https://uz.sputniknews.ru/20260715/shavkat-mirziyoev-posetil-katar-v-svyazi-s-konchinoy-byvshego-emira-etoy-strany-59035423.html

Шавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны

Шавкат Мирзиёев посетил Катар в связи с кончиной бывшего эмира этой страны

Sputnik Узбекистан

Действующий эмир Катара выразил главе Узбекистана глубокую признательность за личный визит, искренние соболезнования и оказанную в эти трудные дни дружескую поддержку

2026-07-15T09:13+0500

2026-07-15T09:13+0500

2026-07-15T09:13+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

катар

траур

мероприятие

встреча

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Катар в связи со смертью бывшего эмира этой страны Шейха Хамада бин Халифы Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Во дворце Лусаил лидер РУз встретился с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и выразил Эмиру Катара глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца.Мирзиёев отметил, что Шейх Хамад Аль Тани был политическим деятелем, внесшим огромный вклад в исторические достижения Государства Катар, масштабную созидательную работу, динамичные социально-экономические реформы и укрепление международного авторитета страны.Он особо отмечен огромный вклад экс-эмира в развитие и укрепление тесной дружбы и многопланового сотрудничества с Узбекистаном.Лидеры обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Узбекистаном и Катаром, вывода многопланового сотрудничества на новый уровень, обменялись мнениями по актуальной международной и региональной повестке.Эмир Катара выразил главе Узбекистана глубокую признательность за личный визит, искренние соболезнования и оказанную в эти трудные дни дружескую поддержку.Шавкат Мирзиёев пригласил Эмира посетить Узбекистан с визитом в удобное для него время.По завершении визита президент отбыл из Дохи в Ташкент.Хамад бин Халифа Аль Тани правил Катаром с 1995 по 2013 год. В июне 2013-го он добровольно передал власть своему сыну, действующему эмиру шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, получив официальный титул отца эмира. Экс-эмир Катара скончался 12 июля в возрасте 74 лет. В связи с этим в Катаре объявили четырехдневный общенациональный траур.

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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, катар, траур, мероприятие, встреча