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В Беларуси появится склад для хлопчатобумажной пряжи из Узбекистана
В Беларуси появится склад для хлопчатобумажной пряжи из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Стороны также обсудили кооперацию в кожевенно-обувной отрасли, организацию поставок льняных тканей в РУз и взаимодействие в ковровой отрасли
2026-07-15T13:39+0500
2026-07-15T13:39+0500
узбекистан
беларусь
сотрудничество
текстиль
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Беларуси появится склад для хлопчатобумажной пряжи из Узбекистана. Концерн "Беллегпром" расширит сотрудничество с республикой, сообщает БелТА.Об этом шла речь на переговорах в Беллегпроме с делегацией Ферганской области.Стороны подтвердили взаимный интерес к углублению производственной кооперации и обсудили конкретные шаги по реализации совместных проектов.
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узбекистан, беларусь, сотрудничество, текстиль
узбекистан, беларусь, сотрудничество, текстиль

В Беларуси появится склад для хлопчатобумажной пряжи из Узбекистана

13:39 15.07.2026
© Sputnik / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкТекстильные фабрики Uztex Chirchik и Eurotex Global в Узбекистане
Текстильные фабрики Uztex Chirchik и Eurotex Global в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2026
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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Стороны также обсудили кооперацию в кожевенно-обувной отрасли, организацию поставок льняных тканей в РУз и взаимодействие в ковровой отрасли.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Беларуси появится склад для хлопчатобумажной пряжи из Узбекистана. Концерн "Беллегпром" расширит сотрудничество с республикой, сообщает БелТА.
Об этом шла речь на переговорах в Беллегпроме с делегацией Ферганской области.
Стороны подтвердили взаимный интерес к углублению производственной кооперации и обсудили конкретные шаги по реализации совместных проектов.
“На встрече обсудили кооперацию в кожевенно-обувной отрасли, организацию поставок льняных тканей в Узбекистан, создание склада хлопчатобумажной пряжи на территории Беларуси, а также взаимодействие в ковровой отрасли”, — говорится в сообщении.
© информационное агентство "Белта"В "Беллегпроме" состоялись переговоры с делегацией Ферганской области
В Беллегпроме состоялись переговоры с делегацией Ферганской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2026
В "Беллегпроме" состоялись переговоры с делегацией Ферганской области
© информационное агентство "Белта"
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