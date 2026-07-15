https://uz.sputniknews.ru/20260715/v-eaes-izmenili-pravila-zapolneniya-tamojennoy-deklaratsii-dlya-ekspress-gruzov-59035228.html
В ЕАЭС изменили правила заполнения таможенной декларации для экспресс-грузов
В ЕАЭС изменили правила заполнения таможенной декларации для экспресс-грузов
Sputnik Узбекистан
Пока новые правила будут действовать только для Республики Казахстан и Кыргызской Республики
2026-07-15T09:30+0500
2026-07-15T09:30+0500
2026-07-15T09:30+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
таможня
декларация
изменения
казахстан
кыргызстан
мобильный телефон
планшет
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53217722_0:30:3103:1775_1920x0_80_0_0_2b5e4cb7fc6bfa1598661eb1c3847b92.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В ЕАЭС изменили правила заполнения таможенной декларации для экспресс-грузов, сообщает пресс-служба ЕЭК.Теперь при ввозе мобильных телефонов и планшетов с функцией сотовой связи в декларации необходимо будет указывать их IMEI-коды. Пока новые правила будут действовать только для Казахстана и Кыргызстана. Это связано с действующими в этих странах национальными правилами регистрации и проверки таких устройств при их ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза.
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/04/53217722_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_f849c7eab11f45c4e8613dcbdfccb967.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, таможня, декларация, изменения, казахстан, кыргызстан, мобильный телефон, планшет, сотовая связь
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, таможня, декларация, изменения, казахстан, кыргызстан, мобильный телефон, планшет, сотовая связь
В ЕАЭС изменили правила заполнения таможенной декларации для экспресс-грузов
Пока новые правила будут действовать только для Республики Казахстан и Кыргызской Республики.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
В ЕАЭС изменили правила заполнения таможенной декларации для экспресс-грузов, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Теперь при ввозе мобильных телефонов и планшетов с функцией сотовой связи в декларации необходимо будет указывать их IMEI-коды.
Пока новые правила будут действовать только для Казахстана и Кыргызстана. Это связано с действующими в этих странах национальными правилами регистрации и проверки таких устройств при их ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза.