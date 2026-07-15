В Беларуси появится склад для хлопчатобумажной пряжи из Узбекистана
© Sputnik / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкТекстильные фабрики Uztex Chirchik и Eurotex Global в Узбекистане
© Sputnik / Дмитрий Виноградов/
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Стороны также обсудили кооперацию в кожевенно-обувной отрасли, организацию поставок льняных тканей в РУз и взаимодействие в ковровой отрасли.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Беларуси появится склад для хлопчатобумажной пряжи из Узбекистана. Концерн "Беллегпром" расширит сотрудничество с республикой, сообщает БелТА.
Об этом шла речь на переговорах в Беллегпроме с делегацией Ферганской области.
Стороны подтвердили взаимный интерес к углублению производственной кооперации и обсудили конкретные шаги по реализации совместных проектов.
“На встрече обсудили кооперацию в кожевенно-обувной отрасли, организацию поставок льняных тканей в Узбекистан, создание склада хлопчатобумажной пряжи на территории Беларуси, а также взаимодействие в ковровой отрасли”, — говорится в сообщении.
© информационное агентство "Белта"В "Беллегпроме" состоялись переговоры с делегацией Ферганской области
В "Беллегпроме" состоялись переговоры с делегацией Ферганской области
© информационное агентство "Белта"