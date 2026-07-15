Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260715/shavkat-mirziyoev-posetil-katar-v-svyazi-s-konchinoy-byvshego-emira-etoy-strany-59035423.html
Шавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны
Шавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны
Sputnik Узбекистан
Действующий эмир Катара выразил главе Узбекистана глубокую признательность за личный визит, искренние соболезнования и оказанную в эти трудные дни дружескую поддержку
2026-07-15T09:13+0500
2026-07-15T09:13+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
катар
траур
мероприятие
встреча
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0f/59035558_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_93c6eba19bd2abe6575b182a02fa9395.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Катар в связи со смертью бывшего эмира этой страны Шейха Хамада бин Халифы Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Во дворце Лусаил лидер РУз встретился с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и выразил Эмиру Катара глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца.Мирзиёев отметил, что Шейх Хамад Аль Тани был политическим деятелем, внесшим огромный вклад в исторические достижения Государства Катар, масштабную созидательную работу, динамичные социально-экономические реформы и укрепление международного авторитета страны.Он особо отмечен огромный вклад экс-эмира в развитие и укрепление тесной дружбы и многопланового сотрудничества с Узбекистаном.Лидеры обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Узбекистаном и Катаром, вывода многопланового сотрудничества на новый уровень, обменялись мнениями по актуальной международной и региональной повестке.Эмир Катара выразил главе Узбекистана глубокую признательность за личный визит, искренние соболезнования и оказанную в эти трудные дни дружескую поддержку.Шавкат Мирзиёев пригласил Эмира посетить Узбекистан с визитом в удобное для него время.По завершении визита президент отбыл из Дохи в Ташкент.Хамад бин Халифа Аль Тани правил Катаром с 1995 по 2013 год. В июне 2013-го он добровольно передал власть своему сыну, действующему эмиру шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, получив официальный титул отца эмира. Экс-эмир Катара скончался 12 июля в возрасте 74 лет. В связи с этим в Катаре объявили четырехдневный общенациональный траур.
катар
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0f/59035558_145:0:1833:1266_1920x0_80_0_0_9b7248d4880d9a06d65685396d620b09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, катар, траур, мероприятие, встреча
политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, катар, траур, мероприятие, встреча

Шавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны

09:13 15.07.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны
Шавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Действующий эмир Катара выразил главе Узбекистана глубокую признательность за личный визит, искренние соболезнования и оказанную в эти трудные дни дружескую поддержку.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Катар в связи со смертью бывшего эмира этой страны Шейха Хамада бин Халифы Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Государство Катар для участия в траурных мероприятиях в связи с кончиной бывшего Эмира Катара Шейха Хамада бин Халифы Аль Тани”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны
Шавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2026
Шавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны
© Пресс-служба президента Узбекистана
Во дворце Лусаил лидер РУз встретился с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и выразил Эмиру Катара глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца.
Мирзиёев отметил, что Шейх Хамад Аль Тани был политическим деятелем, внесшим огромный вклад в исторические достижения Государства Катар, масштабную созидательную работу, динамичные социально-экономические реформы и укрепление международного авторитета страны.
Он особо отмечен огромный вклад экс-эмира в развитие и укрепление тесной дружбы и многопланового сотрудничества с Узбекистаном.
Лидеры обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Узбекистаном и Катаром, вывода многопланового сотрудничества на новый уровень, обменялись мнениями по актуальной международной и региональной повестке.
Эмир Катара выразил главе Узбекистана глубокую признательность за личный визит, искренние соболезнования и оказанную в эти трудные дни дружескую поддержку.
Шавкат Мирзиёев пригласил Эмира посетить Узбекистан с визитом в удобное для него время.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны
Шавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2026
Шавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны
© Пресс-служба президента Узбекистана
По завершении визита президент отбыл из Дохи в Ташкент.
Хамад бин Халифа Аль Тани правил Катаром с 1995 по 2013 год. В июне 2013-го он добровольно передал власть своему сыну, действующему эмиру шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, получив официальный титул отца эмира. Экс-эмир Катара скончался 12 июля в возрасте 74 лет. В связи с этим в Катаре объявили четырехдневный общенациональный траур.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0