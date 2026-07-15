https://uz.sputniknews.ru/20260715/v-belarusi-poyavitsya-sklad-dlya-xlopchatobumajnoy-pryaji-iz-uzbekistana-59044157.html

В Беларуси появится склад для хлопчатобумажной пряжи из Узбекистана

В Беларуси появится склад для хлопчатобумажной пряжи из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Стороны также обсудили кооперацию в кожевенно-обувной отрасли, организацию поставок льняных тканей в РУз и взаимодействие в ковровой отрасли

2026-07-15T13:39+0500

2026-07-15T13:39+0500

2026-07-15T13:39+0500

узбекистан

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сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Беларуси появится склад для хлопчатобумажной пряжи из Узбекистана. Концерн "Беллегпром" расширит сотрудничество с республикой, сообщает БелТА.Об этом шла речь на переговорах в Беллегпроме с делегацией Ферганской области.Стороны подтвердили взаимный интерес к углублению производственной кооперации и обсудили конкретные шаги по реализации совместных проектов.

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