Шавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Действующий эмир Катара выразил главе Узбекистана глубокую признательность за личный визит, искренние соболезнования и оказанную в эти трудные дни дружескую поддержку.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Катар в связи со смертью бывшего эмира этой страны Шейха Хамада бин Халифы Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Государство Катар для участия в траурных мероприятиях в связи с кончиной бывшего Эмира Катара Шейха Хамада бин Халифы Аль Тани”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны
Шавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны
© Пресс-служба президента Узбекистана
Во дворце Лусаил лидер РУз встретился с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и выразил Эмиру Катара глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца.
Мирзиёев отметил, что Шейх Хамад Аль Тани был политическим деятелем, внесшим огромный вклад в исторические достижения Государства Катар, масштабную созидательную работу, динамичные социально-экономические реформы и укрепление международного авторитета страны.
Он особо отмечен огромный вклад экс-эмира в развитие и укрепление тесной дружбы и многопланового сотрудничества с Узбекистаном.
Лидеры обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Узбекистаном и Катаром, вывода многопланового сотрудничества на новый уровень, обменялись мнениями по актуальной международной и региональной повестке.
Эмир Катара выразил главе Узбекистана глубокую признательность за личный визит, искренние соболезнования и оказанную в эти трудные дни дружескую поддержку.
Шавкат Мирзиёев пригласил Эмира посетить Узбекистан с визитом в удобное для него время.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны
Шавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны
© Пресс-служба президента Узбекистана
По завершении визита президент отбыл из Дохи в Ташкент.
Хамад бин Халифа Аль Тани правил Катаром с 1995 по 2013 год. В июне 2013-го он добровольно передал власть своему сыну, действующему эмиру шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, получив официальный титул отца эмира. Экс-эмир Катара скончался 12 июля в возрасте 74 лет. В связи с этим в Катаре объявили четырехдневный общенациональный траур.