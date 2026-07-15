https://uz.sputniknews.ru/20260715/v-eaes-izmenili-pravila-zapolneniya-tamojennoy-deklaratsii-dlya-ekspress-gruzov-59035228.html

В ЕАЭС изменили правила заполнения таможенной декларации для экспресс-грузов

В ЕАЭС изменили правила заполнения таможенной декларации для экспресс-грузов

Sputnik Узбекистан

Пока новые правила будут действовать только для Республики Казахстан и Кыргызской Республики

2026-07-15T09:30+0500

2026-07-15T09:30+0500

2026-07-15T09:30+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

таможня

декларация

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казахстан

кыргызстан

мобильный телефон

планшет

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В ЕАЭС изменили правила заполнения таможенной декларации для экспресс-грузов, сообщает пресс-служба ЕЭК.Теперь при ввозе мобильных телефонов и планшетов с функцией сотовой связи в декларации необходимо будет указывать их IMEI-коды. Пока новые правила будут действовать только для Казахстана и Кыргызстана. Это связано с действующими в этих странах национальными правилами регистрации и проверки таких устройств при их ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, таможня, декларация, изменения, казахстан, кыргызстан, мобильный телефон, планшет, сотовая связь