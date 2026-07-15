Мирзиёев поручил тиражировать модель сотрудничества Андижанской и Витебской областей
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с презентацией по договоренностям достигнутых в ходе визита в Беларусь
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана ознакомился с презентацией по реализации договоренностей о расширении межрегионального сотрудничества, достигнутых в ходе визита в Беларусь.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил распространить сформированную между Андижанской и Витебской областями модель сотрудничества и на другие регионы, сообщает пресс-служба руководителя страны.
Главе республики представили презентацию по реализации договоренностей о расширении межрегионального сотрудничества, достигнутых в ходе визита в Беларусь, в частности, доложили о работе, проведенной в рамках сотрудничества между Андижанской и Витебской областями.
Между двумя регионами утвердили "дорожную карту" и уже начали реализацию конкретных инициатив:
255 жителей Андижанской области организованно направили и трудоустроили в Витебской области;
достигнута договоренность о реализации новых проектов на базе 11 животноводческих комплексов. Каждый из них рассчитан на содержание от 200 до 3 тыс. голов крупного рогатого скота и располагает достаточными кормовыми угодьями;
при участии компании "Андижон инвест" принимают меры по запуску инвестиционных и социальных инициатив на базе крупного животноводческого комплекса и санатория;
в Витебской и других областях Беларуси сформирован пакет из 30 новых проектов общей стоимостью свыше $100 млн в сферах животноводства, переработки древесины, логистики, торговли и услуг;
планируют создание крупного молочного комплекса, рассчитанного на 3 тыс. голов крупного рогатого скота, ряда животноводческих хозяйств среднего масштаба, а также предприятия по глубокой переработке древесины и производству пеллет из древесных отходов.
“Президент поручил распространить сформированную между Андижанской и Витебской областями модель сотрудничества и на другие регионы”, — говорится в сообщении.
В частности, Бухарскую, Кашкадарьинскую, Навоийскую, Наманганскую, Ташкентскую, Ферганскую, Самаркандскую и Сурхандарьинскую области закрепят за Витебской, Могилёвской, Гродненской, Гомельской и Брестской областями Беларуси.
Для создания на базе промышленных и сельхозобъектов новых производств, реализации предпринимательских проектов и обеспечению занятости населения утвердят отдельные "дорожные карты".
В рамках состоявшегося 8-9 июля официального визита Шавката Мирзиёева в РБ стороны договорились довести объем взаимной торговли до $2 млрд, а также реализовать 310 совместных проектов и мероприятий общей стоимостью $2 млрд в сферах машиностроения, сельского хозяйства, фармацевтики, текстильной промышленности, переработки древесины и здравоохранения.
“Глава нашего государства подчеркнул важность практической реализации договоренностей в короткие сроки, организации новых предприятий и рабочих мест, а также создания необходимых условий для развития предпринимательства”, — говорится в сообщении.