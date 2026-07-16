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Мирзиёев: Махалля должна стать для людей центром доверия, опоры и возможностей

Мирзиёев: Махалля должна стать для людей центром доверия, опоры и возможностей

Sputnik Узбекистан

Под председательством главы республики прошло видеоселекторное совещание, посвященное приоритетным задачам по созданию новой среды в махаллях и организации деятельности "махаллинской семерки" на новых принципах

2026-07-16T18:12+0500

2026-07-16T18:12+0500

2026-07-16T18:12+0500

общество

махалля

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

финансирование

трудоустройство

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Махалля должна стать для людей центром доверия, опоры и возможностей, подчеркнул президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба руководителя страны.Под председательством главы республики прошло видеоселекторное совещание, посвященное приоритетным задачам по созданию новой среды в махаллях и организации деятельности "махаллинской семерки" на новых принципах.Согласно озвученным данным, в этом году для развития инфраструктуры, создания благоприятных условий для населения и предпринимателей районам выделили в среднем по 250 млрд сумов, а каждой махалле — по 5,5 млрд сумов.В результате расширения полномочий хокимов районов и председателей махаллей в вопросах формирования доходов объем дополнительных средств, остающихся в распоряжении территорий, увеличился почти в два раза. В среднем каждый район получил дополнительно около 22 млрд сумов, а бюджеты махаллей пополнились на 150–200 млн сумов.Между тем, анализ показал, что во многих махаллях проблемы населения по-прежнему не решают своевременно. Так, с начала года через Народные приемные от каждой из 87 махаллей поступило более чем по 200 обращений.Президент пояснил, что это связано с тем, что председатели махаллей не разрабатывают мастер-планы развития своих территорий, не занимаются превращением пустующих земель и объектов недвижимости в экономические активы, не могут четко формулировать задачи перед руководителями районного, областного и республиканского уровня.Кроме того, несмотря на то, что в рамках программы "Инициативный бюджет" в текущем году выделили 7,5 трлн сумов, в 2 136 махаллях не победил ни один проект. Глава государства отметил, что уровень сплоченности жителей, их вовлеченность и инициативность нужно оценивать по таким практическим результатам.На совещании в критическом духе рассмотрели вопросы увеличения числа микропроектов в махаллях и трудоустройства граждан. За последние 6 месяцев банки направили 18,5 трлн сумов на финансирование таких проектов.За счет этих средств реализовали 110 тыс. микропроектов, в результате трудоустроены 259 тыс. человек. Однако в 47 махаллях запустили лишь по два микропроекта.В ряде районов, таких как Караузяк, Мархамат, Миришкор, Нурабад и Термез, доля вовлеченных в реализуемые проекты малообеспеченных семей не достигает даже 15%.Президент акцентировал внимание на том, что в 32 махаллях, где проживают 960 малообеспеченных семей, ни один нуждающийся не был трудоустроен на постоянную работу. Еще в 883 махаллях банковские сотрудники не проводили подворовые обходы, не разрабатывали проекты и не встречались с предпринимателями.По этой причине с начала года за неудовлетворительную организацию работы в махаллях освободили от должности 152 руководителей, еще около 700 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.Речь также шла о налоговых поступлениях, профилактике преступности и оперативном решении проблем населения.На примере махалли "Янги Кува" был представлен новый механизм повышения занятости и доходов населения. В этой махалле 51 безработный, четверо из них окончили агротехникум и имеют приусадебные участки по 10 соток.Председатель махалли должен поручить банковскому сотруднику подготовить финансирование строительства на этих участках легких теплиц для выращивания цветочной рассады.Что касается остальных безработных, председатель обязан определить, кто из намерен заняться предпринимательством, какая семья хочет увеличить доходы, кому необходимы кредит, оборудование или земельный участок, а затем поставить перед банковским работником конкретные задачи.Из-за нехватки детских садов в махалле "Янги Кува" 50 детей вынуждены посещать дошкольное учреждение в соседней махалле, хотя на территории есть свободный участок площадью 70 соток. В этой связи председателям махаллей предоставят право выставлять земельные участки на аукцион для строительства частных детских садов, школ, клиник и спортивных объектов.Глава РУз подчеркнул, что председатель махалли должен быть инициатором проектов, направленных на решение социальных вопросов, обеспечение чистоты и повышение доходов населения.На реализацию таких проектов каждой "махаллинской семерке" предоставят грант в размере 10 млн сумов. Если подобные проекты реализуют во всех 8 992 махаллях республики, ситуация на местах заметно изменится.Для этого создадут общий финансовый ресурс в размере 240 млрд сумов.Президент указал, что председатель махалли должен стать полноценным руководителем своей территории. Он будет утверждать недельные и месячные планы работы помощника хокима, активиста по делам женщин, молодежного лидера, соцработника, инспектора профилактики, налогового инспектора и банковского сотрудника махалли.Председатель будет ставить перед каждым членом "махаллинской семерки" конкретные задачи и регулярно осуществлять контроль над их выполнением.Кроме того, для методической поддержки деятельности "махаллинской семерки" и научного сопровождения решения местных проблем создадут Национальный институт развития махалли.

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общество, махалля, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, видеоселекторное совещание, финансирование, трудоустройство