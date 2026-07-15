https://uz.sputniknews.ru/20260715/mirziyoev-poruchil-tirajirovat-model-sotrudnichestva-andijanskoy-i-vitebskoy-oblastey-59051494.html

Мирзиёев поручил тиражировать модель сотрудничества Андижанской и Витебской областей

Мирзиёев поручил тиражировать модель сотрудничества Андижанской и Витебской областей

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана ознакомился с презентацией по реализации договоренностей о расширении межрегионального сотрудничества, достигнутых в ходе визита в Беларусь

2026-07-15T18:13+0500

2026-07-15T18:13+0500

2026-07-15T18:13+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

беларусь

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил распространить сформированную между Андижанской и Витебской областями модель сотрудничества и на другие регионы, сообщает пресс-служба руководителя страны.Главе республики представили презентацию по реализации договоренностей о расширении межрегионального сотрудничества, достигнутых в ходе визита в Беларусь, в частности, доложили о работе, проведенной в рамках сотрудничества между Андижанской и Витебской областями.Между двумя регионами утвердили "дорожную карту" и уже начали реализацию конкретных инициатив:В частности, Бухарскую, Кашкадарьинскую, Навоийскую, Наманганскую, Ташкентскую, Ферганскую, Самаркандскую и Сурхандарьинскую области закрепят за Витебской, Могилёвской, Гродненской, Гомельской и Брестской областями Беларуси. Для создания на базе промышленных и сельхозобъектов новых производств, реализации предпринимательских проектов и обеспечению занятости населения утвердят отдельные "дорожные карты".В рамках состоявшегося 8-9 июля официального визита Шавката Мирзиёева в РБ стороны договорились довести объем взаимной торговли до $2 млрд, а также реализовать 310 совместных проектов и мероприятий общей стоимостью $2 млрд в сферах машиностроения, сельского хозяйства, фармацевтики, текстильной промышленности, переработки древесины и здравоохранения.“Глава нашего государства подчеркнул важность практической реализации договоренностей в короткие сроки, организации новых предприятий и рабочих мест, а также создания необходимых условий для развития предпринимательства”, — говорится в сообщении.

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, презентация, беларусь, сотрудничество