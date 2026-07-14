https://uz.sputniknews.ru/20260714/top-5-turisty-iz-kakix-stran-chasche-vsego-poseschali-uzbekistan-59019833.html
Топ-5: туристы из каких стран чаще всего посещали Узбекистан — инфографика
Топ-5: туристы из каких стран чаще всего посещали Узбекистан — инфографика
Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–июне 2026 года республику с туристическими целями посетили свыше 6,5 млн иностранных граждан
2026-07-14T17:30+0500
2026-07-14T17:30+0500
2026-07-14T17:30+0500
инфографика
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За первые шесть месяцев этого года чаще всего в Узбекистан приезжали туристы из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, России и Афганистана.По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–июне 2026 года республику с туристическими целями посетили свыше 6,5 млн иностранных граждан.Этот показатель увеличился на 1,3 млн человек, или на 24,9% по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом. Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, туристы, узбекистан, статистика, страны, турпоток, кыргызстан, казахстан, таджикистан, россия, афганистан, инфографика
инфографика, туристы, узбекистан, статистика, страны, турпоток, кыргызстан, казахстан, таджикистан, россия, афганистан, инфографика
Топ-5: туристы из каких стран чаще всего посещали Узбекистан — инфографика
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–июне 2026 года республику с туристическими целями посетили свыше 6,5 млн иностранных граждан.
За первые шесть месяцев этого года чаще всего в Узбекистан приезжали туристы из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, России и Афганистана.
По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–июне 2026 года республику с туристическими целями посетили свыше 6,5 млн иностранных граждан.
Этот показатель увеличился на 1,3 млн человек, или на 24,9% по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.