этом сообщает
пресс-служба Агентства миграции при Кабмине РУз.
"Более 200 наших соотечественников прибыли чартерным рейсом в Республику Беларусь для временной трудовой деятельности в сферах сельского хозяйства и животноводства", — говорится в сообщении.
Этот пилотный проект реализуют в упрощенном порядке на основе трехстороннего соглашения, подписанного между хокимиятом (администрацией) Андижанской области, агентством миграции Узбекистана и комитетом по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома, добавили в ведомстве.
Ранее лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике ждут трудовых мигрантов из Узбекистана в рамках системы организованного набора, желательно с семьями.
В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Минск 8-9 июля подписано соглашение между правительствами двух стран об организованном наборе и трудоустройстве граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности в Беларуси.