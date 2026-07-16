https://uz.sputniknews.ru/20260716/pri-atake-ukrainskogo-drona-pogib-glavnyy-injener-zaporojskoy-aes-59061298.html

При атаке украинского дрона погиб главный инженер Запорожской АЭС

При атаке украинского дрона погиб главный инженер Запорожской АЭС

Sputnik Узбекистан

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль на границе промышленной площадки станции и Энергодара. Вместе с Александром Яковлевым погиб водитель служебной машины. На станции убийство главного инженера назвали посягательством на принцип безопасности ядерных объектов

2026-07-16T11:01+0500

2026-07-16T11:01+0500

2026-07-16T11:10+0500

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев в среду днем погиб при ударе украинского беспилотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росатома Алексея Лихачева.ВСУ атаковали автомобиль главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и водителя Дмитрия Филиппова на границе промзоны станции и въезда в Энергодар.Глава Росатома назвал произошедшее терактом, подчеркнув, что он стал возможным из-за прямого поощрения преступного киевского режима Западом.На самой станции убийство главного инженера назвали посягательством на принцип безопасности ядерных объектов, подчеркнув, что он всегда должен оставаться вне политики.Погибший в результате теракта Киева главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев ежедневно отвечал за безопасную эксплуатацию Запорожской атомной электростанции, входящей в состав Росатома. Он проработал на этой станции не менее 20 лет.Министерство иностранных дел РФ выразило соболезнования в связи с гибелью главного инженера и водителя Запорожской АЭС.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует от МАГАТЭ и профильных международных структур четкого осуждения этого убийства.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил удар, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало немедленно прекратить все атаки на ядерные объекты и вблизи них, а также на их сотрудников после удара ВСУ, в результате которого погиб главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев.По мнению турецкого политического обозревателя Энвера Демиреля Йылмаза, убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева переводит конфликт на Украине в плоскость антитеррористической операции. Он считает, что атака на представителя гражданской атомной отрасли свидетельствует о качественном изменении характера противостояния и может иметь серьезные политические и международно-правовые последствия.

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